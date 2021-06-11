Додано: Суб 12 чер, 2021 00:24

_hunter написав: yama написав: ЛАД написав: Ну и вообще, Жолобак здесь уже обсуждали. Мне она не представляется большим авторитетом. Хотя, вполне допускаю, что в своей области она неплохой специалист. Ну и вообще, Жолобак здесь уже обсуждали. Мне она не представляется большим авторитетом. Хотя, вполне допускаю, что в своей области она неплохой специалист. кхм... если убрать термины то можно все понять и не вникая в термины , по поводу вакцинации от гриппа к сожалению я тоже еще не дослушал . Почему вдруг ни с сего ни с того появился чудо вирус который сразу же опроверг все столетнее наблюдение за вирусами и из за которого вдруг приходиться переписывать всю теорию ? наработанную за сто лет ? при том что эта теория вполне себе описывает другие вирусы . Если вы таки утверждаете что это из ряда вон выходящий вирус подобного которому не было никогда и этот вирус переворачивает базовые понятия вирусологии ( те зазубренные ) то возможно это еще один факт в пользу того что вирус искусственного происхождения.

У меня чуть-чуть своя конспирологическая теория , от гриппа прививается менее 5% населения в Украине , а значит какое либо влияние на население произвести через такую прививку сложно ... кхм... если убрать термины то можно все понять и не вникая в термины , по поводу вакцинации от гриппа к сожалению я тоже еще не дослушал . Почему вдруг ни с сего ни с того появился чудо? наработанную за сто лет ? при том что эта теория вполне себе описывает другие вирусы . Если вы таки утверждаете что это из ряда вон выходящий вирус подобного которому не было никогда и этот вирус переворачивает базовые понятия вирусологии ( те зазубренные ) то возможно это еще один факт в пользу того что вирус искусственного происхождения....

Воу-воу -- палехче! Это какие еще столетние наблюдения ковид опровергает?



С этой "теорией" есть одна "маааленькая" проблемка: одна все, что можно сделать в плане "влияния на население" через вакцины можно абсолютно так же сделать через искуственно выращенный вирус. Даже проще: не нужно экстренно центры вакцинации открывать -- "оно все само". Воу-воу -- палехче! Это какие еще столетние наблюдения ковид опровергает?С этой "теорией" есть одна "маааленькая" проблемка: одна все, что можно сделать в плане "влияния на население" через вакцины можно абсолютно так же сделать через искуственно выращенный вирус. Даже проще: не нужно экстренно центры вакцинации открывать -- "оно все само".

1) все всюду дружно твердят что именно этот коронавирус круто отличанться от еще двкх десятков короновирусов которые кже давно известны, в том числе см. выше спор о мукозальных антителах. Плюс почему то считают что от именно этого вируса имунитет какой то в общем не такой как от других короновирусов и пропадант быстрей, в общем и целом разбирать по пунктах долго но все твердят что тменно этот 2019 короновирус какой то не такой2) вирусом да можно достичь того же, но вакцинацией это более избирательно, вирус трудно контролировать а адруг кто из условных VIP рептилоидов случайно в коридоре от уборщицы заразиться, а так мы всех заразим, но вот вакцинировать (или не вакцинировать) можем избирательно тех кого надо и тем чем надо, мы не можем знать и провнрить, даже на Уровне ГОСУДАРСТВА чем и кого кололи. пример анализы президентов во время выборов,а) не были обнародованы б) были проведены непонятно как и кем, кличко рекомендовал аниидопинговую международную спорт лаборатрию название запамятовал. Как было сами знаете. Можно было и в антидопинговой здавать вместе и анонимно пробирки перетасовать пробирка 1 и 2 не извесно где чья и не только кровь, а и волосы. Это я отвлекся на детали. Но даже такую элементарную вещь как анализ на наркотики и тот скрыт .я извинясь за ошибки с телефона прааить очень напряжно