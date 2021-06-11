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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Бельгия предлагает два бесплатных текста тем кто ещё не вакцинировался, но собирается поехать на отдых за границу. Такие же два бесплатных тестах предлагаются тем что собирается принять участие в какиех-то массовых мероприятиях.
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
вот этот момент надо уточнить дополнительно , сросите в комментах ютуба например у той же Жолобак. При должном желании можно найти ее E-mail и даже телефон если не в публичном доступе то через тот же Ukrlife TV. Это будет более продуктивно чем в субботу писать на форумах. Я на минутку зашел и тут же ввязался в спор, я не думал что вас тут так много всех на местах
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:20
HCoV-229E — Alphacoronavirus, впервые выявлен в середине 1960-х годов;
HCoV-NL63 — Alphacoronavirus, возбудитель был выявлен в Нидерландах в 2004 году;
HCoV-OC43 — Betacoronavirus A, возбудитель выявлен в 1967 году;
HCoV-HKU1 — Betacoronavirus A, возбудитель обнаружен в Гонконге в 2005 году;
Будівельний допоміг .
ВСім хороших вихідних! йдіть гуляйте вітамін Д і все таке , нічого сидіти в дома ЛІТО БЛІН !
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:27
Причин может быть много.
Начиная от элементарного ретроградстваи до простого человеческого желания попиариться.
Не буду рассматривать конспирологию, что ей просто кто-то платит.
Но причины, в общем-то, не важны. Важно, что ее аргументация не выдерживает критики и не доказательна.
А Вы привели её как убедительное и аргументированное выступление против ковида и вакцинации.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 12 чер, 2021 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:57
Этот вирус "какой-то не такой" и от десятков других коронавирусом исключительно тем, что он поражает человека, а не летучи мышей или ещё каких зверушек.
А от перечисленных Вами и будивельником отличается, по-видимому, большей заразностью.
Додано: Суб 12 чер, 2021 13:12
budivelnik
Вам самому не смешно приводить такие сравнения? Отвечаю вашим любимым языком - языком цифр. Все данные исключительно из ваших постов.
2021 - 1965 = 56 лет.
8273 : 65 = 137 человек в среднем ежегодно заболевали во всем мире.
775 : 65 = 12 человек в среднем ежегодно умирали во всем мире.
2021 - 2012 = 9 лет.
183 : 9 = 20 человек в среднем ежегодно заболевали во всем мире.
33 : 9 = около 4 человек в среднем ежегодно умирали во всем мире.
*я вижу, что эти заболевания/смерти приводятся только по Южной Корее, но т.к. данных по другим странам нет, приходится считать, что это все зарегистрированные в мире болезни/смерти от MERS-CoV.
Сравниваем, соотв.:
- SARS-CoV - в среднем в мире заболевало/умирало в год 137/12 человек.
- MERS-CoV - в среднем в мире заболевало/умирало в год 20/4 человек.
- Ковид-19 - только в Украине за год заболело/умерло ?/50 000 человек
или в 64,5 раза больше, чем во всем мире за 56 лет от SARS-CoV и в 1 515 раз больше, чем во всем мире за 9 лет от MERS-CoV.
А если для расчетов сравнения брать не только Украину, а все случаи заболевания/смертей во всем мире, то цифры "во сколько раз больше" будут не менее 200 000 раз. А так да, все они коронавирусы. Это как сравнивать по значимости и степени подготовки прапорщика завскладом, всю службу выдающего портянки и прапорщика замкомвзвода ДШБ, постоянно тренирующегося на полосе препятствий. А так да, они оба прапорщики.
Додано: Суб 12 чер, 2021 13:18
Виталий, уже прошли 2 концерта на 5000 человек: Испания, Англия. Евровидение - Нидерланды, Еврокубок по футболу начался Рим празднует победу 3:0. Мир открывается, переизбыток вакцин в развитых странах Украине тоже перепадёт, если население не глупое, то тоже скоро пойдём на концерты и выпустят по зелёному паспорту в развитые страны.
Додано: Суб 12 чер, 2021 13:23
Для уменьшения численности населения есть гораздо более простой способ - современная цивилизация.
Обратите внимание, во всех относительно развитых ("цивилизованных") странах при всех их различиях рождаемость падает. Высокая рождаемость наблюдается только в достаточно отсталых странах.
В условиях глобализации, думаю, через 2-3 десятка лет рождаемость упадет во всех странах и население Земли начнет снижаться.
Существующие прогнозы экспоненциального роста населения основаны на экстраполяции. Это, конечно, хороший метод, но возможности его применения достаточно ограничены и могут давать сильно отличающиеся от реальности результаты.
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