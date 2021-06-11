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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3302330333043305 Додано: Суб 12 чер, 2021 10:32 yama написав: _hunter написав: yama написав: кхм... если убрать термины то можно все понять и не вникая в термины , по поводу вакцинации от гриппа к сожалению я тоже еще не дослушал . Почему вдруг ни с сего ни с того появился чудо вирус который сразу же опроверг все столетнее наблюдение за вирусами и из за которого вдруг приходиться переписывать всю теорию ? наработанную за сто лет ? при том что эта теория вполне себе описывает другие вирусы . Если вы таки утверждаете что это из ряда вон выходящий вирус подобного которому не было никогда и этот вирус переворачивает базовые понятия вирусологии ( те зазубренные ) то возможно это еще один факт в пользу того что вирус искусственного происхождения.

У меня чуть-чуть своя конспирологическая теория , от гриппа прививается менее 5% населения в Украине , а значит какое либо влияние на население произвести через такую прививку сложно ... кхм... если убрать термины то можно все понять и не вникая в термины , по поводу вакцинации от гриппа к сожалению я тоже еще не дослушал . Почему вдруг ни с сего ни с того появился чудо? наработанную за сто лет ? при том что эта теория вполне себе описывает другие вирусы . Если вы таки утверждаете что это из ряда вон выходящий вирус подобного которому не было никогда и этот вирус переворачивает базовые понятия вирусологии ( те зазубренные ) то возможно это еще один факт в пользу того что вирус искусственного происхождения....

Воу-воу -- палехче! Это какие еще столетние наблюдения ковид опровергает?



С этой "теорией" есть одна "маааленькая" проблемка: одна все, что можно сделать в плане "влияния на население" через вакцины можно абсолютно так же сделать через искуственно выращенный вирус. Даже проще: не нужно экстренно центры вакцинации открывать -- "оно все само". Воу-воу -- палехче! Это какие еще столетние наблюдения ковид опровергает?С этой "теорией" есть одна "маааленькая" проблемка: одна все, что можно сделать в плане "влияния на население" через вакцины можно абсолютно так же сделать через искуственно выращенный вирус. Даже проще: не нужно экстренно центры вакцинации открывать -- "оно все само".

1) все всюду дружно твердят что именно этот коронавирус круто отличанться от еще двкх десятков короновирусов которые кже давно известны, в том числе см. выше спор о мукозальных антителах. Плюс почему то считают что от именно этого вируса имунитет какой то в общем не такой как от других короновирусов и пропадант быстрей, в общем и целом разбирать по пунктах долго но все твердят что тменно этот 2019 короновирус какой то не такой

2) вирусом да можно достичь того же, но вакцинацией это более избирательно, вирус трудно контролировать а адруг кто из условных VIP рептилоидов случайно в коридоре от уборщицы заразиться, а так мы всех заразим, но вот вакцинировать (или не вакцинировать) можем избирательно тех кого надо и тем чем надо, мы не можем знать и провнрить, даже на Уровне ГОСУДАРСТВА чем и кого кололи. пример анализы президентов во время выборов,а) не были обнародованы б) были проведены непонятно как и кем, кличко рекомендовал аниидопинговую международную спорт лаборатрию название запамятовал. Как было сами знаете. Можно было и в антидопинговой здавать вместе и анонимно пробирки перетасовать пробирка 1 и 2 не извесно где чья и не только кровь, а и волосы. Это я отвлекся на детали. Но даже такую элементарную вещь как анализ на наркотики и тот скрыт .



я извинясь за ошибки с телефона прааить очень напряжно 1) все всюду дружно твердят что именно этот коронавирус круто отличанться от еще двкх десятков короновирусов которые кже давно известны, в том числе см. выше спор о мукозальных антителах. Плюс почему то считают что от именно этого вируса имунитет какой то в общем не такой как от других короновирусов и пропадант быстрей, в общем и целом разбирать по пунктах долго но все твердят что тменно этот 2019 короновирус какой то не такой2) вирусом да можно достичь того же, но вакцинацией это более избирательно, вирус трудно контролировать а адруг кто из условных VIP рептилоидов случайно в коридоре от уборщицы заразиться, а так мы всех заразим, но вот вакцинировать (или не вакцинировать) можем избирательно тех кого надо и тем чем надо, мы не можем знать и провнрить, даже на Уровне ГОСУДАРСТВА чем и кого кололи. пример анализы президентов во время выборов,а) не были обнародованы б) были проведены непонятно как и кем, кличко рекомендовал аниидопинговую международную спорт лаборатрию название запамятовал. Как было сами знаете. Можно было и в антидопинговой здавать вместе и анонимно пробирки перетасовать пробирка 1 и 2 не извесно где чья и не только кровь, а и волосы. Это я отвлекся на детали. Но даже такую элементарную вещь как анализ на наркотики и тот скрыт .я извинясь за ошибки с телефона прааить очень напряжно

1) А назовите ка хотя бы пол десятка коронавироусов, которыми человек болеет -- тогда и будет понятно о каких кардинальных отличиях разговор идет...

