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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 чер, 2021 20:45
На России впервые с 24 февраля за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса, свидетельствуют данные оперштаба в четверг, 10 июня.
Днем ранее в РФ впервые за три месяца обнаружили более 10 тысяч заболевших. За минувшие сутки зарегистрировано 11 699 заболевших. Всего с начала пандемии в стране выявлено 5 167 949 заболевших.
Число летальных исходов возросло на 383 — до 125 278.
Число вылечившихся россиян возросло за сутки на 10 096, до 4 771 995.
Тем временем, вУкраине фиксируют менее 2 тысяч случаевкоронавируса в сутки.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 20:58
Кучинелли написав: Binimovich написав: Кучинелли написав:
Нормально ли проходит короновак.Тут ранее писал кто то, но позабыл я.Собственно по типу это лучше, по эффективности не очень, а по побочке
И сколько до второй дозы 14 или 28
Через месяц второй укол
Спасибо.Но получается, что я более тебя знаю.Через 28 второй.просто есть нек источники , указывающие и 14.В пунктах вакцинации приглашают чз 28.
1. Хорошо, что знаешь лучше меня. Возьми с полки пирожок.
2. Правилом хорошего тона считается на этом форуме указывать те самые "нек источники" .
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Binimovich
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Додано: Чет 10 чер, 2021 21:03
Кучинелли написав: Binimovich написав:
У нас в Одессе мне уже звонили, приглашали вакцинироваться Коронаваком. Записался в колл-центре МОЗ месяц назад, а через Дию неделю назад. Мне еще 40 нет. В воскресенье схожу и отпишусь.
1 - в сети есть перечень всех пунктов вакцинации.В ближайший можно зайти и обойтись без геммора с калцентрами и дией, просто записаться на месте.Проверено. без проблем.
2 - расчёт очень простой.1я доза сейчас. вторая чз 28 дней и ещё 3 недели для максимального уровня антител.Итого - конец июля, начало августа.Я для себя так и просчитал и решил.Зачем отписываться и что то нахлобучивать.В самый хороший сезон для отдыха как раз получается полная готовность.
3 - к сожалению тема ушла от реальных аспектов в глубокую опу с многостраничным спором мду ковидиотами с антипрививочниками и заведёнными некоторыми товарищами.Читать стало неприятно, но приходится в надежде. что промелькнёт хоть что то полезное.
1. Читай пост выше. Есть список - указывай его. Думаю, кому-то пригодится.
2. Я тебя не спросил, отписываться мне, или нет, и уж тем более, что-то "нахлобучивать".
3. Неприятно читать? - Не читай. Никто тебя здесь не держит.
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Binimovich
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Додано: Чет 10 чер, 2021 21:05
Кучинелли написав: _hunter написав: Кучинелли написав:
...
3 - к сожалению тема ушла от реальных аспектов в глубокую опу с многостраничным спором
мду ковидиотами с антипрививочниками и заведёнными некоторыми товарищами.Читать стало неприятно, но приходится в надежде. что промелькнёт хоть что то полезное.
Так все "реальные аспекты" уже по несколько раз переобсудить успели: лекарства с прошлого года не появились, профилактика с того же прошлого года не изменилась, вакцины обсудили по мере их появления... Что еще нужно?
Есть что по существу
Или пойди ...Раньше однозначно , когда писал Фриз, было интересно.Новости и нюансы по ковиду идут каждый день.и они здесь освещались.А сейчас 9 из 10 страниц засраны будивельниками с ямами и флерами.Тема создавалась не для спора. а для обсуждения проблемы теми. кто её признаёт.А кто не признают пусть идут и считают. что кашель не страшен а прививка убивает.
Смотрю, появился новый модератор на финансах: всем указывает, кому и что делать, что писать, а что - нет.
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Binimovich
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Додано: Чет 10 чер, 2021 21:10
Binimovich
Ты глупый, я тебе подсказал как правильно поступить.А тебя понесло.Ты единственный, кто ответил на мой вопрос, хоть и неправильно, т е просто хотя бы отозвался.За прошедшее время я уже сам всё выяснил и поэтому рассказал тебе и остальным читающим.И сейчас это более важная информация чем бред на десятках страниц.
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Кучинелли
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Додано: Чет 10 чер, 2021 22:11
Кучинелли написав:Binimovich
Ты глупый, я тебе подсказал как правильно поступить.А тебя понесло.Ты единственный, кто ответил на мой вопрос, хоть и неправильно, т е просто хотя бы отозвался.За прошедшее время я уже сам всё выяснил и поэтому рассказал тебе и остальным читающим.И сейчас это более важная информация чем бред на десятках страниц.
1. Я глупый? Меня понесло? Заношу в группу "неуравновешенных личностей".
2. Что ты рассказал? Про "нек источники" , в которых сказано, что вторая доза делается через 14 дней? Бредом это называется, что ты тут пишешь.
П.С. Можешь не отвечать, все равно, не прочитаю, поскольку отправляю в игнор.
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Binimovich
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