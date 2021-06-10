США приостановили (https://www.wsj.com/articles/u-s-suspen ... 1623351701)поставки вакцины Johnson & Johnson из-за их переизбытка. Власти пошли на такую меру, чтобы израсходовать накопившиеся запасы. ———————————- ранее: CEO Moderna прогнозирует уже в 2022г переизбыток мощностей по производству вакцин во всем мире
З початку пандемії в березні минулого року активи населення США збільшилися на 26,3 трильйона доларів. У першому кварталі 2021 року активи населення США без урахування боргу фізосіб досягли рекордних 154,2 трильйона доларів, свідчать дані ФРС США. З початку пандемії в березні минулого року показник збільшився на 26,3 трильйона доларів. У квартальному вираженні статок американців зріс на 5,2 трильйона доларів. https://ua.korrespondent.net/world/4366 ... -pandemiui