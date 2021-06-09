Звыняю ж. Я ж нашел и показал. Что до Ковида не росли смерти от онко и кровеносной системы. И общая плюс-минус стояла. Взлетело все при Ковиде только.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 15:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:23
Представляю мир, где безоговорочная победа у противников вакцинации - сторонников, того, что лучший иммунитет только у переболевших и он дольше остается.
В этом мире
- вакцинация запрещена. Вакцинированных и тех, кто проводил вакцинацию 100% смертная казнь.
- врачи, знахари и прочие лекари полностью отсутствуют, т.к. исключительно заболевший должен самостоятельно вылечиться, тем самым приобретя иммунитет. Абсолютно никакой помощи заболевшему!
- полное самообеспечение (натуральное хозяйство) и самоизоляция во всех оставшихся на планете общинах, т.к. с пришедшими извне товарами и зашедшими "чужаками" в общину может попасть очередная инфекция.
- никаких путешествий по миру, т.к. при подходе к первой "чужой" общине путешественник будет убит в целях возможного (!!!) предотвращения заболевания общиной.
- постоянные вспышки тех болезней, которые в настоящем (современном) мире побеждены именно вакцинацией.
А именно:
(понимаю, что этот источник не сугубо научный, но сомневающиеся в этом могут прочитать об истории борьбы с этими болезнями да хотя бы в Википедии).
- и т.д. и т.п.
Сами антивакцинаторы хотят жить в таком мире
Кстати, а как насчет грамцидина? Ведь его начали применять без многолетнего испытания на различных возрастных группах (впервые получен в 1942-м, начали применять на фронтах уже в 1943-м) - пример еще одного зверства советского режима, ведь недоиспытанный препарат начали применять на раненых!!! Вместо того, чтобы дать возможность организму самому справиться с бактериями, или умереть, что поделаешь, должен быть только естественный отбор!
P.S. Увы, но я должен признать, что родители тех, кто сейчас активно выступает против вакцинации и в защиту только естественного иммунитета от болезней (Ковид-то лишь частный случай от остальных болезней) были, мягко говоря, недалекими людьми и оказали своим детям-антивакцинаторам "медвежью услугу". Будь они умными родителями, они запретили бы, для лучшего естественного иммунитета у собственных детей, следующие 10 прививок (с оффсайта МОЗ):
Надеюсь, нынешние антивакцинаторы, сторонники естественного иммунитета, исправили ошибку своих родителей и не сделали своим детям (а также внукам) ни одной прививки. А в случае все-таки заболевания не идут с больным ребенком к врачам - ребенок-то должен приобрести именно естественный иммунитет. Ну а если умрет, ну что ж, такова его судьба, "бабы еще нарожают".
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:41
yama
Вашу вчерашнюю ссылку на Жолобак не было времени послушать - слишком долго 50 мин.
Её отличие от Комаровского - он излагает то, что известно науке на данный момент, Жолобак излагает личные взгляды. При этом он обходится простыми словами, понятными обычным людям (не специалистам в медицине), Жолобак забивает специфическими терминами, усложняющими восприятие.
Прослушал несколько первых минут и удивился Вашему к ней вниманию. Она говорит об опасности вакцин против коронавируса и утверждает, что вирус гриппа аналогичен. Но Вы, как я понял, прививку от гриппа делаете регулярно. Так ведь, по её словам, прививка от гриппа так же опасна, как от коронавируса?
Ну и вообще, Жолобак здесь уже обсуждали. Мне она не представляется большим авторитетом. Хотя, вполне допускаю, что в своей области она неплохой специалист.
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:52
ЛАД
Погоджуюся, крім останнього речення. Спеціаліст в своїй галузі має сприймати нові знання, дослідження, а так ретранслювати зазубрені ідеї надцятирічної давності догматично, сиплячи термінами ітд. це не то. Не варто слухати ролик, а лиш продивитися тайм коди і їх назви щоб зрозуміти, що не вартує часу.
Додано: Сер 09 чер, 2021 17:35
Германия готовится к осенней волне короны
Киевский интерн-анестезиолог, заканчивающий интернатуру через пол-месяца, начал рассылать резюме прямиком в клиники Германии.
