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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3300330133023303
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кучинелли написав:Нормально ли проходит короновак.Тут ранее писал кто то, но позабыл я.Собственно по типу это лучше, по эффективности не очень, а по побочке :?:И сколько до второй дозы 14 или 28 :?:
Через месяц второй укол
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:30

  yama написав:
  ЛАД написав:Ну и вообще, Жолобак здесь уже обсуждали. Мне она не представляется большим авторитетом. Хотя, вполне допускаю, что в своей области она неплохой специалист.
кхм... если убрать термины то можно все понять и не вникая в термины , по поводу вакцинации от гриппа к сожалению я тоже еще не дослушал . Почему вдруг ни с сего ни с того появился чудо вирус который сразу же опроверг все столетнее наблюдение за вирусами и из за которого вдруг приходиться переписывать всю теорию ? наработанную за сто лет ? при том что эта теория вполне себе описывает другие вирусы . Если вы таки утверждаете что это из ряда вон выходящий вирус подобного которому не было никогда и этот вирус переворачивает базовые понятия вирусологии ( те зазубренные ) то возможно это еще один факт в пользу того что вирус искусственного происхождения.
У меня чуть-чуть своя конспирологическая теория , от гриппа прививается менее 5% населения в Украине , а значит какое либо влияние на население произвести через такую прививку сложно ...

Воу-воу -- палехче! Это какие еще столетние наблюдения ковид опровергает?

С этой "теорией" есть одна "маааленькая" проблемка: одна все, что можно сделать в плане "влияния на население" через вакцины можно абсолютно так же сделать через искуственно выращенный вирус. Даже проще: не нужно экстренно центры вакцинации открывать -- "оно все само".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:58

  Binimovich написав:
Кучинелли написав:Нормально ли проходит короновак.Тут ранее писал кто то, но позабыл я.Собственно по типу это лучше, по эффективности не очень, а по побочке :?:И сколько до второй дозы 14 или 28 :?:
Через месяц второй укол


Спасибо.Но получается, что я более тебя знаю.Через 28 второй.просто есть нек источники , указывающие и 14.В пунктах вакцинации приглашают чз 28.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Binimovich написав:У нас в Одессе мне уже звонили, приглашали вакцинироваться Коронаваком. Записался в колл-центре МОЗ месяц назад, а через Дию неделю назад. Мне еще 40 нет. В воскресенье схожу и отпишусь.


1 - в сети есть перечень всех пунктов вакцинации.В ближайший можно зайти и обойтись без геммора с калцентрами и дией, просто записаться на месте.Проверено. без проблем.
2 - расчёт очень простой.1я доза сейчас. вторая чз 28 дней и ещё 3 недели для максимального уровня антител.Итого - конец июля, начало августа.Я для себя так и просчитал и решил.Зачем отписываться и что то нахлобучивать.В самый хороший сезон для отдыха как раз получается полная готовность.
3 - к сожалению тема ушла от реальных аспектов в глубокую опу с многостраничным спором мду ковидиотами с антипрививочниками и заведёнными некоторыми товарищами.Читать стало неприятно, но приходится в надежде. что промелькнёт хоть что то полезное.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:58

  Кучинелли написав:...
3 - к сожалению тема ушла от реальных аспектов в глубокую опу с многостраничным спором мду ковидиотами с антипрививочниками и заведёнными некоторыми товарищами.Читать стало неприятно, но приходится в надежде. что промелькнёт хоть что то полезное.

Так все "реальные аспекты" уже по несколько раз переобсудить успели: лекарства с прошлого года не появились, профилактика с того же прошлого года не изменилась, вакцины обсудили по мере их появления... Что еще нужно?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:58

  _hunter написав:
  Кучинелли написав:...
3 - к сожалению тема ушла от реальных аспектов в глубокую опу с многостраничным спором мду ковидиотами с антипрививочниками и заведёнными некоторыми товарищами.Читать стало неприятно, но приходится в надежде. что промелькнёт хоть что то полезное.

Так все "реальные аспекты" уже по несколько раз переобсудить успели: лекарства с прошлого года не появились, профилактика с того же прошлого года не изменилась, вакцины обсудили по мере их появления... Что еще нужно?


Есть что по существу :?: Или пойди ...Раньше однозначно , когда писал Фриз, было интересно.Новости и нюансы по ковиду идут каждый день.и они здесь освещались.А сейчас 9 из 10 страниц засраны будивельниками с ямами и флерами.Тема создавалась не для спора. а для обсуждения проблемы теми. кто её признаёт.А кто не признают пусть идут и считают. что кашель не страшен а прививка убивает.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:14

  Кучинелли написав:А сейчас 9 из 10 страниц засраны будивельниками с ямами и флерами.
а кучегамністи й раді старатись...
От тільки одна проблема
Я надаю інформацію(цифри,логічні висновки,прогнози)
Ці речі можуть не подобатись кучегамністам по тій причині що мізків у них малувато щоб зрозуміти опонента...
Але самі кучегамністи - цього не признають+від себе нічого не викладають..
Може тому гілка й загтнається
Реальних подій які подобаються кучегамністам немає ,а ті які є - ними не сприймаються.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:16

монолог прагматика

1 Було 40 млн які могли захворіти і країну захлопнули на 1,5 року....
2 Стало 37,6 млн які так само можуть захворіти(40 млн - 2,3 перехворівших-0,1 повністю вакцинованих) - і країну повністю відкрили...
Питання
Так нас на 1,5 року закривали для чого?
Щоб 0,1млн вколотись встиг
Чи щоб 2,3 млн перехворіти
Чи 0,05 млн померти?

Що там кучефекалісти на це скажуть?
budivelnik
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  #<1 ... 3300330133023303
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