yama написав: ЛАД написав:
Ну и вообще, Жолобак здесь уже обсуждали. Мне она не представляется большим авторитетом. Хотя, вполне допускаю, что в своей области она неплохой специалист.
кхм... если убрать термины то можно все понять и не вникая в термины , по поводу вакцинации от гриппа к сожалению я тоже еще не дослушал . Почему вдруг ни с сего ни с того появился чудо вирус который сразу же опроверг все столетнее наблюдение за вирусами и из за которого вдруг приходиться переписывать всю теорию ? наработанную за сто лет ? при том что эта теория вполне себе описывает другие вирусы . Если вы таки утверждаете что это из ряда вон выходящий вирус подобного которому не было никогда и этот вирус переворачивает базовые понятия вирусологии ( те зазубренные ) то возможно это еще один факт в пользу того что вирус искусственного происхождения.
У меня чуть-чуть своя конспирологическая теория , от гриппа прививается менее 5% населения в Украине , а значит какое либо влияние на население произвести через такую прививку сложно , как и через например прививку от пневмококов\менингококов\ вирусов папиломы человека , их тоже делают единицы, точнее десятые\ сотые доли процента . Эти прививки не навязывают за них не агитируют массово , они не на слуху . В данном случае с КОВИД, создали сознательно ситуацию по устрашению людей что бы от страха люди вакцинировались . Как говориться в одном фильме
- время страх и любовь это одни из главных ценностей\мотиваторов .
Следующий фактор именно против КОВИД вакцинации это то что вакцины делались в попыхах и это часто вакцины по новой технологии , та же грипозная инактивированные кусочки вирусов. От ковида тоже такая есть коронаВак - имхо самый безопасный вариант.
У нас в Украине нету ни одной лаборатории способной определить что же там в той жидкости находиться (будь то пфайзер \коронаВак \ спутник или любая другая) ИМХО такая лаборатория это требование национальной безопасности , колоть что попало без проверки - так себе идея , может оно испорчено , даже не злонамеренно , а просто окажется бесполезным . Как минимум несколько флаконов из каждой партии должны проверяться, это ж не кофе или др.продукты где про..лся обр..лся и все .
На фоне этого всего мне очень сложно отвечать на вопросы родственников из группы риска которые в сомнениях " варто чи ні " . Не хочется брать на себя ответственность. По поводу детей вообще треш сначала говорили что дети не болеют и не являются разносчиками , теперь мнение диаметрально противоположное - главные и самые опасные разносчики .
Если что мой сын получает все прививки с
7 лет , до этого прививок не было. От короны пока что слава высшим силам у нас детей не прививают .
С чисто эгоистических побуждений я бы подождал пока закончиться третья фаза испытаний на миллионах добровольцев и через 2-3 года посмотрел что из этого получиться .
Ничто так не пугает как массовость вакцинации и не возможность проконтролировать \ проверить что там во флаконе.
P.S. после того как меня за последних 7 лет хотели 4 раза развезти на не нужные мне операции \ процедуры \ лечение у меня доверие к медицине упало ниже плинтуса , буквально на прошлой неделе уже готовился к операции на суму около 20 тис грн, мне придумали грыжу которую два других врача и УЗД опровергли. Да это частные случаи , три раза частные клиники и один раз военный госпиталь г.Львов, не спорю за бесплатно военных лечат на ура, а как гражданский придумывают за 2 минуты развод. И ничего не сделаешь, связываться с полковником из мед мафии себе дороже. Вовремя убежал и то хорошо. И еще анализов при подготовке на 2000 грн сделал, и даже в этом хотели обмануть , взять деньги не в кассу , а себе в файлик и потом за меня оплатить когда касса откроется , раз не удалось развезти на 20 тис грн то хоть на 2тис грн мимо кассы разведу "с паршивой овцы хоть шерсти клок" ну перепишет анализы на соладта какого или еще какую скидку придумает. Еще раз упаси вас лечиться в г.Львов ! если у вас что-то случилось убегайте как можно восточней хоть с переломом хоть с аппендицитом лучше потерпеть и уехать подальше. Иначе залечат и выкачают все.
Там где деньги там большое мошенничество и чем больше деньги тем больше мошенничество а КОВИД этого ого-го какой хороший повод заработать.
Ковид - это что-то типа "гибридного АТО".
Где надо распилить (выделить деньги и украсть, свалив на "диверсантов") - "війна"
Где надо содрать с пересичного, или заработать на "транзите", добровольно-принудительных "рыночных" платежах, и прочих схемах - "партнёрство", и "какая війна? покажыте такой документік"
Так же и ковид.
Если понадобится помощь по ковиду - "у нас зеленая зона, поэтому денег не выделили, какой ковид?"
Если понадобится другая операция - "у нас же ковид, карантин, и вообще нельзя" (но за деньги - "можно")
Масками и антисептиками, которые по сути стоят копейки, - государство обеспечить "не может" (потому что на них проблематично украсть)
А вакцины, сделанные на коленке "методом тыка", - "срочно надо закупить по xN прайсу" (потому что можно официально
оплатить откат "агентам" прямо в офшор)
Поэтому конечно с ковидом будут "бороться" как можно дольше, "враг" будет то наступать - то государство будет его "перемогать". Когда уже "перемога" будет на горизонте - будет появляться "новый штамм". И нужно будет по-новой выделять деньги на "новые" вакцины против "нового штамма", и т.д.
Кто такую тему зарежет? Просто идеальная схема!
А кто не согласен - тот ̶а̶г̶е̶н̶т̶ ̶к̶р̶е̶м̶л̶я̶ плоскоземелец, "сторонник теорий заговора" и т.д.