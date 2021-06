Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 3303330433053306> Додано: Суб 12 чер, 2021 10:32 yama написав: _hunter написав: yama написав: кхм... если убрать термины то можно все понять и не вникая в термины , по поводу вакцинации от гриппа к сожалению я тоже еще не дослушал . Почему вдруг ни с сего ни с того появился чудо вирус который сразу же опроверг все столетнее наблюдение за вирусами и из за которого вдруг приходиться переписывать всю теорию ? наработанную за сто лет ? при том что эта теория вполне себе описывает другие вирусы . Если вы таки утверждаете что это из ряда вон выходящий вирус подобного которому не было никогда и этот вирус переворачивает базовые понятия вирусологии ( те зазубренные ) то возможно это еще один факт в пользу того что вирус искусственного происхождения.

Воу-воу -- палехче! Это какие еще столетние наблюдения ковид опровергает?



1) все всюду дружно твердят что именно этот коронавирус круто отличанться от еще двкх десятков короновирусов которые кже давно известны, в том числе см. выше спор о мукозальных антителах. Плюс почему то считают что от именно этого вируса имунитет какой то в общем не такой как от других короновирусов и пропадант быстрей, в общем и целом разбирать по пунктах долго но все твердят что тменно этот 2019 короновирус какой то не такой

2) вирусом да можно достичь того же, но вакцинацией это более избирательно, вирус трудно контролировать а адруг кто из условных VIP рептилоидов случайно в коридоре от уборщицы заразиться, а так мы всех заразим, но вот вакцинировать (или не вакцинировать) можем избирательно тех кого надо и тем чем надо, мы не можем знать и провнрить, даже на Уровне ГОСУДАРСТВА чем и кого кололи. пример анализы президентов во время выборов,а) не были обнародованы б) были проведены непонятно как и кем, кличко рекомендовал аниидопинговую международную спорт лаборатрию название запамятовал. Как было сами знаете. Можно было и в антидопинговой здавать вместе и анонимно пробирки перетасовать пробирка 1 и 2 не извесно где чья и не только кровь, а и волосы. Это я отвлекся на детали. Но даже такую элементарную вещь как анализ на наркотики и тот скрыт .



1) А назовите ка хотя бы пол десятка коронавироусов, которыми человек болеет -- тогда и будет понятно о каких кардинальных отличиях разговор идет...

А то с вашими "100 лет наблюдений" и до популяционного иммунитета от СПИДа договориться можно...



_hunter написав: 1) А назовите ка хотя бы пол десятка коронавироусов, которыми человек болеет -- тогда и будет понятно о каких кардинальных отличиях разговор идет...

А то с вашими "100 лет наблюдений" и до популяционного иммунитета от СПИДа договориться можно...

2) И в этом случае вирус использовать проще: условный "золотой миллиард" проколоть ровно в 6 раз проще, чем "не золотой". А если мы говорим даже на Уровне ГОСУДАРСТВА -- разница и того больше.

А то с вашими "100 лет наблюдений" и до популяционного иммунитета от СПИДа договориться можно... 1) А назовите ка хотя бы пол десятка коронавироусов, которыми человек болеет -- тогда и будет понятно о каких кардинальных отличиях разговор идет...А то с вашими "100 лет наблюдений" и до популяционного иммунитета от СПИДа договориться можно... Я не медик,але гугль каже

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B

Коронавирусы[2] (лат. Coronaviridae) — семейство вирусов, включающее на май 2020 года 43 вида РНК-содержащих вирусов , объединённых в два подсемейства[3][4], которые поражают млекопитающих (включая человека ), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону[2]. Известно 7 коронавирусов, поражающих человека[5][6]:



HCoV-229E — Alphacoronavirus, впервые выявлен в середине 1960-х годов;

HCoV-NL63 — Alphacoronavirus, возбудитель был выявлен в Нидерландах в 2004 году;

HCoV-OC43 — Betacoronavirus A, возбудитель выявлен в 1967 году;

HCoV-HKU1 — Betacoronavirus A, возбудитель обнаружен в Гонконге в 2005 году;

SARS-CoV — Betacoronavirus B, возбудитель тяжёлого острого респираторного синдрома, первый случай заболевания которым был зарегистрирован в 2002 году;

MERS-CoV — Betacoronavirus C, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого произошла в 2015 году;

SARS-CoV-2 — Betacoronavirus B, выявленный во второй половине 2019 года, вызвавший пандемию пневмонии нового типа COVID-19, и к весне 2020 года ставший всемирной проблемой, в результате чего были закрыты многие границы и введены экстренные меры безопасности (карантин, строгая изоляция , ношение масок и так далее).