А то с вашими "100 лет наблюдений" и до популяционного иммунитета от СПИДа договориться можно...



2) И в этом случае вирус использовать проще: условный "золотой миллиард" проколоть ровно в 6 раз проще, чем "не золотой". А если мы говорим даже на Уровне ГОСУДАРСТВА -- разница и того больше. 1) А назовите ка хотя бы пол десятка коронавироусов, которыми человек болеет -- тогда и будет понятно о каких кардинальных отличиях разговор идет...А то с вашими "100 лет наблюдений" и до популяционного иммунитета от СПИДа договориться можно...2) И в этом случае вирус использовать проще: условный "золотой миллиард" проколоть ровно в 6 раз проще, чем "не золотой". А если мы говорим даже на Уровне ГОСУДАРСТВА -- разница и того больше. _hunter Повідомлень: 4410 З нами з: 22.03.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 11:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире _hunter написав: 1) А назовите ка хотя бы пол десятка коронавироусов, которыми человек болеет -- тогда и будет понятно о каких кардинальных отличиях разговор идет...

А то с вашими "100 лет наблюдений" и до популяционного иммунитета от СПИДа договориться можно... 1) А назовите ка хотя бы пол десятка коронавироусов, которыми человек болеет -- тогда и будет понятно о каких кардинальных отличиях разговор идет...А то с вашими "100 лет наблюдений" и до популяционного иммунитета от СПИДа договориться можно... Я не медик,але гугль каже

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B

Коронавирусы[2] (лат. Coronaviridae) — семейство вирусов, включающее на май 2020 года 43 вида РНК-содержащих вирусов , объединённых в два подсемейства[3][4], которые поражают млекопитающих (включая человека ), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону[2]. Известно 7 коронавирусов, поражающих человека[5][6]:



HCoV-229E — Alphacoronavirus, впервые выявлен в середине 1960-х годов;

HCoV-NL63 — Alphacoronavirus, возбудитель был выявлен в Нидерландах в 2004 году;

HCoV-OC43 — Betacoronavirus A, возбудитель выявлен в 1967 году;

HCoV-HKU1 — Betacoronavirus A, возбудитель обнаружен в Гонконге в 2005 году;

SARS-CoV — Betacoronavirus B, возбудитель тяжёлого острого респираторного синдрома, первый случай заболевания которым был зарегистрирован в 2002 году;

MERS-CoV — Betacoronavirus C, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого произошла в 2015 году;

SARS-CoV-2 — Betacoronavirus B, выявленный во второй половине 2019 года, вызвавший пандемию пневмонии нового типа COVID-19, и к весне 2020 года ставший всемирной проблемой, в результате чего были закрыты многие границы и введены экстренные меры безопасности (карантин, строгая изоляция , ношение масок и так далее).

Тільки я бачу що ми вже 60 років живемо з різними короновірусами?

Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году от больных ОРВИ Д. Тиррелом из носоглотки при остром рините, позже в 1975 году Э. Каул и С. Кларк выделили коронавирус из испражнений при детском энтероколите. В последующее время коронавирусы почти не привлекали внимание исследователей, пока в Китае в 2002—2003 годах не была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии, или тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС, SARS). Заболевание было вызвано вирусом SARS-CoV. В результате болезнь распространилась на другие страны, всего заболело 8273 человека, 775 умерло (летальность 9,6 %).



Вирус MERS-CoV является возбудителем ближневосточного респираторного синдрома (MERS), первые случаи которого были зарегистрированы в 2012 году[11]. В 2015 году в Южной Корее произошла вспышка ближневосточного респираторного синдрома, в ходе которой заболело 183 человека, умерло 33. Я не медик,але гугль кажеТільки я бачу що ми вже 60 років живемо з різними короновірусами? budivelnik

Повідомлень: 24498 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2624 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3302330333043305 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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