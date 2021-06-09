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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3300330133023303
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кучинелли написав:Нормально ли проходит короновак.Тут ранее писал кто то, но позабыл я.Собственно по типу это лучше, по эффективности не очень, а по побочке :?:И сколько до второй дозы 14 или 28 :?:
Через месяц второй укол
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:30

  yama написав:
  ЛАД написав:Ну и вообще, Жолобак здесь уже обсуждали. Мне она не представляется большим авторитетом. Хотя, вполне допускаю, что в своей области она неплохой специалист.
кхм... если убрать термины то можно все понять и не вникая в термины , по поводу вакцинации от гриппа к сожалению я тоже еще не дослушал . Почему вдруг ни с сего ни с того появился чудо вирус который сразу же опроверг все столетнее наблюдение за вирусами и из за которого вдруг приходиться переписывать всю теорию ? наработанную за сто лет ? при том что эта теория вполне себе описывает другие вирусы . Если вы таки утверждаете что это из ряда вон выходящий вирус подобного которому не было никогда и этот вирус переворачивает базовые понятия вирусологии ( те зазубренные ) то возможно это еще один факт в пользу того что вирус искусственного происхождения.
У меня чуть-чуть своя конспирологическая теория , от гриппа прививается менее 5% населения в Украине , а значит какое либо влияние на население произвести через такую прививку сложно ...

Воу-воу -- палехче! Это какие еще столетние наблюдения ковид опровергает?

С этой "теорией" есть одна "маааленькая" проблемка: одна все, что можно сделать в плане "влияния на население" через вакцины можно абсолютно так же сделать через искуственно выращенный вирус. Даже проще: не нужно экстренно центры вакцинации открывать -- "оно все само".
_hunter
 
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  #<1 ... 3300330133023303
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