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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3297329832993300
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Искать не буду, не интересно по 10-му кругу, звиняйте .

Звыняю ж. Я ж нашел и показал. Что до Ковида не росли смерти от онко и кровеносной системы. И общая плюс-минус стояла. Взлетело все при Ковиде только.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:23

Представляю мир, где безоговорочная победа у противников вакцинации - сторонников, того, что лучший иммунитет только у переболевших и он дольше остается.

В этом мире

- вакцинация запрещена. Вакцинированных и тех, кто проводил вакцинацию 100% смертная казнь.

- врачи, знахари и прочие лекари полностью отсутствуют, т.к. исключительно заболевший должен самостоятельно вылечиться, тем самым приобретя иммунитет. Абсолютно никакой помощи заболевшему!

- полное самообеспечение (натуральное хозяйство) и самоизоляция во всех оставшихся на планете общинах, т.к. с пришедшими извне товарами и зашедшими "чужаками" в общину может попасть очередная инфекция.

- никаких путешествий по миру, т.к. при подходе к первой "чужой" общине путешественник будет убит в целях возможного (!!!) предотвращения заболевания общиной.

- постоянные вспышки тех болезней, которые в настоящем (современном) мире побеждены именно вакцинацией.

А именно:
10 Diseases That Are Almost History Thanks To Vaccines (10 болезней, которые стали историей благодаря прививкам)
1. Polio (Полиомиелит )
2. Smallpox (Оспа)
3. Mumps (Свинка)
4. Measles (Корь)
5. Rubella (Краснуха)
6. Tetanus (Столбняк)
7. Pertussis (Коклюш)
8. Diphtheria (Дифтерия)
9. Hepatitis A (Гепатит А)
10. Rinderpest (Чума крупного рогатого скота)

https://www.buzzfeed.com/mdandersoncanc ... st-history
(понимаю, что этот источник не сугубо научный, но сомневающиеся в этом могут прочитать об истории борьбы с этими болезнями да хотя бы в Википедии).

- и т.д. и т.п.

Сами антивакцинаторы хотят жить в таком мире :?:

Кстати, а как насчет грамцидина? Ведь его начали применять без многолетнего испытания на различных возрастных группах (впервые получен в 1942-м, начали применять на фронтах уже в 1943-м) - пример еще одного зверства советского режима, ведь недоиспытанный препарат начали применять на раненых!!! Вместо того, чтобы дать возможность организму самому справиться с бактериями, или умереть, что поделаешь, должен быть только естественный отбор!


P.S. Увы, но я должен признать, что родители тех, кто сейчас активно выступает против вакцинации и в защиту только естественного иммунитета от болезней (Ковид-то лишь частный случай от остальных болезней) были, мягко говоря, недалекими людьми и оказали своим детям-антивакцинаторам "медвежью услугу". Будь они умными родителями, они запретили бы, для лучшего естественного иммунитета у собственных детей, следующие 10 прививок (с оффсайта МОЗ):
Зображення

Надеюсь, нынешние антивакцинаторы, сторонники естественного иммунитета, исправили ошибку своих родителей и не сделали своим детям (а также внукам) ни одной прививки. А в случае все-таки заболевания не идут с больным ребенком к врачам - ребенок-то должен приобрести именно естественный иммунитет. Ну а если умрет, ну что ж, такова его судьба, "бабы еще нарожают".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:41

yama
Вашу вчерашнюю ссылку на Жолобак не было времени послушать - слишком долго 50 мин.
Её отличие от Комаровского - он излагает то, что известно науке на данный момент, Жолобак излагает личные взгляды. При этом он обходится простыми словами, понятными обычным людям (не специалистам в медицине), Жолобак забивает специфическими терминами, усложняющими восприятие.

Прослушал несколько первых минут и удивился Вашему к ней вниманию. Она говорит об опасности вакцин против коронавируса и утверждает, что вирус гриппа аналогичен. Но Вы, как я понял, прививку от гриппа делаете регулярно. Так ведь, по её словам, прививка от гриппа так же опасна, как от коронавируса?

Ну и вообще, Жолобак здесь уже обсуждали. Мне она не представляется большим авторитетом. Хотя, вполне допускаю, что в своей области она неплохой специалист.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:52

ЛАД
Погоджуюся, крім останнього речення. Спеціаліст в своїй галузі має сприймати нові знання, дослідження, а так ретранслювати зазубрені ідеї надцятирічної давності догматично, сиплячи термінами ітд. це не то. Не варто слухати ролик, а лиш продивитися тайм коди і їх назви щоб зрозуміти, що не вартує часу.
stargazer
 
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