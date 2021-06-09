Hotab написав:

fler написав: Ковідістерики продовжують постити свій переляк щодо летальності та нової хвилі ковіду восени, але самі чомусь не поспішають вакцинуватися Ковідістерики продовжують постити свій переляк щодо летальності та нової хвилі ковіду восени, але самі чомусь не поспішають вакцинуватися

Я так смотрю Флер решила открыть ящик Пандоры и снова стала обзываться. Мадам, оно вам надо?? Ну почти ж конструктивно общаемся, может не будем новую волну : идиоты, истерики, дурні??Да, пока не удается вакцинироваться. Но очень хочу. Сейчас снова стал первоочередной категорией (не армия,и не дедушка)) ), и возможно быстрее удастся ширнуться. Но в любом случае получить две и ещё выждать 14 дней после второй - я уже не успеваю. Так что на отдых придется через Румынию-Болгарию-Македонию(дабы миновать Грецию) в Албанию. Пока этот маршрут целиком без тестов. Греция пока требует и для транзита, и для отдыха. Старую Европу даже не рассматриваю, у тех пока чувство самосохранения сильнее жажды денег.