Тільки я бачу що ми вже 60 років живемо з різними короновірусами?

Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году от больных ОРВИ Д. Тиррелом из носоглотки при остром рините, позже в 1975 году Э. Каул и С. Кларк выделили коронавирус из испражнений при детском энтероколите. В последующее время коронавирусы почти не привлекали внимание исследователей, пока в Китае в 2002—2003 годах не была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии, или тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС, SARS). Заболевание было вызвано вирусом SARS-CoV. В результате болезнь распространилась на другие страны, всего заболело 8273 человека, 775 умерло (летальность 9,6 %).



Вирус MERS-CoV является возбудителем ближневосточного респираторного синдрома (MERS), первые случаи которого были зарегистрированы в 2012 году[11]. В 2015 году в Южной Корее произошла вспышка ближневосточного респираторного синдрома, в ходе которой заболело 183 человека, умерло 33.

Повідомлень: 24500 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2626 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 11:49 _hunter написав: 2) И в этом случае вирус использовать проще: условный "золотой миллиард" проколоть ровно в 6 раз проще, чем "не золотой". А если мы говорим даже на Уровне ГОСУДАРСТВА -- разница и того больше. 2) И в этом случае вирус использовать проще: условный "золотой миллиард" проколоть ровно в 6 раз проще, чем "не золотой". А если мы говорим даже на Уровне ГОСУДАРСТВА -- разница и того больше.

не льзя так влоб смотреть, я говорю что это можно реализовать целой системой

как варианты

а) вакцинировать нужных настоящей вакциной , остальных плацебо

б) получить постоянный повод для вакцинации , новые штаммы \ необходимость двух и более прививок , в результате можно разнести по времени кого-то сейчас кого-то через год два пять по результатах первой пандемии , то есть проанализировать насколько сократилось например население нужной группы от самого вируса , если самого вируса не достаточно , объявить о необходимости повторной (или третей или пятой) вакицанации и ввести как раз то что надо ( добить следующей вакцинкой) , оправдание тоже есть ой извините вирус новый вакцина не сработала так как нужно и у старых иммунный ответ хуже

в) спровоцировать этой вакциной ( не забываем что мы можем поставлять вакцину и\или плацебо контролируемо в каждый регион каждой группе населения в принципе даже городу) избыточную реакцию на сам безобидный вирус или на НОВЫЙ безобидный вирус который будет запущен через 5 лет после вакцинации и дальше картина маслом надо в нужный момент выпустили вируси пол Украины слегло, надо только Китай ? без проблем выпускаем вирус который будет вызывать повышенную смертность у вакицнированных вакциной Х ( которая распространена в Китае)

Комбинацией нужная вакцина + нужный вирус - получаем хороший системный постоянный инструмент управление численностью населения и его здоровьем на протяжении долгого периода и еще с избирательной возможностью.

Зачем резать сразу убывать всех ? попробовали\поэкспериментировали и нашли хороший вариант.

Я уже несколько раз приводил здесь цифры смертности по годам. Например, здесь -

Смертность падала чуть ли не с 2005 года и более-менее стабилизировалась в последние 4 года перед 2020. Вдруг заметно выросла в 2020.

В чём причина, если не ковид?



Об элементарных вещах и говорить не хочу. Сравнивать 90-е годы и сегодня ...

Первое (уже здесь писали), уровень жизни в те годы.

Второе, численность населения тогда (52 млн) и сегодня (сомнительные 41 млн, а, скорее, меньше). Соответственно, и смертность должна уменьшиться (если очень грубо, то пропорционально уменьшению населения, т.е. на 20%). Я уже несколько раз приводил здесь цифры смертности по годам. Например, здесь - viewtopic.php?p=5229239#p5229239 Смертность падала чуть ли не с 2005 года и более-менее стабилизировалась в последние 4 года перед 2020. Вдруг заметно выросла в 2020.В чём причина, если не ковид?Об элементарных вещах и говорить не хочу. Сравнивать 90-е годы и сегодня ...Первое (уже здесь писали), уровень жизни в те годы.Второе, численность населения тогда (52 млн) и сегодня (сомнительные 41 млн, а, скорее, меньше). Соответственно, и смертность должна уменьшиться (если очень грубо, то пропорционально уменьшению населения, т.е. на 20%).

