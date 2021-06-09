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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 чер, 2021 09:08
Кучинелли написав:
Нормально ли проходит короновак.Тут ранее писал кто то, но позабыл я.Собственно по типу это лучше, по эффективности не очень, а по побочке
И сколько до второй дозы 14 или 28
Через месяц второй укол
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Binimovich
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Додано: Чет 10 чер, 2021 09:30
yama написав: ЛАД написав:
Ну и вообще, Жолобак здесь уже обсуждали. Мне она не представляется большим авторитетом. Хотя, вполне допускаю, что в своей области она неплохой специалист.
кхм... если убрать термины то можно все понять и не вникая в термины , по поводу вакцинации от гриппа к сожалению я тоже еще не дослушал . Почему вдруг ни с сего ни с того появился чудо вирус который сразу же опроверг все столетнее наблюдение за вирусами и из за которого вдруг приходиться переписывать всю теорию
? наработанную за сто лет ? при том что эта теория вполне себе описывает другие вирусы . Если вы таки утверждаете что это из ряда вон выходящий вирус подобного которому не было никогда и этот вирус переворачивает базовые понятия вирусологии ( те зазубренные ) то возможно это еще один факт в пользу того что вирус искусственного происхождения. У меня чуть-чуть своя конспирологическая теория , от гриппа прививается менее 5% населения в Украине , а значит какое либо влияние на население произвести через такую прививку сложно
...
Воу-воу -- палехче! Это какие еще столетние наблюдения ковид опровергает?
С этой "теорией" есть одна "маааленькая" проблемка: одна все, что можно сделать в плане "влияния на население" через вакцины можно абсолютно так же сделать через искуственно выращенный вирус. Даже проще: не нужно экстренно центры вакцинации открывать -- "оно все само".
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_hunter
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Додано: Чет 10 чер, 2021 10:58
Binimovich написав: Кучинелли написав:
Нормально ли проходит короновак.Тут ранее писал кто то, но позабыл я.Собственно по типу это лучше, по эффективности не очень, а по побочке
И сколько до второй дозы 14 или 28
Через месяц второй укол
Спасибо.Но получается, что я более тебя знаю.Через 28 второй.просто есть нек источники , указывающие и 14.В пунктах вакцинации приглашают чз 28.
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Кучинелли
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:06
Binimovich написав:
У нас в Одессе мне уже звонили, приглашали вакцинироваться Коронаваком. Записался в колл-центре МОЗ месяц назад, а через Дию неделю назад. Мне еще 40 нет. В воскресенье схожу и отпишусь.
1 - в сети есть перечень всех пунктов вакцинации.В ближайший можно зайти и обойтись без геммора с калцентрами и дией, просто записаться на месте.Проверено. без проблем.
2 - расчёт очень простой.1я доза сейчас. вторая чз 28 дней и ещё 3 недели для максимального уровня антител.Итого - конец июля, начало августа.Я для себя так и просчитал и решил.Зачем отписываться и что то нахлобучивать.В самый хороший сезон для отдыха как раз получается полная готовность.
3 - к сожалению тема ушла от реальных аспектов в глубокую опу с многостраничным спором мду ковидиотами с антипрививочниками и заведёнными некоторыми товарищами.Читать стало неприятно, но приходится в надежде. что промелькнёт хоть что то полезное.
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Кучинелли
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