stm написав: budivelnik написав: старшина РДР(Розвід Десантної Роти)

Такая математика у разведчика?!!! Такая математика у разведчика?!!!

Нууу. Не было военный действий, не приходилось проявлять себя иначе, как посчитать портянки. Но если бы.. , то он бы обязательно.,. А вот сейчас Ковид, почти как "война" для прапорщика.Ну теперь то он считает "середню тривалість життя до смерті" . Ну как умеет.Over the piano was printed anotice: „Please do not shoot the pianist. He is doing his best"(с).