хорошо,1) а в 2005 году какой грипп был что всплекс 20 тис ?

2) чому в 2009 померло на 48 тис меньше ніж в 2008 ?

я к тому что возможно последних 5 лет это все-таки не такой большой срок что бы по нему ориентироваться, а подобные всплески и спады были и раньше хорошо,1) а в 2005 году какой грипп был что всплекс 20 тис ?2) чому в 2009 померло на 48 тис меньше ніж в 2008 ?я к тому что возможно последних 5 лет это все-таки не такой большой срок что бы по нему ориентироваться, а подобные всплески и спады были и раньше

Уже писал - не знаю, что за всплеск был в 2005. Возможно, тоже была какая-то эпидемия. Искать лень.

2009 не выпадает из общей тенденции - в последующие годы снижение смертности продолжилось.

Естественно, всплески и спады были и будут, это всё же случайная величина, на которую влияет много факторов.. для определения причин нужен более серьёзный анализ. Но повторю ещё раз - одновременный рост смертности в очень разных странах должен иметь общую причину. Видна только одна такая - ковид. Уже писал - не знаю, что за всплеск был в 2005. Возможно, тоже была какая-то эпидемия. Искать лень.2009 не выпадает из общей тенденции - в последующие годы снижение смертности продолжилось.Естественно, всплески и спады были и будут, это всё же случайная величина, на которую влияет много факторов.. для определения причин нужен более серьёзный анализ. Но повторю ещё раз -рост смертности в очень разных странах должен иметь общую причину. Видна только одна такая - ковид. ЛАД 2 Повідомлень: 18954 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4772 раз. Подякували: 4422 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 11:57 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Но повторю ещё раз - одновременный рост смертности в очень разных странах должен иметь общую причину. Видна только одна такая - ковид. Но повторю ещё раз - одновременный рост смертности в очень разных странах должен иметь общую причину. Видна только одна такая - ковид. А якщо в сусідніх країнах вектори різноспрямовані?

в росії і вакцинація і вакцина своя - ріст захворювань

в України - ні вакцини,ні вакцинацій ні карантину - падіння захворювань...

Чому одина і та сама причина по різному діє? А якщо в сусідніх країнах вектори різноспрямовані?в росії і вакцинація і вакцина своя - ріст захворюваньв України - ні вакцини,ні вакцинацій ні карантину - падіння захворювань...Чому одина і та сама причина по різному діє? budivelnik

Повідомлень: 24500 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2626 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 12:04 yama написав: Комбинацией нужная вакцина + нужный вирус - получаем хороший системный постоянный инструмент управление численностью населения и его здоровьем на протяжении долгого периода и еще с избирательной возможностью.

Зачем резать сразу убывать всех ? попробовали\поэкспериментировали и нашли хороший вариант. Комбинацией нужная вакцина + нужный вирус - получаем хороший системный постоянный инструмент управление численностью населения и его здоровьем на протяжении долгого периода и еще с избирательной возможностью.Зачем резать сразу убывать всех ? попробовали\поэкспериментировали и нашли хороший вариант. 1 Нам відомо ,що ковід в основному(80+% смертей) вбиває тих хто на пенсії

2 Використовуючи правило сформульоване ще в римській імперії - шукай кому вигідно... - знаходимо тих хто виплачує пенсії..

3 Але аналізуючи натикаємось на протиріччя

а - пенсії в країнах які розвиваються - солідарні

б - пенсії в розвинутих країнах - накопичувальні

4 Таким чином в розвинутих країнах - ковід це зло...адже коли пенсіонер живе і нічого не створюючи ,за рахунок накопичених коштів - споживає - він рятівник високоефективної економіки якій постійно грозить перевиробництво, але як тільки цей пенсіонер помре, його спадок перейде до його нащадків..які почнуть збільшувати виробництво чогось...

5 В країнах які розвиваються - ковід це благо ,адже він допомагає зменшувати дефіцит пенсійного фонду...

Правда в країні якою керують клоуни ,навіть це не працює...

