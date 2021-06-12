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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3304330533063307
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 14:36

Эпидемия коронавируса в мире

stm написав:Мир открывается, переизбыток вакцин в развитых странах ;) Украине тоже перепадёт, если население не глупое, то тоже скоро пойдём на концерты и выпустят по зелёному паспорту в развитые страны.


Да у нас уже можно прямо сейчас пойти без очереди вакцинироваться любому желающему, в МВЦ сейчас пусто.
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:27

  alter написав:
stm написав:Мир открывается, переизбыток вакцин в развитых странах ;) Украине тоже перепадёт, если население не глупое, то тоже скоро пойдём на концерты и выпустят по зелёному паспорту в развитые страны.


Да у нас уже можно прямо сейчас пойти без очереди вакцинироваться любому желающему, в МВЦ сейчас пусто.

Как только достигнем 30% вакцинаций всего взрослого населения станем нормальной страной. Пока не дотягиваем. Надо какую лотерею запилить, бургеры, мороженки как в США :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Надо какую лотерею запилить, бургеры, мороженки как в США

Необходим индивидуальный подход: подарки по потребностям, Вкладчику матрёшку, Яме куклу ,над которой можно издеваться. Но обязательно в костюме продавчини АТБ.
Виталию просто что-то интеллектуальное начального уровня, вплоть до лото или шашек.
Будивельныку "арифметику для чайников".
В конце концов победим корону.
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 17:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Сравниваем, соотв.:
- SARS-CoV - в среднем в мире заболевало/умирало в год 137/12 человек.
- MERS-CoV - в среднем в мире заболевало/умирало в год 20/4 человек.
- Ковид-19 - только в Украине за год заболело/умерло ?/50 000 человек
или в 64,5 раза больше, чем во всем мире за 56 лет от SARS-CoV и в 1 515 раз больше, чем во всем мире за 9 лет от MERS-CoV.
А если для расчетов сравнения брать не только Украину, а все случаи заболевания/смертей во всем мире, то цифры "во сколько раз больше" будут не менее 200 000 раз. А так да, все они коронавирусы.
А може до 2019 в лікарів не було масово доступного інструменту(той же тест ПЛРЦ) який би дозволяв виявити SARS-CoV2 , і саме те що його не виявляли і пояснює дивні стрибки смертей на +5-10% до 2019 року?
  yanyura написав: Это как сравнивать по значимости и степени подготовки прапорщика завскладом, всю службу выдающего портянки и прапорщика замкомвзвода ДШБ, постоянно тренирующегося на полосе препятствий. А так да, они оба прапорщики.
Ржу,тримаючись за бильця крісла щоб не впасти....
Я був тим самим прапорщик,якого ви описуєте ,старшина РДР(Розвід Десантної Роти)
В мирний час,основне заняття - видавати портянки ,проводити баню ,перевіряти справність зброї і підшитих підворотнічків....
У воєнний - командир відділення Спецрозвідки,основне завдання якого пошук Першінгів....
В мене 20+повноцінних десантувань з парашутом і море десантувань з вертольота який завис над землею,+ за 4 роки старшини РДР - я 2 роки провів на полігонах(сборах)...

Як бачите і в ковіді Ви плаваєте(навіть не звернули уваги що буквенні позначення сьогоднішнього індентичні буквенним позначенням того щоб був знайдений в 2000+ році
І в підготовці прапорщиків не розбираєтесь.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 17:09

  budivelnik написав:старшина РДР(Розвід Десантної Роти)

Такая математика у разведчика?!!!
stm
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 17:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Важно, что ее аргументация не выдерживает критики и не доказательна.
выдерживает. Не видел контраргументов . Один был от IgA но он немного спорный . Другой конструктивной критики никто не предоставил.
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 17:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Важно, что ее аргументация не выдерживает критики и не доказательна.
выдерживает. Не видел контраргументов . Один был от IgA но он немного спорный . Другой конструктивной критики никто не предоставил.
  yanyura написав:Сравниваем, соотв.:
- SARS-CoV - в среднем в мире заболевало/умирало в год 137/12 человек.
- MERS-CoV - в среднем в мире заболевало/умирало в год 20+Z/4 человек.
- Ковид-19 - только в Украине за год заболело/умерло Y/50 000 человек
или в 64,5 раза больше, чем во всем мире за 56 лет от SARS-CoV и в 1 515 раз больше, чем во всем мире за 9 лет от MERS-CoV.

большая ошибка - изначально не верные цифры для расчета
я поправил вверху. так вот если вы ставите Y=? в Украине то почему во всем мире не Х=? и Z=?
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 17:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:большая ошибка - изначально не верные цифры для расчета

В самом начале я написал и выделил жирным:
Все данные исключительно из ваших постов.

(т.е. все исключительно от budivelnik'а), я только определил (опять же исходя из приведенных им цифр) сколько от разных видов Ковида в год заболевало/умирало в мире.

если вы ставите Y=? в Украине

Я поставил ?, т.к. budivelnik в своих последних постах не указал число заболевших в Украине, поэтому "для чистоты" и я не указал, хотя мог и взять и из Вордометра и из др. Но это были бы уже не его цифры.

Т.ч. по цифрам это не ко мне, это к budivelnik'у.
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 17:50

  alter написав:
stm написав:Мир открывается, переизбыток вакцин в развитых странах ;) Украине тоже перепадёт, если население не глупое, то тоже скоро пойдём на концерты и выпустят по зелёному паспорту в развитые страны.


Да у нас уже можно прямо сейчас пойти без очереди вакцинироваться любому желающему, в МВЦ сейчас пусто.


Я тут одному деятелю написал о простоте процедуры.А он обиделся , т к уже месяц записывается чз калцентр и дию.
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 18:09

  stm написав:
  budivelnik написав:старшина РДР(Розвід Десантної Роти)

Такая математика у разведчика?!!!


Нууу. Не было военный действий, не приходилось проявлять себя иначе, как посчитать портянки. Но если бы.. , то он бы обязательно.,. А вот сейчас Ковид, почти как "война" для прапорщика.Ну теперь то он считает "середню тривалість життя до смерті" . Ну как умеет.
Over the piano was printed anotice: „Please do not shoot the pianist. He is doing his best"
(с).

:D
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