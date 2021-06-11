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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3301330233033304
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:15

Хорошая новость для ковид-истероидов:

США приостановили (https://www.wsj.com/articles/u-s-suspen ... 1623351701)поставки вакцины Johnson & Johnson из-за их переизбытка. Власти пошли на такую меру, чтобы израсходовать накопившиеся запасы.
———————————-
ранее: CEO Moderna прогнозирует уже в 2022г переизбыток мощностей по производству вакцин во всем мире

23 апреля: Ожидается, что в ближайшие 2-4 недели предложение вакцин против Covid-19 превысит спрос в США - подробнее (https://t.me/markettwits/134109)

https://t.me/markettwits/142201
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:50

Heart inflammation in young men higher than expected after Pfizer, Moderna vaccines -U.S. CDC

https://www.reuters.com/world/us/cdc-he ... 021-06-10/
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пандемія як ключ до добробуту (не для всіх):
З початку пандемії в березні минулого року активи населення США збільшилися на 26,3 трильйона доларів.
У першому кварталі 2021 року активи населення США без урахування боргу фізосіб досягли рекордних 154,2 трильйона доларів, свідчать дані ФРС США.
З початку пандемії в березні минулого року показник збільшився на 26,3 трильйона доларів.
У квартальному вираженні статок американців зріс на 5,2 трильйона доларів. https://ua.korrespondent.net/world/4366 ... -pandemiui


До відома прикарпатців: вакциною Pfizer щепитимуть працівників влади та місцевого самоврядування https://pravda.if.ua/do-vidoma-prykarpa ... aduvannya/

Пересічним доста і індійсько-китайських.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:00

https://nplus1.ru/material/2021/05/27/c ... are-we-now

неплохой обзор про последние тенденции и неясные перспективы
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:32

Хто як пояснить ситуацію в росії(москві)
Рекордний ріст захворювань,який вищий від попереднього піка в січні 2021року..
Там що ,теорія тутешніх ковідперестрашених про пори року в які ковід не заразний - не працює?
Чи російський ковід не вміє читати дати на календарі,а тому коли хоче тоді й заражає.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:17

Привет Будивельнык. Отвечает Ф̶е̶д̶о̶р̶ ̶̶Д̶в̶и̶н̶я̶т̶и̶н самый перестрашеный.

Ответ же ожидаемо на поверхности Как в "теплом" Бергамо в марте 2020 , так и в июне 2021 в Москве. Зашкерились все от холода. Побухать нормально на природе не выходит.
https://lenta.ru/news/2021/06/11/korona/

Или у вас есть свое мнение? Если что,Москва потеряла народа за год Ковида, как никакой другой. Так что теория о коллективном иммунитете, которую вы придерживаетесь,здесь работает против вас.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 11 чер, 2021 20:23, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:18

  budivelnik написав:Хто як пояснить ситуацію в росії(москві)
Рекордний ріст захворювань,який вищий від попереднього піка в січні 2021року..
Там що ,теорія тутешніх ковідперестрашених про пори року в які ковід не заразний - не працює?
Чи російський ковід не вміє читати дати на календарі,а тому коли хоче тоді й заражає.

Спутник ;)
stm
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