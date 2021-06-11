США приостановили (https://www.wsj.com/articles/u-s-suspen ... 1623351701)поставки вакцины Johnson & Johnson из-за их переизбытка. Власти пошли на такую меру, чтобы израсходовать накопившиеся запасы. ———————————- ранее: CEO Moderna прогнозирует уже в 2022г переизбыток мощностей по производству вакцин во всем мире
З початку пандемії в березні минулого року активи населення США збільшилися на 26,3 трильйона доларів. У першому кварталі 2021 року активи населення США без урахування боргу фізосіб досягли рекордних 154,2 трильйона доларів, свідчать дані ФРС США. З початку пандемії в березні минулого року показник збільшився на 26,3 трильйона доларів. У квартальному вираженні статок американців зріс на 5,2 трильйона доларів. https://ua.korrespondent.net/world/4366 ... -pandemiui
Хто як пояснить ситуацію в росії(москві) Рекордний ріст захворювань,який вищий від попереднього піка в січні 2021року.. Там що ,теорія тутешніх ковідперестрашених про пори року в які ковід не заразний - не працює? Чи російський ковід не вміє читати дати на календарі,а тому коли хоче тоді й заражає.
Привет Будивельнык. Отвечает Ф̶е̶д̶о̶р̶ ̶̶Д̶в̶и̶н̶я̶т̶и̶н самый перестрашеный.
Ответ же ожидаемо на поверхности Как в "теплом" Бергамо в марте 2020 , так и в июне 2021 в Москве. Зашкерились все от холода. Побухать нормально на природе не выходит. https://lenta.ru/news/2021/06/11/korona/
Или у вас есть свое мнение? Если что,Москва потеряла народа за год Ковида, как никакой другой. Так что теория о коллективном иммунитете, которую вы придерживаетесь,здесь работает против вас.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 11 чер, 2021 20:23, всього редагувалось 4 разів.
budivelnik написав:Хто як пояснить ситуацію в росії(москві) Рекордний ріст захворювань,який вищий від попереднього піка в січні 2021року.. Там що ,теорія тутешніх ковідперестрашених про пори року в які ковід не заразний - не працює? Чи російський ковід не вміє читати дати на календарі,а тому коли хоче тоді й заражає.