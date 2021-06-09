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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3299330033013302 Додано: Сер 09 чер, 2021 22:49 IgA написав: Вкладчик1234 написав: Смерти от вакцин - это "страшилки, которые ничем не подтверждаются"? Смерти от вакцин - это "страшилки, которые ничем не подтверждаются"?



А там не про смерть была речь а про антитело индуцированную цитотоксичность. Я понимаю что для Вас чтение таких словосочетаний подобно смерти, но поверьте мне на слово - это разные вещи. А там не про смерть была речь а про антитело индуцированную цитотоксичность. Я понимаю что для Вас чтение таких словосочетаний подобно смерти, но поверьте мне на слово - это разные вещи.

С чего Вы взяли, что можете рассуждать на эту тему, и что-то "авторитетно заявлять" (или что Ваше мнение более весомо, чем моё? У Вас диплом "ковидолога из Уханьской лаборатории", или на каком основании Вы можете хоть что-то утверждать в этом вопросе? Или противопоставлять мнению хоть какого-то специалиста из области медицины ) С чего Вы взяли, что можете рассуждать на эту тему, и что-то "авторитетно заявлять" (или что Ваше мнение более весомо, чем моё? У Вас диплом "ковидолога из Уханьской лаборатории", или на каком основании Вы можете хоть что-то утверждать в этом вопросе? Или противопоставлять мнению хоть какого-то специалиста из области медицины ) Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14683 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8008 раз. Подякували: 3878 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 чер, 2021 22:54 Вкладчик1234 написав: У Вас диплом "ковидолога из Уханьской лаборатории", или на каком основании Вы можете хоть что-то утверждать в этом вопросе? Или противопоставлять мнению хоть какого-то специалиста из области медицины ) У Вас диплом "ковидолога из Уханьской лаборатории", или на каком основании Вы можете хоть что-то утверждать в этом вопросе? Или противопоставлять мнению хоть какого-то специалиста из области медицины )



Ну Вы же рассуждаете на эту тему. Если я неправ и антитело индуцированную цитотоксичность при использовании вакцин от ковида действительно имеет место, жду от Вас ссылки на статьи с соответствующими исследованиями. Или у вас диплома ковидолога нету? Ну Вы же рассуждаете на эту тему. Если я неправ и антитело индуцированную цитотоксичность при использовании вакцин от ковида действительно имеет место, жду от Вас ссылки на статьи с соответствующими исследованиями. Или у вас диплома ковидолога нету? IgA Повідомлень: 549 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 чер, 2021 22:58 IgA написав: Вкладчик1234 написав: У Вас диплом "ковидолога из Уханьской лаборатории", или на каком основании Вы можете хоть что-то утверждать в этом вопросе? Или противопоставлять мнению хоть какого-то специалиста из области медицины ) У Вас диплом "ковидолога из Уханьской лаборатории", или на каком основании Вы можете хоть что-то утверждать в этом вопросе? Или противопоставлять мнению хоть какого-то специалиста из области медицины )



Ну Вы же рассуждаете на эту тему. Если я неправ и антитело индуцированную цитотоксичность при использовании вакцин от ковида действительно имеет место, жду от Вас ссылки на статьи с соответствующими исследованиями. Или у вас диплома ковидолога нету? Ну Вы же рассуждаете на эту тему. Если я неправ и антитело индуцированную цитотоксичность при использовании вакцин от ковида действительно имеет место, жду от Вас ссылки на статьи с соответствующими исследованиями. Или у вас диплома ковидолога нету?

Вы утверждаете, что

IgA написав: с другой стороны - страшилки которые даже на момент видео ничем не подтверждаются. с другой стороны - страшилки которые даже на момент видео ничем не подтверждаются.



Вы можете обосновать, что это "страшилки которые даже на момент видео ничем не подтверждаются"? Или это "голоса в голове", или "пук в лужу"? Вы утверждаете, чтоВы можете обосновать, что это "страшилки которые даже на момент видео ничем не подтверждаются"? Или это "голоса в голове", или "пук в лужу"? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14683 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8008 раз. Подякували: 3878 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 чер, 2021 23:01 Вкладчик1234 написав: Вы можете обосновать, что это "страшилки которые даже на момент видео ничем не подтверждаются"? Вы можете обосновать, что это "страшилки которые даже на момент видео ничем не подтверждаются"?



