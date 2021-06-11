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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3301330233033304
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:15

Хорошая новость для ковид-истероидов:

США приостановили (https://www.wsj.com/articles/u-s-suspen ... 1623351701)поставки вакцины Johnson & Johnson из-за их переизбытка. Власти пошли на такую меру, чтобы израсходовать накопившиеся запасы.
———————————-
ранее: CEO Moderna прогнозирует уже в 2022г переизбыток мощностей по производству вакцин во всем мире

23 апреля: Ожидается, что в ближайшие 2-4 недели предложение вакцин против Covid-19 превысит спрос в США - подробнее (https://t.me/markettwits/134109)

https://t.me/markettwits/142201
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:50

Heart inflammation in young men higher than expected after Pfizer, Moderna vaccines -U.S. CDC

https://www.reuters.com/world/us/cdc-he ... 021-06-10/
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пандемія як ключ до добробуту (не для всіх):
З початку пандемії в березні минулого року активи населення США збільшилися на 26,3 трильйона доларів.
У першому кварталі 2021 року активи населення США без урахування боргу фізосіб досягли рекордних 154,2 трильйона доларів, свідчать дані ФРС США.
З початку пандемії в березні минулого року показник збільшився на 26,3 трильйона доларів.
У квартальному вираженні статок американців зріс на 5,2 трильйона доларів. https://ua.korrespondent.net/world/4366 ... -pandemiui


До відома прикарпатців: вакциною Pfizer щепитимуть працівників влади та місцевого самоврядування https://pravda.if.ua/do-vidoma-prykarpa ... aduvannya/

Пересічним доста і індійсько-китайських.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:00

https://nplus1.ru/material/2021/05/27/c ... are-we-now

неплохой обзор про последние тенденции и неясные перспективы
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:32

Хто як пояснить ситуацію в росії(москві)
Рекордний ріст захворювань,який вищий від попереднього піка в січні 2021року..
Там що ,теорія тутешніх ковідперестрашених про пори року в які ковід не заразний - не працює?
Чи російський ковід не вміє читати дати на календарі,а тому коли хоче тоді й заражає.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:17

Привет Будивельнык. Отвечает Ф̶е̶д̶о̶р̶ ̶̶Д̶в̶и̶н̶я̶т̶и̶н самый перестрашеный.

Ответ же ожидаемо на поверхности Как в "теплом" Бергамо в марте 2020 , так и в июне 2021 в Москве. Зашкерились все от холода. Побухать нормально на природе не выходит.
https://lenta.ru/news/2021/06/11/korona/

Или у вас есть свое мнение? Если что,Москва потеряла народа за год Ковида, как никакой другой. Так что теория о коллективном иммунитете, которую вы придерживаетесь,здесь работает против вас.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 11 чер, 2021 20:23, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:18

  budivelnik написав:Хто як пояснить ситуацію в росії(москві)
Рекордний ріст захворювань,який вищий від попереднього піка в січні 2021року..
Там що ,теорія тутешніх ковідперестрашених про пори року в які ковід не заразний - не працює?
Чи російський ковід не вміє читати дати на календарі,а тому коли хоче тоді й заражає.

Спутник ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 00:10

  IgA написав:
  yama написав:в чем его особенность то ?


У одного смертность около нуля и вакцины от него нету потому что она никому не нужна, а от другого почти 4 млн погибших несмотря на локдауны. А так никакой разницы, конечно.

  yama написав:окажется прав


Вы уверенны?

They found that all three types were present by about 12 days after infection. IgA and IgM antibodies were short-lived against the spike protein that crowns SARS-CoV-2, vanishing within about two months.

The good news is that the longer-lasting IgG antibodies persisted in these same patients for up to four months, which is as long as the researchers were able to look. Levels of those IgG antibodies also served as an indicator for the presence of protective antibodies capable of neutralizing SARS-CoV-2 in the lab. Even better, that ability didn’t decline in the 75 days after the onset of symptoms. While longer-term study is needed, the findings lend support to evidence that protective antibody responses against the novel virus do persist.

https://directorsblog.nih.gov/2020/10/2 ... or-months/

мукозальные антитела, это те которые предотвращают заболевание, как видите пока 2.5 года не подтверждаются
внимательно прослушал ещё раз, в исследованиях
по ссылке антитела выделяли из крови, Желобак говорит об антителах в/на слизистых оболочках, согласитесь это разная локализация, в исследованиях не проверяли антитела на слизистых.
Я не медик, если медики, ученые смогут этот вопрос рассудить было б хорошо.
Вы медик? я понимаю что у вас никнейм такой но это еще ничего не доказывает
yama
 
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