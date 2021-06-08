Звыняю ж. Я ж нашел и показал. Что до Ковида не росли смерти от онко и кровеносной системы. И общая плюс-минус стояла. Взлетело все при Ковиде только.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 15:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:23
Представляю мир, где безоговорочная победа у противников вакцинации - сторонников, того, что лучший иммунитет только у переболевших и он дольше остается.
В этом мире
- вакцинация запрещена. Вакцинированных и тех, кто проводил вакцинацию 100% смертная казнь.
- врачи, знахари и прочие лекари полностью отсутствуют, т.к. исключительно заболевший должен самостоятельно вылечиться, тем самым приобретя иммунитет. Абсолютно никакой помощи заболевшему!
- полное самообеспечение (натуральное хозяйство) и самоизоляция во всех оставшихся на планете общинах, т.к. с пришедшими извне товарами и зашедшими "чужаками" в общину может попасть очередная инфекция.
- никаких путешествий по миру, т.к. при подходе к первой "чужой" общине путешественник будет убит в целях возможного (!!!) предотвращения заболевания общиной.
- постоянные вспышки тех болезней, которые в настоящем (современном) мире побеждены именно вакцинацией.
А именно:
(понимаю, что этот источник не сугубо научный, но сомневающиеся в этом могут прочитать об истории борьбы с этими болезнями да хотя бы в Википедии).
- и т.д. и т.п.
Сами антивакцинаторы хотят жить в таком мире
Кстати, а как насчет грамцидина? Ведь его начали применять без многолетнего испытания на различных возрастных группах (впервые получен в 1942-м, начали применять на фронтах уже в 1943-м) - пример еще одного зверства советского режима, ведь недоиспытанный препарат начали применять на раненых!!! Вместо того, чтобы дать возможность организму самому справиться с бактериями, или умереть, что поделаешь, должен быть только естественный отбор!
P.S. Увы, но я должен признать, что родители тех, кто сейчас активно выступает против вакцинации и в защиту только естественного иммунитета от болезней (Ковид-то лишь частный случай от остальных болезней) были, мягко говоря, недалекими людьми и оказали своим детям-антивакцинаторам "медвежью услугу". Будь они умными родителями, они запретили бы, для лучшего естественного иммунитета у собственных детей, следующие 10 прививок (с оффсайта МОЗ):
Надеюсь, нынешние антивакцинаторы, сторонники естественного иммунитета, исправили ошибку своих родителей и не сделали своим детям (а также внукам) ни одной прививки. А в случае все-таки заболевания не идут с больным ребенком к врачам - ребенок-то должен приобрести именно естественный иммунитет. Ну а если умрет, ну что ж, такова его судьба, "бабы еще нарожают".
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:41
yama
Вашу вчерашнюю ссылку на Жолобак не было времени послушать - слишком долго 50 мин.
Её отличие от Комаровского - он излагает то, что известно науке на данный момент, Жолобак излагает личные взгляды. При этом он обходится простыми словами, понятными обычным людям (не специалистам в медицине), Жолобак забивает специфическими терминами, усложняющими восприятие.
Прослушал несколько первых минут и удивился Вашему к ней вниманию. Она говорит об опасности вакцин против коронавируса и утверждает, что вирус гриппа аналогичен. Но Вы, как я понял, прививку от гриппа делаете регулярно. Так ведь, по её словам, прививка от гриппа так же опасна, как от коронавируса?
Ну и вообще, Жолобак здесь уже обсуждали. Мне она не представляется большим авторитетом. Хотя, вполне допускаю, что в своей области она неплохой специалист.
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:52
ЛАД
Погоджуюся, крім останнього речення. Спеціаліст в своїй галузі має сприймати нові знання, дослідження, а так ретранслювати зазубрені ідеї надцятирічної давності догматично, сиплячи термінами ітд. це не то. Не варто слухати ролик, а лиш продивитися тайм коди і їх назви щоб зрозуміти, що не вартує часу.
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