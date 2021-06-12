yanyura написав:

Сравниваем, соотв.:- SARS-CoV - в среднем в мире заболевало/умирало в год 137/12 человек.- MERS-CoV - в среднем в мире заболевало/умирало в год 20/4 человек.- Ковид-19 - только в Украине за год заболело/умерло ?/50 000 человекили в 64,5 раза больше, чем во всем мире за 56 лет от SARS-CoV и в 1 515 раз больше, чем во всем мире за 9 лет от MERS-CoV.А если для расчетов сравнения брать не только Украину, а все случаи заболевания/смертей во всем мире, то цифры "во сколько раз больше" будут не менее 200 000 раз. А так да, все они коронавирусы.