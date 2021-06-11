США приостановили (https://www.wsj.com/articles/u-s-suspen ... 1623351701)поставки вакцины Johnson & Johnson из-за их переизбытка. Власти пошли на такую меру, чтобы израсходовать накопившиеся запасы. ———————————- ранее: CEO Moderna прогнозирует уже в 2022г переизбыток мощностей по производству вакцин во всем мире
З початку пандемії в березні минулого року активи населення США збільшилися на 26,3 трильйона доларів. У першому кварталі 2021 року активи населення США без урахування боргу фізосіб досягли рекордних 154,2 трильйона доларів, свідчать дані ФРС США. З початку пандемії в березні минулого року показник збільшився на 26,3 трильйона доларів. У квартальному вираженні статок американців зріс на 5,2 трильйона доларів. https://ua.korrespondent.net/world/4366 ... -pandemiui
Хто як пояснить ситуацію в росії(москві) Рекордний ріст захворювань,який вищий від попереднього піка в січні 2021року.. Там що ,теорія тутешніх ковідперестрашених про пори року в які ковід не заразний - не працює? Чи російський ковід не вміє читати дати на календарі,а тому коли хоче тоді й заражає.
Привет Будивельнык. Отвечает Ф̶е̶д̶о̶р̶ ̶̶Д̶в̶и̶н̶я̶т̶и̶н самый перестрашеный.
Ответ же ожидаемо на поверхности Как в "теплом" Бергамо в марте 2020 , так и в июне 2021 в Москве. Зашкерились все от холода. Побухать нормально на природе не выходит. https://lenta.ru/news/2021/06/11/korona/
Или у вас есть свое мнение? Если что,Москва потеряла народа за год Ковида, как никакой другой. Так что теория о коллективном иммунитете, которую вы придерживаетесь,здесь работает против вас.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 11 чер, 2021 20:23, всього редагувалось 4 разів.
budivelnik написав:Хто як пояснить ситуацію в росії(москві) Рекордний ріст захворювань,який вищий від попереднього піка в січні 2021року.. Там що ,теорія тутешніх ковідперестрашених про пори року в які ковід не заразний - не працює? Чи російський ковід не вміє читати дати на календарі,а тому коли хоче тоді й заражає.
У одного смертность около нуля и вакцины от него нету потому что она никому не нужна, а от другого почти 4 млн погибших несмотря на локдауны. А так никакой разницы, конечно.
yama написав:окажется прав
Вы уверенны?
They found that all three types were present by about 12 days after infection. IgA and IgM antibodies were short-lived against the spike protein that crowns SARS-CoV-2, vanishing within about two months.
The good news is that the longer-lasting IgG antibodies persisted in these same patients for up to four months, which is as long as the researchers were able to look. Levels of those IgG antibodies also served as an indicator for the presence of protective antibodies capable of neutralizing SARS-CoV-2 in the lab. Even better, that ability didn’t decline in the 75 days after the onset of symptoms. While longer-term study is needed, the findings lend support to evidence that protective antibody responses against the novel virus do persist.
мукозальные антитела, это те которые предотвращают заболевание, как видите пока 2.5 года не подтверждаются
внимательно прослушал ещё раз, в исследованиях по ссылке антитела выделяли из крови, Желобак говорит об антителах в/на слизистых оболочках, согласитесь это разная локализация, в исследованиях не проверяли антитела на слизистых. Я не медик, если медики, ученые смогут этот вопрос рассудить было б хорошо. Вы медик? я понимаю что у вас никнейм такой но это еще ничего не доказывает
ЛАД написав:Ну и вообще, Жолобак здесь уже обсуждали. Мне она не представляется большим авторитетом. Хотя, вполне допускаю, что в своей области она неплохой специалист.
кхм... если убрать термины то можно все понять и не вникая в термины , по поводу вакцинации от гриппа к сожалению я тоже еще не дослушал . Почему вдруг ни с сего ни с того появился чудо вирус который сразу же опроверг все столетнее наблюдение за вирусами и из за которого вдруг приходиться переписывать всю теорию ? наработанную за сто лет ? при том что эта теория вполне себе описывает другие вирусы . Если вы таки утверждаете что это из ряда вон выходящий вирус подобного которому не было никогда и этот вирус переворачивает базовые понятия вирусологии ( те зазубренные ) то возможно это еще один факт в пользу того что вирус искусственного происхождения. У меня чуть-чуть своя конспирологическая теория , от гриппа прививается менее 5% населения в Украине , а значит какое либо влияние на население произвести через такую прививку сложно ...
Воу-воу -- палехче! Это какие еще столетние наблюдения ковид опровергает?
С этой "теорией" есть одна "маааленькая" проблемка: одна все, что можно сделать в плане "влияния на население" через вакцины можно абсолютно так же сделать через искуственно выращенный вирус. Даже проще: не нужно экстренно центры вакцинации открывать -- "оно все само".
1) все всюду дружно твердят что именно этот коронавирус круто отличанться от еще двкх десятков короновирусов которые кже давно известны, в том числе см. выше спор о мукозальных антителах. Плюс почему то считают что от именно этого вируса имунитет какой то в общем не такой как от других короновирусов и пропадант быстрей, в общем и целом разбирать по пунктах долго но все твердят что тменно этот 2019 короновирус какой то не такой 2) вирусом да можно достичь того же, но вакцинацией это более избирательно, вирус трудно контролировать а адруг кто из условных VIP рептилоидов случайно в коридоре от уборщицы заразиться, а так мы всех заразим, но вот вакцинировать (или не вакцинировать) можем избирательно тех кого надо и тем чем надо, мы не можем знать и провнрить, даже на Уровне ГОСУДАРСТВА чем и кого кололи. пример анализы президентов во время выборов,а) не были обнародованы б) были проведены непонятно как и кем, кличко рекомендовал аниидопинговую международную спорт лаборатрию название запамятовал. Как было сами знаете. Можно было и в антидопинговой здавать вместе и анонимно пробирки перетасовать пробирка 1 и 2 не извесно где чья и не только кровь, а и волосы. Это я отвлекся на детали. Но даже такую элементарную вещь как анализ на наркотики и тот скрыт .
я извинясь за ошибки с телефона прааить очень напряжно