В первый вечер успел отправить по пяти адресам. Дальше у парня было суточное дежурство, потом зачет, поэтому процесс отправки тормознулся.
Но... пока суть да дело, ему ответили две дойчклиники. Одна уведомила, что он добавлен в базу и с соискателем свяжутся в течение месяца, а вторая сразу же назначила собеседование по Скайпу. По результатам собеседования ему сказали, что готовы взять на работу и тут же отправили приглашение, чтобы он мог приехать и ознакомиться с местом работы. Теперь парень чешет репу... что делать, так как в этот же вечер получил ответ из третьей клиники. Третьи отписались, что молодые анестезиологи им нужны и предложили ему связаться по телефону с секретарем, чтобы согласовать дату собеседования.
Ирония ситуации в том, что интерн собирался честно отработать положенное в одной из киевских больниц, но две недели назад его вызвали в отдел кадров, сказали, что не смогут предоставить ему работу по причине сокращения персонала из-за недофинансирования из бюджета, и предложили уволиться по согласованию сторон в день окончания интернатуры. Будущий доктор так расстроился, что порвал два баяна и тут же начал писать резюме.
Занавес...
Додано: Сер 09 чер, 2021 18:32
Не знаю насчет Германии (и Европы вообще), но в США, Австралии и Израиле даже наши опытные врачи (а не пацаны, не закончившие интернатуру) имеют шансы устроиться на работу только после прохождения серии курсов и сдачи серьезных экзаменов.
Какая-то имхо фантастическая история.
Додано: Сер 09 чер, 2021 18:34
Ну ок, считайте, что фантазер
Додано: Сер 09 чер, 2021 20:00
хорошо,1) а в 2005 году какой грипп был что всплекс 20 тис ?
2) чому в 2009 померло на 48 тис меньше ніж в 2008 ?
я к тому что возможно последних 5 лет это все-таки не такой большой срок что бы по нему ориентироваться, а подобные всплески и спады были и раньше
Додано: Сер 09 чер, 2021 20:25
Я казав - що страх паралізує залишки розуму
1 Ще в квітні приводив табличку смертей в Україні з 1990 року
рік_ _померло _сер вік смерті _до попереднього року
1989 __ 600 590 __ 68,23 __
1990 __ 629 602 __ 68,35 __ 29 012
1991 __ 669 960 __ 68,19 __ 40 358
1992 __ 697 110 __ 67,95 __ 27 150
1993 __ 741 662 __ 68,17 __ 44 552
1994 __ 764 669 __ 67,95 __ 23 007
1995 __ 792 587 __ 67,51 __ 27 918
1996 __ 776 717 __ 67,67 __ -15 870
1997 __ 754 151 __ 68,11 __ -22 566
1998 __ 719 954 __ 68,56 __ -34 197
1999 __ 739 170 __ 68,54 __ 19 216
2000 __ 758 082 __ 68,55 __ 18 912
2001 __ 745 952 __ 68,55 __ -12 130
2002 __ 754 911 __ 68,55 __ 8 959
2003 __ 765 408 __ 68,74 __ 10 497
2004 __ 761 261 __ 68,31 __ -4 147
2005 __ 781 961 __ 68,27 __ 20 700
2006 __ 758 092 __ 68,62 __ -23 869
2007 __ 762 877 __ 68,32 __ 4 785
2008 __ 754 460 __ 68,60 __ -8 417
2009 __ 706 739 __ 69,75 __ -47 721
2010 __ 698 235 __ 70,48 __ -8 504
2011 __ 664 588 __ 70,55 __ -33 647
2012 __ 663 139 __ 70,55 __ -1 449
2013 __ 662 368 __ 70,61 __ -771
2014 __ 632 296 __ 70,62 __ -30 072
2015 __ 594 796 __ 70,92 __ -37 500
2016 __ 583 631 __ 70,98 __ -11 165
2017 __ 574 123 __ 71,08 __ -9 508
2018 __ 587 665 __ 70,97 __ 13 542
2019 __ 581 114 __ 71,15 __ -6 551
2 Спеціально виділив
червоним кольором - ріст смертей до попереднього року
зеленим - падіння смертей до попереднього року
3 Зверніть увагу на стовпчик - середній вік смерті
Він також коливається
Додано: Сер 09 чер, 2021 20:39
кхм... если убрать термины то можно все понять и не вникая в термины , по поводу вакцинации от гриппа к сожалению я тоже еще не дослушал . Почему вдруг ни с сего ни с того появился чудо вирус который сразу же опроверг все столетнее наблюдение за вирусами и из за которого вдруг приходиться переписывать всю теорию ? наработанную за сто лет ? при том что эта теория вполне себе описывает другие вирусы . Если вы таки утверждаете что это из ряда вон выходящий вирус подобного которому не было никогда и этот вирус переворачивает базовые понятия вирусологии ( те зазубренные ) то возможно это еще один факт в пользу того что вирус искусственного происхождения.
