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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3303330433053306
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Бельгия предлагает два бесплатных текста тем кто ещё не вакцинировался, но собирается поехать на отдых за границу. Такие же два бесплатных тестах предлагаются тем что собирается принять участие в какиех-то массовых мероприятиях.

https://niedziela.be/wiadomosci/belgia/ ... anic%C4%99
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Их наличие практически всегда в крови проверяют, в исследованиях на которые ссылается Жолобак скорее всего тоже. В слизистых никто под замком антитела не держит и они попадают оттуда в кровь. И если их нет в крови то в большинстве случаев нету и в слизистых.
вот этот момент надо уточнить дополнительно , сросите в комментах ютуба например у той же Жолобак. При должном желании можно найти ее E-mail и даже телефон если не в публичном доступе то через тот же Ukrlife TV. Это будет более продуктивно чем в субботу писать на форумах. Я на минутку зашел и тут же ввязался в спор, я не думал что вас тут так много всех на местах :)
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:20

  _hunter написав:1) А назовите ка хотя бы пол десятка коронавироусов, которыми человек болеет -- тогда и будет понятно о каких кардинальных отличиях разговор идет...
А то с вашими "100 лет наблюдений" и до популяционного иммунитета от СПИДа договориться можно....

HCoV-229E — Alphacoronavirus, впервые выявлен в середине 1960-х годов;
HCoV-NL63 — Alphacoronavirus, возбудитель был выявлен в Нидерландах в 2004 году;
HCoV-OC43 — Betacoronavirus A, возбудитель выявлен в 1967 году;
HCoV-HKU1 — Betacoronavirus A, возбудитель обнаружен в Гонконге в 2005 году;
Будівельний допоміг .


ВСім хороших вихідних! йдіть гуляйте вітамін Д і все таке , нічого сидіти в дома ЛІТО БЛІН !
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:27

  yama написав:.....
кто ей платит ? она решила попиарится на этой теме ? Комаровский очень хорошо всплыл на Ковиде, может она тоже хочет ? у нее еще сестра есть , тоже научный работник .

Причин может быть много.
Начиная от элементарного ретроградстваи до простого человеческого желания попиариться.
Не буду рассматривать конспирологию, что ей просто кто-то платит.
Но причины, в общем-то, не важны. Важно, что ее аргументация не выдерживает критики и не доказательна.
А Вы привели её как убедительное и аргументированное выступление против ковида и вакцинации.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 12 чер, 2021 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:ВСім хороших вихідних! йдіть гуляйте вітамін Д і все таке , нічого сидіти в дома ЛІТО БЛІН !
Можно подумать местные короноики ранее сидели дома и никуда не выходили. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:57

  yama написав:.....
1) все всюду дружно твердят что именно этот коронавирус круто отличанться от еще двкх десятков короновирусов которые кже давно известны, в том числе см. выше спор о мукозальных антителах. Плюс почему то считают что от именно этого вируса имунитет какой то в общем не такой как от других короновирусов и пропадант быстрей, в общем и целом разбирать по пунктах долго но все твердят что тменно этот 2019 короновирус какой то не такой
.....

Этот вирус "какой-то не такой" и от десятков других коронавирусом исключительно тем, что он поражает человека, а не летучи мышей или ещё каких зверушек.
А от перечисленных Вами и будивельником отличается, по-видимому, большей заразностью.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 13:12

budivelnik

Вам самому не смешно приводить такие сравнения? Отвечаю вашим любимым языком - языком цифр. Все данные исключительно из ваших постов.

Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году от больных ОРВИ Д. Тиррелом из носоглотки при остром рините, позже в 1975 году Э. Каул и С. Кларк выделили коронавирус из испражнений при детском энтероколите. В последующее время коронавирусы почти не привлекали внимание исследователей, пока в Китае в 2002—2003 годах не была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии, или тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС, SARS). Заболевание было вызвано вирусом SARS-CoV. В результате болезнь распространилась на другие страны, всего заболело 8273 человека, 775 умерло (летальность 9,6 %).


2021 - 1965 = 56 лет.

8273 : 65 = 137 человек в среднем ежегодно заболевали во всем мире.
775 : 65 = 12 человек в среднем ежегодно умирали во всем мире.

Вирус MERS-CoV является возбудителем ближневосточного респираторного синдрома (MERS), первые случаи которого были зарегистрированы в 2012 году[11]. В 2015 году в Южной Корее произошла вспышка ближневосточного респираторного синдрома, в ходе которой заболело 183 человека, умерло 33.


2021 - 2012 = 9 лет.

183 : 9 = 20 человек в среднем ежегодно заболевали во всем мире.
33 : 9 = около 4 человек в среднем ежегодно умирали во всем мире.

*я вижу, что эти заболевания/смерти приводятся только по Южной Корее, но т.к. данных по другим странам нет, приходится считать, что это все зарегистрированные в мире болезни/смерти от MERS-CoV.

Правда в країні якою керують клоуни ,навіть це не працює...
50 000 померлих

Сравниваем, соотв.:
- SARS-CoV - в среднем в мире заболевало/умирало в год 137/12 человек.
- MERS-CoV - в среднем в мире заболевало/умирало в год 20/4 человек.
- Ковид-19 - только в Украине за год заболело/умерло ?/50 000 человек
или в 64,5 раза больше, чем во всем мире за 56 лет от SARS-CoV и в 1 515 раз больше, чем во всем мире за 9 лет от MERS-CoV.

А если для расчетов сравнения брать не только Украину, а все случаи заболевания/смертей во всем мире, то цифры "во сколько раз больше" будут не менее 200 000 раз. А так да, все они коронавирусы. Это как сравнивать по значимости и степени подготовки прапорщика завскладом, всю службу выдающего портянки и прапорщика замкомвзвода ДШБ, постоянно тренирующегося на полосе препятствий. А так да, они оба прапорщики.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 13:18

  vitaliy_berdinskikh написав:Бельгия предлагает два бесплатных текста тем кто ещё не вакцинировался, но собирается поехать на отдых за границу. Такие же два бесплатных тестах предлагаются тем что собирается принять участие в какиех-то массовых мероприятиях.

https://niedziela.be/wiadomosci/belgia/ ... anic%C4%99

Виталий, уже прошли 2 концерта на 5000 человек: Испания, Англия. Евровидение - Нидерланды, Еврокубок по футболу начался Рим празднует победу 3:0. Мир открывается, переизбыток вакцин в развитых странах ;) Украине тоже перепадёт, если население не глупое, то тоже скоро пойдём на концерты и выпустят по зелёному паспорту в развитые страны.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 13:23

Для уменьшения численности населения есть гораздо более простой способ - современная цивилизация.
Обратите внимание, во всех относительно развитых ("цивилизованных") странах при всех их различиях рождаемость падает. Высокая рождаемость наблюдается только в достаточно отсталых странах.
В условиях глобализации, думаю, через 2-3 десятка лет рождаемость упадет во всех странах и население Земли начнет снижаться.
Существующие прогнозы экспоненциального роста населения основаны на экстраполяции. Это, конечно, хороший метод, но возможности его применения достаточно ограничены и могут давать сильно отличающиеся от реальности результаты.
ЛАД
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