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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 чер, 2021 22:49
IgA написав: Вкладчик1234 написав:
Смерти от вакцин - это "страшилки, которые ничем не подтверждаются"?
А там не про смерть была речь а про антитело индуцированную цитотоксичность. Я понимаю что для Вас чтение таких словосочетаний подобно смерти, но поверьте мне на слово - это разные вещи.
С чего Вы взяли, что можете рассуждать на эту тему, и что-то "авторитетно заявлять" (или что Ваше мнение более весомо, чем моё? У Вас диплом "ковидолога из Уханьской лаборатории", или на каком основании Вы можете хоть что-то утверждать в этом вопросе? Или противопоставлять мнению хоть какого-то специалиста из области медицины )
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Додано: Сер 09 чер, 2021 22:54
Вкладчик1234 написав:
У Вас диплом "ковидолога из Уханьской лаборатории", или на каком основании Вы можете хоть что-то утверждать в этом вопросе? Или противопоставлять мнению хоть какого-то специалиста из области медицины )
Ну Вы же рассуждаете на эту тему. Если я неправ и антитело индуцированную цитотоксичность при использовании вакцин от ковида действительно имеет место, жду от Вас ссылки на статьи с соответствующими исследованиями. Или у вас диплома ковидолога нету?
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Додано: Сер 09 чер, 2021 22:58
IgA написав: Вкладчик1234 написав:
У Вас диплом "ковидолога из Уханьской лаборатории", или на каком основании Вы можете хоть что-то утверждать в этом вопросе? Или противопоставлять мнению хоть какого-то специалиста из области медицины )
Ну Вы же рассуждаете на эту тему. Если я неправ и антитело индуцированную цитотоксичность при использовании вакцин от ковида действительно имеет место, жду от Вас ссылки на статьи с соответствующими исследованиями. Или у вас диплома ковидолога нету?
Вы утверждаете, что
IgA написав:
с другой стороны - страшилки которые даже на момент видео ничем не подтверждаются.
Вы можете обосновать, что это "страшилки которые даже на момент видео ничем не подтверждаются"? Или это "голоса в голове", или "пук в лужу"?
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Додано: Сер 09 чер, 2021 23:01
Вкладчик1234 написав:
Вы можете обосновать, что это "страшилки которые даже на момент видео ничем не подтверждаются"?
Если я неправ и антитело индуцированную цитотоксичность при использовании вакцин от ковида действительно имеет место, жду от Вас ссылки на статьи с соответствующими исследованиями
Я не их нашел, Вы судя по всему тоже. Это значит не подверждаются. Или у Вас своя, особая логика?
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Додано: Сер 09 чер, 2021 23:01
кто ей платит ?
IgA написав: ЛАД написав:
Жолобак излагает личные взгляды. При этом он обходится простыми словами, понятными обычным людям (не специалистам в медицине), Жолобак забивает специфическими терминами, усложняющими восприятие.
Поразительно точное описание любого ее видео )
В видео она пугала антитело индуцированной цитотоксичностью, забыв правда упомянуть что в ходе клинических испытаний и последущей вакцинации она не наблюдалась. То есть с одной стороны шанс ухудшить свое здоровье ковидом вплоть до смерти, а с другой стороны - страшилки которые даже на момент видео ничем не подтверждаются.
она решила попиарится на этой теме ? Комаровский очень хорошо всплыл на Ковиде, может она тоже хочет ? у нее еще сестра есть , тоже научный работник .
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yama
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Додано: Сер 09 чер, 2021 23:19
yama написав:
кто ей платит ?
элементарно, Ватсон - платит ей канал UKRLIFE.TV, на котором ее показывают. А вот кто платит им - вопрос не ко мне, я в тонкостях укрполитики не разбираюсь. Но вполне очевидно что тот, кому выгоден еще один локдаун в Украине. Производители масок наверное.
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IgA
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Додано: Сер 09 чер, 2021 23:21
IgA написав: yama написав:
кто ей платит ?
элементарно, Ватсон - платит ей канал UKRLIFE.TV, на котором ее показывают. А вот кто платит им - вопрос не ко мне, я в тонкостях укрполитики не разбираюсь. Но вполне очевидно что тот, кому выгоден еще один локдаун в Украине. Производители масок наверное.
"Сторонник теорий заговора" детектед
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Додано: Чет 10 чер, 2021 00:24
antey1969 написав:Киевский интерн-анестезиолог, заканчивающий интернатуру через пол-месяца, начал рассылать резюме прямиком в клиники Германии...
Какой уровень немецкого у него?
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