У меня чуть-чуть своя конспирологическая теория , от гриппа прививается менее 5% населения в Украине , а значит какое либо влияние на население произвести через такую прививку сложно , как и через например прививку от пневмококов\менингококов\ вирусов папиломы человека , их тоже делают единицы, точнее десятые\ сотые доли процента . Эти прививки не навязывают за них не агитируют массово , они не на слуху . В данном случае с КОВИД, создали сознательно ситуацию по устрашению людей что бы от страха люди вакцинировались . Как говориться в одном фильме - время страх и любовь это одни из главных ценностей\мотиваторов .
Следующий фактор именно против КОВИД вакцинации это то что вакцины делались в попыхах и это часто вакцины по новой технологии , та же грипозная инактивированные кусочки вирусов. От ковида тоже такая есть коронаВак - имхо самый безопасный вариант.
У нас в Украине нету ни одной лаборатории способной определить что же там в той жидкости находиться (будь то пфайзер \коронаВак \ спутник или любая другая) ИМХО такая лаборатория это требование национальной безопасности , колоть что попало без проверки - так себе идея , может оно испорчено , даже не злонамеренно , а просто окажется бесполезным . Как минимум несколько флаконов из каждой партии должны проверяться, это ж не кофе или др.продукты где про..лся обр..лся и все .
На фоне этого всего мне очень сложно отвечать на вопросы родственников из группы риска которые в сомнениях " варто чи ні " . Не хочется брать на себя ответственность. По поводу детей вообще треш сначала говорили что дети не болеют и не являются разносчиками , теперь мнение диаметрально противоположное - главные и самые опасные разносчики .
Если что мой сын получает все прививки с 7 лет , до этого прививок не было. От короны пока что слава высшим силам у нас детей не прививают .
С чисто эгоистических побуждений я бы подождал пока закончиться третья фаза испытаний на миллионах добровольцев и через 2-3 года посмотрел что из этого получиться .
Ничто так не пугает как массовость вакцинации и не возможность проконтролировать \ проверить что там во флаконе.
P.S. после того как меня за последних 7 лет хотели 4 раза развезти на не нужные мне операции \ процедуры \ лечение у меня доверие к медицине упало ниже плинтуса , буквально на прошлой неделе уже готовился к операции на суму около 20 тис грн, мне придумали грыжу которую два других врача и УЗД опровергли. Да это частные случаи , три раза частные клиники и один раз военный госпиталь г.Львов, не спорю за бесплатно военных лечат на ура, а как гражданский придумывают за 2 минуты развод. И ничего не сделаешь, связываться с полковником из мед мафии себе дороже. Вовремя убежал и то хорошо. И еще анализов при подготовке на 2000 грн сделал, и даже в этом хотели обмануть , взять деньги не в кассу , а себе в файлик и потом за меня оплатить когда касса откроется , раз не удалось развезти на 20 тис грн то хоть на 2тис грн мимо кассы разведу "с паршивой овцы хоть шерсти клок" ну перепишет анализы на соладта какого или еще какую скидку придумает. Еще раз упаси вас лечиться в г.Львов ! если у вас что-то случилось убегайте как можно восточней хоть с переломом хоть с аппендицитом лучше потерпеть и уехать подальше. Иначе залечат и выкачают все.
Там где деньги там большое мошенничество и чем больше деньги тем больше мошенничество а КОВИД этого ого-го какой хороший повод заработать.
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