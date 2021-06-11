Додано: Суб 12 чер, 2021 13:12

Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году от больных ОРВИ Д. Тиррелом из носоглотки при остром рините, позже в 1975 году Э. Каул и С. Кларк выделили коронавирус из испражнений при детском энтероколите. В последующее время коронавирусы почти не привлекали внимание исследователей, пока в Китае в 2002—2003 годах не была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии, или тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС, SARS). Заболевание было вызвано вирусом SARS-CoV. В результате болезнь распространилась на другие страны, всего заболело 8273 человека, 775 умерло (летальность 9,6 %).

Вирус MERS-CoV является возбудителем ближневосточного респираторного синдрома (MERS), первые случаи которого были зарегистрированы в 2012 году[11]. В 2015 году в Южной Корее произошла вспышка ближневосточного респираторного синдрома, в ходе которой заболело 183 человека, умерло 33.

Правда в країні якою керують клоуни ,навіть це не працює...

50 000 померлих

Вам самому не смешно приводить такие сравнения? Отвечаю вашим любимым языком -2021 - 1965 =8273 : 65 =человек в среднем ежегодно заболевали во всем мире.775 : 65 =человек в среднем ежегодно умирали во всем мире.2021 - 2012 =лет.183 : 9 =человек в среднем ежегодно заболевали во всем мире.33 : 9 = околочеловек в среднем ежегодно умирали во всем мире.*я вижу, что эти заболевания/смерти приводятся только по Южной Корее, но т.к. данных по другим странам нет, приходится считать, что это все зарегистрированные в мире болезни/смерти от MERS-CoV.Сравниваем, соотв.:- SARS-CoV - в среднемзаболевало/умирало в годчеловек.- MERS-CoV - в среднемзаболевало/умирало в годчеловек.- Ковид-19 -заболело/умерлочеловекиливо всем мирево всем миреА если для расчетов сравнения брать не только Украину, а все случаи заболевания/смертей во всем мире, то цифры "во сколько раз больше" будут. А так да, все они коронавирусы. Это как сравнивать по значимости и степени подготовки прапорщика завскладом, всю службу выдающего портянки и прапорщика замкомвзвода ДШБ, постоянно тренирующегося на полосе препятствий. А так да, они оба прапорщики.