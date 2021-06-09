Через месяц второй уколКучинелли написав:Нормально ли проходит короновак.Тут ранее писал кто то, но позабыл я.Собственно по типу это лучше, по эффективности не очень, а по побочке И сколько до второй дозы 14 или 28
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Додано: Чет 10 чер, 2021 09:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Через месяц второй укол
Додано: Чет 10 чер, 2021 09:30
Воу-воу -- палехче! Это какие еще столетние наблюдения ковид опровергает?
С этой "теорией" есть одна "маааленькая" проблемка: одна все, что можно сделать в плане "влияния на население" через вакцины можно абсолютно так же сделать через искуственно выращенный вирус. Даже проще: не нужно экстренно центры вакцинации открывать -- "оно все само".
Додано: Чет 10 чер, 2021 10:58
Спасибо.Но получается, что я более тебя знаю.Через 28 второй.просто есть нек источники , указывающие и 14.В пунктах вакцинации приглашают чз 28.
Додано: Чет 10 чер, 2021 11:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
1 - в сети есть перечень всех пунктов вакцинации.В ближайший можно зайти и обойтись без геммора с калцентрами и дией, просто записаться на месте.Проверено. без проблем.
2 - расчёт очень простой.1я доза сейчас. вторая чз 28 дней и ещё 3 недели для максимального уровня антител.Итого - конец июля, начало августа.Я для себя так и просчитал и решил.Зачем отписываться и что то нахлобучивать.В самый хороший сезон для отдыха как раз получается полная готовность.
3 - к сожалению тема ушла от реальных аспектов в глубокую опу с многостраничным спором мду ковидиотами с антипрививочниками и заведёнными некоторыми товарищами.Читать стало неприятно, но приходится в надежде. что промелькнёт хоть что то полезное.
Додано: Чет 10 чер, 2021 13:58
Так все "реальные аспекты" уже по несколько раз переобсудить успели: лекарства с прошлого года не появились, профилактика с того же прошлого года не изменилась, вакцины обсудили по мере их появления... Что еще нужно?
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:58
Есть что по существу Или пойди ...Раньше однозначно , когда писал Фриз, было интересно.Новости и нюансы по ковиду идут каждый день.и они здесь освещались.А сейчас 9 из 10 страниц засраны будивельниками с ямами и флерами.Тема создавалась не для спора. а для обсуждения проблемы теми. кто её признаёт.А кто не признают пусть идут и считают. что кашель не страшен а прививка убивает.
Додано: Чет 10 чер, 2021 18:14
а кучегамністи й раді старатись...
От тільки одна проблема
Я надаю інформацію(цифри,логічні висновки,прогнози)
Ці речі можуть не подобатись кучегамністам по тій причині що мізків у них малувато щоб зрозуміти опонента...
Але самі кучегамністи - цього не признають+від себе нічого не викладають..
Може тому гілка й загтнається
Реальних подій які подобаються кучегамністам немає ,а ті які є - ними не сприймаються.
Додано: Чет 10 чер, 2021 18:16
монолог прагматика
1 Було 40 млн які могли захворіти і країну захлопнули на 1,5 року....
2 Стало 37,6 млн які так само можуть захворіти(40 млн - 2,3 перехворівших-0,1 повністю вакцинованих) - і країну повністю відкрили...
Питання
Так нас на 1,5 року закривали для чого?
Щоб 0,1млн вколотись встиг
Чи щоб 2,3 млн перехворіти
Чи 0,05 млн померти?
Що там кучефекалісти на це скажуть?
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