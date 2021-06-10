RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3301330233033304
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:45

На России впервые с 24 февраля за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса, свидетельствуют данные оперштаба в четверг, 10 июня.

Днем ранее в РФ впервые за три месяца обнаружили более 10 тысяч заболевших. За минувшие сутки зарегистрировано 11 699 заболевших. Всего с начала пандемии в стране выявлено 5 167 949 заболевших.

Число летальных исходов возросло на 383 — до 125 278.



Число вылечившихся россиян возросло за сутки на 10 096, до 4 771 995.

Тем временем, вУкраине фиксируют менее 2 тысяч случаевкоронавируса в сутки.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9869
З нами з: 18.06.08
Подякував: 33 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кучинелли написав:
  Binimovich написав:
Кучинелли написав:Нормально ли проходит короновак.Тут ранее писал кто то, но позабыл я.Собственно по типу это лучше, по эффективности не очень, а по побочке :?:И сколько до второй дозы 14 или 28 :?:
Через месяц второй укол


Спасибо.Но получается, что я более тебя знаю.Через 28 второй.просто есть нек источники , указывающие и 14.В пунктах вакцинации приглашают чз 28.


1. Хорошо, что знаешь лучше меня. Возьми с полки пирожок.
2. Правилом хорошего тона считается на этом форуме указывать те самые "нек источники" .
Binimovich
 
Повідомлень: 4088
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 21:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кучинелли написав:
  Binimovich написав:У нас в Одессе мне уже звонили, приглашали вакцинироваться Коронаваком. Записался в колл-центре МОЗ месяц назад, а через Дию неделю назад. Мне еще 40 нет. В воскресенье схожу и отпишусь.


1 - в сети есть перечень всех пунктов вакцинации.В ближайший можно зайти и обойтись без геммора с калцентрами и дией, просто записаться на месте.Проверено. без проблем.
2 - расчёт очень простой.1я доза сейчас. вторая чз 28 дней и ещё 3 недели для максимального уровня антител.Итого - конец июля, начало августа.Я для себя так и просчитал и решил.Зачем отписываться и что то нахлобучивать.В самый хороший сезон для отдыха как раз получается полная готовность.
3 - к сожалению тема ушла от реальных аспектов в глубокую опу с многостраничным спором мду ковидиотами с антипрививочниками и заведёнными некоторыми товарищами.Читать стало неприятно, но приходится в надежде. что промелькнёт хоть что то полезное.


1. Читай пост выше. Есть список - указывай его. Думаю, кому-то пригодится.

2. Я тебя не спросил, отписываться мне, или нет, и уж тем более, что-то "нахлобучивать".

3. Неприятно читать? - Не читай. Никто тебя здесь не держит.
Binimovich
 
Повідомлень: 4088
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 21:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кучинелли написав:
  _hunter написав:
  Кучинелли написав:...
3 - к сожалению тема ушла от реальных аспектов в глубокую опу с многостраничным спором мду ковидиотами с антипрививочниками и заведёнными некоторыми товарищами.Читать стало неприятно, но приходится в надежде. что промелькнёт хоть что то полезное.

Так все "реальные аспекты" уже по несколько раз переобсудить успели: лекарства с прошлого года не появились, профилактика с того же прошлого года не изменилась, вакцины обсудили по мере их появления... Что еще нужно?


Есть что по существу :?: Или пойди ...Раньше однозначно , когда писал Фриз, было интересно.Новости и нюансы по ковиду идут каждый день.и они здесь освещались.А сейчас 9 из 10 страниц засраны будивельниками с ямами и флерами.Тема создавалась не для спора. а для обсуждения проблемы теми. кто её признаёт.А кто не признают пусть идут и считают. что кашель не страшен а прививка убивает.


Смотрю, появился новый модератор на финансах: всем указывает, кому и что делать, что писать, а что - нет.
Binimovich
 
Повідомлень: 4088
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 21:10

Binimovich

Ты глупый, я тебе подсказал как правильно поступить.А тебя понесло.Ты единственный, кто ответил на мой вопрос, хоть и неправильно, т е просто хотя бы отозвался.За прошедшее время я уже сам всё выяснил и поэтому рассказал тебе и остальным читающим.И сейчас это более важная информация чем бред на десятках страниц.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 768
З нами з: 30.11.17
Подякував: 131 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 22:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кучинелли написав:Binimovich

Ты глупый, я тебе подсказал как правильно поступить.А тебя понесло.Ты единственный, кто ответил на мой вопрос, хоть и неправильно, т е просто хотя бы отозвался.За прошедшее время я уже сам всё выяснил и поэтому рассказал тебе и остальным читающим.И сейчас это более важная информация чем бред на десятках страниц.


1. Я глупый? Меня понесло? Заношу в группу "неуравновешенных личностей".
2. Что ты рассказал? Про "нек источники" , в которых сказано, что вторая доза делается через 14 дней? Бредом это называется, что ты тут пишешь.

П.С. Можешь не отвечать, все равно, не прочитаю, поскольку отправляю в игнор.
Binimovich
 
Повідомлень: 4088
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3301330233033304
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 751, 752, 753
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7525 1814983
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 чер, 2021 09:39
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.