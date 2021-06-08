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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 чер, 2021 00:11
Hotab написав:
Ну и ещё, не знаю как считают статисты, но смерти,которые вызванные тем,что медицинская система "лягла" от наплыва стационарных больных, либо из-за болезни самих врачей - это все вызванные эпидемией. Не было бы ее - система бы справилась, как и справлялось до Ковид. Худо-бедно, но всплесков смертей ранее не было.
Вы сами указывали на то, что в Германии избыточная смертность в разы меньше, чем в Украине. Их медицинская система справилась, не легла ?
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tumos
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Додано: Сер 09 чер, 2021 00:18
tumos написав:
Их медицинская система справилась, не легла ?
1. В Германии живёт не вильнолюдь. Это о дисциплине и выполнении правил.
2.Да, посильнее нашей. Мы такую можем сегодня построить? Нет. И не было никогда такой.И нет смысла это обсуждать.
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Hotab
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Додано: Сер 09 чер, 2021 01:02
Hotab написав: tumos написав:
Их медицинская система справилась, не легла ?
1. В Германии живёт не вильнолюдь. Это о дисциплине и выполнении правил.
2.Да, посильнее нашей. Мы такую модем сегодня построить? Нет. Нам бы хотя бы армию построить и вооружить,как у них. Это важнее.
Давайте так и говорить, что там где нет доступной и развитой системы здравоохранения ковид забирает жизни в разы больше. Предложенную концепцию - все для армии понял. ) Однако, так населения не останется для призыва. ) Хотя заменят мигрантами. Процесс идет.
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tumos
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Додано: Сер 09 чер, 2021 04:31
tumos написав:
Давайте так и говорить, что там где нет доступной и развитой системы здравоохранения ковид забирает жизни в разы больше.
А что здесь нового??
Давно пришли к тому, что медицина такая, какая есть, исходя извозможностей страны. Другой нет и не будет.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 08:22
Hotab написав: fler написав:
В Великобритании
Рост количества заболевших может быть связан со снятием ограничений. Но главное, что смертность остаётся мизерной. Возможно из-за вакцинации опасных пожилых групп.
Смертность как раз не удивляет - они ж обкололи группы риска на 100%, остальных продолжают колоть и плюс переболели сколько-то.
Удивляет рост заболевших, причем летом, у них есть, а у нас - нет
Ограничения мы тоже сняли - уже давно в желтой зоне сидим, и вот:
"В Украине, по состоянию на утро 5 июня, показателям "зеленой" зоне карантина соответствуют 15 регионов. При этом вся страна в "желтой" зоне."
Hotab написав: fler написав:
росте в группах сердечно-сосудистых и онко. Именно они давали и дают наибольшие цифры.
У вас есть какие-то цифры ежегодного роста смертности в группах онко и сердечн ков? Можете их показать? Почему это не находит отражения в росте общей смертности по годам?
Цифры по группам смертности мусолили здесь во всех ракурсах зимой. Искать не буду, не интересно по 10-му кругу, звиняйте
.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 10:28
fler написав:
они ж обкололи группы риска на 100%
Людей старше 70 еще не всех укололи (в моем кругу есть несколько человек, которые в группе риска по возрасту, но им никто ничего не колол и не предлагал даже.
Наверное потому, что не Киев
Ну, или же они сами должны проявлять инициативу.
Но я как-то не могу представить дедулю в 75 в селе, который сам решит поехать в райцентр и записаться на вакцинирование
).
Так что 100% это наверное такая же статистика, как и вся статистика, которой тут оперируют спорщики.
Очень "точная" наука.
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justit
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Додано: Сер 09 чер, 2021 10:40
justit написав: fler написав:
они ж обкололи группы риска на 100%
Людей старше 70 еще не всех укололи (в моем кругу есть несколько человек, которые в группе риска по возрасту, но им никто ничего не колол и не предлагал даже.
Наверное потому, что не Киев
Ну, или же они сами должны проявлять инициативу.
Но я как-то не могу представить дедулю в 75 в селе, который сам решит поехать в райцентр и записаться на вакцинирование
).
Так что 100% это наверное такая же статистика, как и вся статистика, которой тут оперируют спорщики.
Очень "точная" наука.
Не Киев, да... Речь шла о Великобритании. А вы о чем?
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fler
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