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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3299330033013302
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:49

  IgA написав:
  Вкладчик1234 написав:Смерти от вакцин - это "страшилки, которые ничем не подтверждаются"?


А там не про смерть была речь а про антитело индуцированную цитотоксичность. Я понимаю что для Вас чтение таких словосочетаний подобно смерти, но поверьте мне на слово - это разные вещи.

С чего Вы взяли, что можете рассуждать на эту тему, и что-то "авторитетно заявлять" (или что Ваше мнение более весомо, чем моё? У Вас диплом "ковидолога из Уханьской лаборатории", или на каком основании Вы можете хоть что-то утверждать в этом вопросе? Или противопоставлять мнению хоть какого-то специалиста из области медицины )
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:54

  Вкладчик1234 написав:У Вас диплом "ковидолога из Уханьской лаборатории", или на каком основании Вы можете хоть что-то утверждать в этом вопросе? Или противопоставлять мнению хоть какого-то специалиста из области медицины )


Ну Вы же рассуждаете на эту тему. Если я неправ и антитело индуцированную цитотоксичность при использовании вакцин от ковида действительно имеет место, жду от Вас ссылки на статьи с соответствующими исследованиями. Или у вас диплома ковидолога нету?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:58

  IgA написав:
  Вкладчик1234 написав:У Вас диплом "ковидолога из Уханьской лаборатории", или на каком основании Вы можете хоть что-то утверждать в этом вопросе? Или противопоставлять мнению хоть какого-то специалиста из области медицины )


Ну Вы же рассуждаете на эту тему. Если я неправ и антитело индуцированную цитотоксичность при использовании вакцин от ковида действительно имеет место, жду от Вас ссылки на статьи с соответствующими исследованиями. Или у вас диплома ковидолога нету?

Вы утверждаете, что
  IgA написав:с другой стороны - страшилки которые даже на момент видео ничем не подтверждаются.


Вы можете обосновать, что это "страшилки которые даже на момент видео ничем не подтверждаются"? Или это "голоса в голове", или "пук в лужу"?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 23:01

  Вкладчик1234 написав:Вы можете обосновать, что это "страшилки которые даже на момент видео ничем не подтверждаются"?


Если я неправ и антитело индуцированную цитотоксичность при использовании вакцин от ковида действительно имеет место, жду от Вас ссылки на статьи с соответствующими исследованиями


Я не их нашел, Вы судя по всему тоже. Это значит не подверждаются. Или у Вас своя, особая логика?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 23:01

  IgA написав:
  ЛАД написав:Жолобак излагает личные взгляды. При этом он обходится простыми словами, понятными обычным людям (не специалистам в медицине), Жолобак забивает специфическими терминами, усложняющими восприятие.


Поразительно точное описание любого ее видео )
В видео она пугала антитело индуцированной цитотоксичностью, забыв правда упомянуть что в ходе клинических испытаний и последущей вакцинации она не наблюдалась. То есть с одной стороны шанс ухудшить свое здоровье ковидом вплоть до смерти, а с другой стороны - страшилки которые даже на момент видео ничем не подтверждаются.

кто ей платит ? она решила попиарится на этой теме ? Комаровский очень хорошо всплыл на Ковиде, может она тоже хочет ? у нее еще сестра есть , тоже научный работник .
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 23:19

  yama написав:кто ей платит ?


элементарно, Ватсон - платит ей канал UKRLIFE.TV, на котором ее показывают. А вот кто платит им - вопрос не ко мне, я в тонкостях укрполитики не разбираюсь. Но вполне очевидно что тот, кому выгоден еще один локдаун в Украине. Производители масок наверное.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 23:21

  IgA написав:
  yama написав:кто ей платит ?


элементарно, Ватсон - платит ей канал UKRLIFE.TV, на котором ее показывают. А вот кто платит им - вопрос не ко мне, я в тонкостях укрполитики не разбираюсь. Но вполне очевидно что тот, кому выгоден еще один локдаун в Украине. Производители масок наверное.

"Сторонник теорий заговора" детектед :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 00:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:Киевский интерн-анестезиолог, заканчивающий интернатуру через пол-месяца, начал рассылать резюме прямиком в клиники Германии...


Какой уровень немецкого у него?
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 07:07

  alter написав:
antey1969 написав:Киевский интерн-анестезиолог, заканчивающий интернатуру через пол-месяца, начал рассылать резюме прямиком в клиники Германии...


Какой уровень немецкого у него?

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antey1969
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