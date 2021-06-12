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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 чер, 2021 14:36
stm написав:
Мир открывается, переизбыток вакцин в развитых странах
Украине тоже перепадёт, если население не глупое, то тоже скоро пойдём на концерты и выпустят по зелёному паспорту в развитые страны.
Да у нас уже можно прямо сейчас пойти без очереди вакцинироваться любому желающему, в МВЦ сейчас пусто.
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