50 000 померлих * 12 місяців * 2500 грн=1,5 млрд грн економії пенсійного і...100 млрд витрат на боротьбу з ковідом... 1 Нам відомо ,що ковід в основному(80+% смертей) вбиває тих хто на пенсії2 Використовуючи правило сформульоване ще в римській імперії -... - знаходимо тих хто виплачує пенсії..3 Але аналізуючи натикаємось на протиріччяа - пенсії в країнах які розвиваються - солідарніб - пенсії в розвинутих країнах - накопичувальні4 Таким чином в розвинутих країнах - ковід це зло...адже коли пенсіонер живе і нічого не створюючи ,за рахунок накопичених коштів - споживає - він рятівник високоефективної економіки якій постійно грозить перевиробництво, але як тільки цей пенсіонер помре, його спадок перейде до його нащадків..які почнуть збільшувати виробництво чогось...5 В країнах які розвиваються - ковід це благо ,адже він допомагає зменшувати дефіцит пенсійного фонду...Правда в країні якою керують клоуни ,навіть це не працює...50 000 померлих * 12 місяців * 2500 грн=1,5 млрд грн економії пенсійного і...100 млрд витрат на боротьбу з ковідом... budivelnik

Повідомлень: 24500 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2626 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 12:04 budivelnik ЛАД а объяснить все просто и элементарно можно с помощью теорий Закулисы называйте как хотите (ZOG (Zionist Occupation Government) , big brother, illuminati, Массоны да хоть рептилоиды) .

Да они не всемогущие и не всесильные и тоже могут ошибаться по этому не рубят с плеча , а понемногу проверяют перепроверяют пробуют экспериментируют . yama Повідомлень: 3592 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7276 раз. Подякували: 788 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 12:09 yama написав: ЛАД написав: Ну и вообще, Жолобак здесь уже обсуждали. Мне она не представляется большим авторитетом. Хотя, вполне допускаю, что в своей области она неплохой специалист. Ну и вообще, Жолобак здесь уже обсуждали. Мне она не представляется большим авторитетом. Хотя, вполне допускаю, что в своей области она неплохой специалист. кхм... если убрать термины то можно все понять и не вникая в термины , по поводу вакцинации от гриппа к сожалению я тоже еще не дослушал . Почему вдруг ни с сего ни с того появился чудо вирус который сразу же опроверг все столетнее наблюдение за вирусами и из за которого вдруг приходиться переписывать всю теорию ? наработанную за сто лет ? при том что эта теория вполне себе описывает другие вирусы. ... кхм... если убрать термины то можно все понять и не вникая в термины , по поводу вакцинации от гриппа к сожалению я тоже еще не дослушал . Почему вдруг ни с сего ни с того появился чудо вирус который сразу же опроверг все столетнее наблюдение за вирусами и из за которого вдруг приходиться переписывать всю теорию ? наработанную за сто лет ? при том что эта теория вполне себе описывает другие вирусы. ...

1. Не вижу, в чём коронавирус "опроверг все столетнее наблюдение за вирусами"? Каких-то принципиальных отличий, опровергающих существующие теории, по-моему, нет.

2. О том, что коронавирус вполне аналогичен вирусу гриппа, она говорит на первых 5 минутах. Поэтому я и написал, что если Вы против антиковидного вакцинирования, то Вы должны были бы выступать и против вакцин от гриппа. Тем не менее, Вы против гриппа употребляете.

3. Термины, конечно, отбросить можно. Но тогда пропадает и вся ее аргументацию. Потому что кроме специальной терминологии других аргументов у неё не видно.

4. Следующий фактор именно против КОВИД вакцинации это то что вакцины делались впопыхах и это часто вакцины по новой технологии , та же грипозная инактивированные кусочки вирусов.

Сравнительно недавно (в исторических масштабах чуть ли не вчера) "старые" вакцины тоже были новыми и неизвестными технологиями. 1. Не вижу, в чём коронавирус "опроверг все столетнее наблюдение за вирусами"? Каких-то принципиальных отличий, опровергающих существующие теории, по-моему, нет.2. О том, что коронавирус вполне аналогичен вирусу гриппа, она говорит на первых 5 минутах. Поэтому я и написал, что если Вы против антиковидного вакцинирования, то Вы должны были бы выступать и против вакцин от гриппа. Тем не менее, Вы против гриппа употребляете.3. Термины, конечно, отбросить можно. Но тогда пропадает и вся ее аргументацию. Потому что кроме специальной терминологии других аргументов у неё не видно.4.Сравнительно недавно (в исторических масштабах чуть ли не вчера) "старые" вакцины тоже были новыми и неизвестными технологиями. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 12 чер, 2021 12:16, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 18954 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4772 раз. Подякували: 4422 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 12:09 yama написав: по ссылке антитела выделяли из крови, Желобак говорит об антителах в/на слизистых оболочках, согласитесь это разная локализация, в исследованиях не проверяли антитела на слизистых.

