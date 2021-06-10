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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3300330133023303
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кучинелли написав:Нормально ли проходит короновак.Тут ранее писал кто то, но позабыл я.Собственно по типу это лучше, по эффективности не очень, а по побочке :?:И сколько до второй дозы 14 или 28 :?:
Через месяц второй укол
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:30

  yama написав:
  ЛАД написав:Ну и вообще, Жолобак здесь уже обсуждали. Мне она не представляется большим авторитетом. Хотя, вполне допускаю, что в своей области она неплохой специалист.
кхм... если убрать термины то можно все понять и не вникая в термины , по поводу вакцинации от гриппа к сожалению я тоже еще не дослушал . Почему вдруг ни с сего ни с того появился чудо вирус который сразу же опроверг все столетнее наблюдение за вирусами и из за которого вдруг приходиться переписывать всю теорию ? наработанную за сто лет ? при том что эта теория вполне себе описывает другие вирусы . Если вы таки утверждаете что это из ряда вон выходящий вирус подобного которому не было никогда и этот вирус переворачивает базовые понятия вирусологии ( те зазубренные ) то возможно это еще один факт в пользу того что вирус искусственного происхождения.
У меня чуть-чуть своя конспирологическая теория , от гриппа прививается менее 5% населения в Украине , а значит какое либо влияние на население произвести через такую прививку сложно ...

Воу-воу -- палехче! Это какие еще столетние наблюдения ковид опровергает?

С этой "теорией" есть одна "маааленькая" проблемка: одна все, что можно сделать в плане "влияния на население" через вакцины можно абсолютно так же сделать через искуственно выращенный вирус. Даже проще: не нужно экстренно центры вакцинации открывать -- "оно все само".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:58

  Binimovich написав:
Кучинелли написав:Нормально ли проходит короновак.Тут ранее писал кто то, но позабыл я.Собственно по типу это лучше, по эффективности не очень, а по побочке :?:И сколько до второй дозы 14 или 28 :?:
Через месяц второй укол


Спасибо.Но получается, что я более тебя знаю.Через 28 второй.просто есть нек источники , указывающие и 14.В пунктах вакцинации приглашают чз 28.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Binimovich написав:У нас в Одессе мне уже звонили, приглашали вакцинироваться Коронаваком. Записался в колл-центре МОЗ месяц назад, а через Дию неделю назад. Мне еще 40 нет. В воскресенье схожу и отпишусь.


1 - в сети есть перечень всех пунктов вакцинации.В ближайший можно зайти и обойтись без геммора с калцентрами и дией, просто записаться на месте.Проверено. без проблем.
2 - расчёт очень простой.1я доза сейчас. вторая чз 28 дней и ещё 3 недели для максимального уровня антител.Итого - конец июля, начало августа.Я для себя так и просчитал и решил.Зачем отписываться и что то нахлобучивать.В самый хороший сезон для отдыха как раз получается полная готовность.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:45

На России впервые с 24 февраля за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса, свидетельствуют данные оперштаба в четверг, 10 июня.

Днем ранее в РФ впервые за три месяца обнаружили более 10 тысяч заболевших. За минувшие сутки зарегистрировано 11 699 заболевших. Всего с начала пандемии в стране выявлено 5 167 949 заболевших.

Число летальных исходов возросло на 383 — до 125 278.



Число вылечившихся россиян возросло за сутки на 10 096, до 4 771 995.

Тем временем, вУкраине фиксируют менее 2 тысяч случаевкоронавируса в сутки.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кучинелли написав:
  Binimovich написав:
Кучинелли написав:Нормально ли проходит короновак.Тут ранее писал кто то, но позабыл я.Собственно по типу это лучше, по эффективности не очень, а по побочке :?:И сколько до второй дозы 14 или 28 :?:
Через месяц второй укол


Спасибо.Но получается, что я более тебя знаю.Через 28 второй.просто есть нек источники , указывающие и 14.В пунктах вакцинации приглашают чз 28.


1. Хорошо, что знаешь лучше меня. Возьми с полки пирожок.
2. Правилом хорошего тона считается на этом форуме указывать те самые "нек источники" .
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 06:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Немного околобританских новостей об успехах вакцинации

Первая доза: 65%
Вторая доза: 45%
(в видео цифры выше - 77 и 53, я опирался на данные этого сайта и количество населения из вики)

British Airways отправляет персонал обратно в вынужденный отпуск.

О'Лири обзывает правительство Джонсона за его решение по Португалии
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 06:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliy_berdinskikh написав:Немного околобританских новостей об успехах вакцинации

Сегодня не будет уже сравнения Британии и Киева (из чата Кличка)? :lol:
Хотелось пятницу начать весело. :D
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Сегодня не будет уже сравнения Британии и Киева (из чата Кличка)?

А это входит в обязательную программу?
  Hotab написав:Хотелось пятницу начать весело.

Тебе не хватает цитат мера-короноика который вещая всю прошлую весну про маску и "досытьшастать" сам везде шастал без маски? Так это ж типичный портрет украинского короноика.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliy_berdinskikh написав:А это входит в обязательную программу?

Я не знаю твоего расписания спектаклей, сложно ответить на твой вопрос.
Но самое лучшее шоу от тебя было, когда ты показывал суточные смерти в Киеве, и радостно сравнивал с суточными всей Британии. И искренне не понимал "а при чем тут количество населения?"
Мне тогда подумалось, что мы тебя теряем. Причем "mental problems" - тут явно не в Ковиде дело.
Hotab
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