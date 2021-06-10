Через месяц второй уколКучинелли написав:Нормально ли проходит короновак.Тут ранее писал кто то, но позабыл я.Собственно по типу это лучше, по эффективности не очень, а по побочке И сколько до второй дозы 14 или 28
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Додано: Чет 10 чер, 2021 09:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Через месяц второй укол
Додано: Чет 10 чер, 2021 09:30
Воу-воу -- палехче! Это какие еще столетние наблюдения ковид опровергает?
С этой "теорией" есть одна "маааленькая" проблемка: одна все, что можно сделать в плане "влияния на население" через вакцины можно абсолютно так же сделать через искуственно выращенный вирус. Даже проще: не нужно экстренно центры вакцинации открывать -- "оно все само".
Додано: Чет 10 чер, 2021 10:58
Спасибо.Но получается, что я более тебя знаю.Через 28 второй.просто есть нек источники , указывающие и 14.В пунктах вакцинации приглашают чз 28.
Додано: Чет 10 чер, 2021 11:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
1 - в сети есть перечень всех пунктов вакцинации.В ближайший можно зайти и обойтись без геммора с калцентрами и дией, просто записаться на месте.Проверено. без проблем.
2 - расчёт очень простой.1я доза сейчас. вторая чз 28 дней и ещё 3 недели для максимального уровня антител.Итого - конец июля, начало августа.Я для себя так и просчитал и решил.Зачем отписываться и что то нахлобучивать.В самый хороший сезон для отдыха как раз получается полная готовность.
Додано: Чет 10 чер, 2021 20:45
На России впервые с 24 февраля за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса, свидетельствуют данные оперштаба в четверг, 10 июня.
Днем ранее в РФ впервые за три месяца обнаружили более 10 тысяч заболевших. За минувшие сутки зарегистрировано 11 699 заболевших. Всего с начала пандемии в стране выявлено 5 167 949 заболевших.
Число летальных исходов возросло на 383 — до 125 278.
Число вылечившихся россиян возросло за сутки на 10 096, до 4 771 995.
Тем временем, вУкраине фиксируют менее 2 тысяч случаевкоронавируса в сутки.
Додано: Чет 10 чер, 2021 20:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
1. Хорошо, что знаешь лучше меня. Возьми с полки пирожок.
2. Правилом хорошего тона считается на этом форуме указывать те самые "нек источники" .
Додано: П'ят 11 чер, 2021 06:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Немного околобританских новостей об успехах вакцинации
Вторая доза: 45%
(в видео цифры выше - 77 и 53, я опирался на данные этого сайта и количество населения из вики)
British Airways
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 06:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А это входит в обязательную программу?
Тебе не хватает цитат мера-короноика который вещая всю прошлую весну про маску и "досытьшастать" сам везде шастал без маски? Так это ж типичный портрет украинского короноика.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я не знаю твоего расписания спектаклей, сложно ответить на твой вопрос.
Но самое лучшее шоу от тебя было, когда ты показывал суточные смерти в Киеве, и радостно сравнивал с суточными всей Британии. И искренне не понимал "а при чем тут количество населения?"
Мне тогда подумалось, что мы тебя теряем. Причем "mental problems" - тут явно не в Ковиде дело.
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