Если я неправ и антитело индуцированную цитотоксичность при использовании вакцин от ковида действительно имеет место, жду от Вас ссылки на статьи с соответствующими исследованиями



Я не их нашел, Вы судя по всему тоже. Это значит не подверждаются. Или у Вас своя, особая логика? Я не их нашел, Вы судя по всему тоже. Это значит не подверждаются. Или у Вас своя, особая логика? IgA Повідомлень: 549 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 чер, 2021 23:01 IgA написав: ЛАД написав: Жолобак излагает личные взгляды. При этом он обходится простыми словами, понятными обычным людям (не специалистам в медицине), Жолобак забивает специфическими терминами, усложняющими восприятие. Жолобак излагает личные взгляды. При этом он обходится простыми словами, понятными обычным людям (не специалистам в медицине), Жолобак забивает специфическими терминами, усложняющими восприятие.



Поразительно точное описание любого ее видео )

В видео она пугала антитело индуцированной цитотоксичностью, забыв правда упомянуть что в ходе клинических испытаний и последущей вакцинации она не наблюдалась. То есть с одной стороны шанс ухудшить свое здоровье ковидом вплоть до смерти, а с другой стороны - страшилки которые даже на момент видео ничем не подтверждаются. Поразительно точное описание любого ее видео )В видео она пугала антитело индуцированной цитотоксичностью, забыв правда упомянуть что в ходе клинических испытаний и последущей вакцинации она не наблюдалась. То есть с одной стороны шанс ухудшить свое здоровье ковидом вплоть до смерти, а с другой стороны - страшилки которые даже на момент видео ничем не подтверждаются.

кто ей платит ? она решила попиарится на этой теме ? Комаровский очень хорошо всплыл на Ковиде, может она тоже хочет ? у нее еще сестра есть , тоже научный работник . она решила попиарится на этой теме ? Комаровский очень хорошо всплыл на Ковиде, может она тоже хочет ? у нее еще сестра есть , тоже научный работник . yama Повідомлень: 3585 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7274 раз. Подякували: 787 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 чер, 2021 23:19 yama написав: кто ей платит ? кто ей платит ?



элементарно, Ватсон - платит ей канал UKRLIFE.TV, на котором ее показывают. А вот кто платит им - вопрос не ко мне, я в тонкостях укрполитики не разбираюсь. Но вполне очевидно что тот, кому выгоден еще один локдаун в Украине. Производители масок наверное. элементарно, Ватсон - платит ей канал UKRLIFE.TV, на котором ее показывают. А вот кто платит им - вопрос не ко мне, я в тонкостях укрполитики не разбираюсь. Но вполне очевидно что тот, кому выгоден еще один локдаун в Украине. Производители масок наверное. IgA Повідомлень: 549 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 чер, 2021 23:21 IgA написав: yama написав: кто ей платит ? кто ей платит ?



элементарно, Ватсон - платит ей канал UKRLIFE.TV, на котором ее показывают. А вот кто платит им - вопрос не ко мне, я в тонкостях укрполитики не разбираюсь. Но вполне очевидно что тот, кому выгоден еще один локдаун в Украине. Производители масок наверное. элементарно, Ватсон - платит ей канал UKRLIFE.TV, на котором ее показывают. А вот кто платит им - вопрос не ко мне, я в тонкостях укрполитики не разбираюсь. Но вполне очевидно что тот, кому выгоден еще один локдаун в Украине. Производители масок наверное.

"Сторонник теорий заговора" детектед "Сторонник теорий заговора" детектед Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14683 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8008 раз. Подякували: 3878 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 чер, 2021 00:24 Re: Эпидемия коронавируса в мире antey1969 написав: Киевский интерн-анестезиолог, заканчивающий интернатуру через пол-месяца, начал рассылать резюме прямиком в клиники Германии...



Какой уровень немецкого у него? Какой уровень немецкого у него? alter Повідомлень: 597 З нами з: 14.05.08 Подякував: 308 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ICQ ВідповістиЦитата #<1 ... 3299330033013302 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 09 чер, 2021 09:39