Я не медик, если медики, ученые смогут этот вопрос рассудить было б хорошо.

Вы медик? я понимаю что у вас никнейм такой но это еще ничего не доказывает по ссылке антитела выделяли из крови, Желобак говорит об антителах в/на слизистых оболочках, согласитесь это разная локализация, в исследованиях не проверяли антитела на слизистых.Я не медик, если медики, ученые смогут этот вопрос рассудить было б хорошо.Вы медик? я понимаю что у вас никнейм такой но это еще ничего не доказывает



Их наличие практически всегда в крови проверяют, в исследованиях на которые ссылается Жолобак скорее всего тоже. В слизистых никто под замком антитела не держит и они попадают оттуда в кровь. И если их нет в крови то в большинстве случаев нету и в слизистых.



yama написав: а объяснить все просто и элементарно можно с помощью теорий Закулисы а объяснить все просто и элементарно можно с помощью теорий Закулисы

тяжелый случай... Их наличие практически всегда в крови проверяют, в исследованиях на которые ссылается Жолобак скорее всего тоже. В слизистых никто под замком антитела не держит и они попадают оттуда в кровь. И если их нет в крови то в большинстве случаев нету и в слизистых.тяжелый случай... IgA Повідомлень: 551 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 12:13 budivelnik написав: yama написав: Комбинацией нужная вакцина + нужный вирус - получаем хороший системный постоянный инструмент управление численностью населения и его здоровьем на протяжении долгого периода и еще с избирательной возможностью.

Зачем резать сразу убывать всех ? попробовали\поэкспериментировали и нашли хороший вариант. Комбинацией нужная вакцина + нужный вирус - получаем хороший системный постоянный инструмент управление численностью населения и его здоровьем на протяжении долгого периода и еще с избирательной возможностью.Зачем резать сразу убывать всех ? попробовали\поэкспериментировали и нашли хороший вариант. 1 Нам відомо ,що ковід в основному(80+% смертей) вбиває тих хто на пенсії

2 Використовуючи правило сформульоване ще в римській імперії - шукай кому вигідно... - знаходимо тих хто виплачує пенсії..

3 Але аналізуючи натикаємось на протиріччя

а - пенсії в країнах які розвиваються - солідарні

б - пенсії в розвинутих країнах - накопичувальні

4 Таким чином в розвинутих країнах - ковід це зло...адже коли пенсіонер живе і нічого не створюючи ,за рахунок накопичених коштів - споживає - він рятівник високоефективної економіки якій постійно грозить перевиробництво, але як тільки цей пенсіонер помре, його спадок перейде до його нащадків..які почнуть збільшувати виробництво чогось...

5 В країнах які розвиваються - ковід це благо ,адже він допомагає зменшувати дефіцит пенсійного фонду...

Правда в країні якою керують клоуни ,навіть це не працює...

50 000 померлих * 12 місяців * 2500 грн=1,5 млрд грн економії пенсійного і...100 млрд витрат на боротьбу з ковідом... 1 Нам відомо ,що ковід в основному(80+% смертей) вбиває тих хто на пенсії2 Використовуючи правило сформульоване ще в римській імперії -... - знаходимо тих хто виплачує пенсії..3 Але аналізуючи натикаємось на протиріччяа - пенсії в країнах які розвиваються - солідарніб - пенсії в розвинутих країнах - накопичувальні4 Таким чином в розвинутих країнах - ковід це зло...адже коли пенсіонер живе і нічого не створюючи ,за рахунок накопичених коштів - споживає - він рятівник високоефективної економіки якій постійно грозить перевиробництво, але як тільки цей пенсіонер помре, його спадок перейде до його нащадків..які почнуть збільшувати виробництво чогось...5 В країнах які розвиваються - ковід це благо ,адже він допомагає зменшувати дефіцит пенсійного фонду...Правда в країні якою керують клоуни ,навіть це не працює...50 000 померлих * 12 місяців * 2500 грн=1,5 млрд грн економії пенсійного і...100 млрд витрат на боротьбу з ковідом...

ну так про це й вам і кажу ,про можливість вибірковості , у високорозвиненых з накопичувальною системою можна вакцинувати швидше більше кращою\справжньою вакциною , а у тих що розвиваються наприклад із запізенням і замість вакцини ввести плацебо , або й взагалі щось що ще погіршить протікання ковіду.

