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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3304330533063307
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 14:36

Эпидемия коронавируса в мире

stm написав:Мир открывается, переизбыток вакцин в развитых странах ;) Украине тоже перепадёт, если население не глупое, то тоже скоро пойдём на концерты и выпустят по зелёному паспорту в развитые страны.


Да у нас уже можно прямо сейчас пойти без очереди вакцинироваться любому желающему, в МВЦ сейчас пусто.
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