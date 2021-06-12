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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3305330633073308 Додано: Суб 12 чер, 2021 18:55 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Я був тим самим прапорщик,якого ви описуєте ,старшина РДР(Розвід Десантної Роти)

В мирний час,основне заняття - видавати портянки ,проводити баню ,перевіряти справність зброї і підшитих підворотнічків....

У воєнний - командир відділення Спецрозвідки,основне завдання якого пошук Першінгів.... Я був тим самим прапорщик,якого ви описуєте ,старшина РДР(Розвід Десантної Роти)В мирний час,основне заняття - видавати портянки ,проводити баню ,перевіряти справність зброї і підшитих підворотнічків....У воєнний - командир відділення Спецрозвідки,основне завдання якого пошук Першінгів....

Когда для Украины наступило военное время, вас подвело здоровье (как вы неоднократно писали), и только из-за него вы не смогли поехать искать Першинги на востоке Украины и в Крыму, тем более, что на вооружении ни СССР, ни России Першингов никогда и не было.

У Збройних силах СРСР звання прапорщика і мічмана введено з 1 січня 1972 року (проіснували до 1991 р.). Прапорщики й мічмани являли собою окрему категорію військовослужбовців. За своїм службовим становищем, обов'язками і правами вони займають місце, близьке до молодших офіцерів, є їхніми найближчими помічниками й начальниками для солдатів (матросів) і сержантів (старшин) однієї з ними частини.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B8%D0%BA



Фактически это звание ввели, в основном, для должностей зав. складами, которые до этого занимали старшины сверхсрочной службы. Обучались в школах прапорщиков (от 6 мес. до года), где их учили, в первую очередь, умению вести бухгалтерию и правильной работе с документами.



Не путать с прапорщиками Российской империи:

У російській армії за указом царя Олексія Михайловича в 1649 році вперше прапорщиками стали називатися прапороносці, що призначалися із числа наймужніших, фізично міцних, перевірених у боях воїнів.



В 1884 чин прапорщика був залишений в армії тільки для воєнного часу, з 1886 року встановлений для молодших офіцерів запасу.

Там же.



Для интересующихся

Краткая история прапорщика

Кто такой прапорщик, кем были самые известные прапорщики в русской литературе и почему в XX веке прапор превратился в героя анекдотов

https://bit.ly/3xhIM5f Когда для Украины наступило военное время, вас подвело здоровье (как вы неоднократно писали), и только из-за него вы не смогли поехать искать Першинги на востоке Украины и в Крыму, тем более, что на вооружении ни СССР, ни России Першингов никогда и не было.Фактически это звание ввели, в основном, для должностей зав. складами, которые до этого занимали старшины сверхсрочной службы. Обучались в школах прапорщиков (от 6 мес. до года), где их учили, в первую очередь, умению вести бухгалтерию и правильной работе с документами.Не путать с прапорщиками Российской империи:Там же.Для интересующихся yanyura Повідомлень: 5947 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1914 раз. Подякували: 1377 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 19:09 yanyura написав: budivelnik написав: Я був тим самим прапорщик,якого ви описуєте ,старшина РДР(Розвід Десантної Роти)

В мирний час,основне заняття - видавати портянки ,проводити баню ,перевіряти справність зброї і підшитих підворотнічків....

У воєнний - командир відділення Спецрозвідки,основне завдання якого пошук Першінгів.... Я був тим самим прапорщик,якого ви описуєте ,старшина РДР(Розвід Десантної Роти)В мирний час,основне заняття - видавати портянки ,проводити баню ,перевіряти справність зброї і підшитих підворотнічків....У воєнний - командир відділення Спецрозвідки,основне завдання якого пошук Першінгів.... Когда для Украины наступило военное время, вас подвело здоровье (как вы неоднократно писали), Когда для Украины наступило военное время, вас подвело здоровье (как вы неоднократно писали), А може проста арифметична дія?

1 Я був старшиною РДР в 1986-1990 і тоді мені було 25

2 Я не був в армії з 1990 по сьогодні...Б тобто до початку військових дій в 2014 від моменту звільнення-пройшло 24 роки

3 Ви не спробуєте мене звинуватити у тому що я пропустив Олімпіаду 2012 або 2016 років , на підставі того що в 1981 я був в складі команди яка виграла першість України, при чому готувався до цієї першості в три рази більше часу ніж був прапорщиком?

Чи заявите - якщо міг в 1981 то зможу й в 2012?



Так що ваш допис - це чудове підтвердження

Будь який дурень,задасть стільки запитань ,що й сто мудреців не дадуть на них відповідей... ТМ(с) Народна мудрість



ПС

В звязку з тим що в СРСР практично не було контрактників солдат,а два роки було мало для освоєння складної техніки...то командирами наприклад танку Т-80 - були прапорщики ,хоча це сержантська посада...

ППС

Нагадайте мені звання Волонтіра в есесерівський пропогандиській стрічці Випадок в квадраті ... чи Крок у відповідь...



А так як тут море молодих - він був прапорщик( для ВДВ), або мічман(для Морпіхів) А може проста арифметична дія?1 Я був старшиною РДР в 1986-1990 і тоді мені було 252 Я не був в армії з 1990 по сьогодні...Б тобто до початку військових дій в 2014 від моменту звільнення-пройшло 24 роки3 Ви не спробуєте мене звинуватити у тому що я пропустив Олімпіаду 2012 або 2016 років , на підставі того що в 1981 я був в складі команди яка виграла першість України, при чому готувався до цієї першості в три рази більше часу ніж був прапорщиком?Чи заявите - якщо міг в 1981 то зможу й в 2012?Так що ваш допис - це чудове підтвердженняТМ(с) Народна мудрістьПСВ звязку з тим що в СРСР практично не було контрактників солдат,а два роки було мало для освоєння складної техніки...то командирами наприклад танку Т-80 - були прапорщики ,хоча це сержантська посада...ППСНагадайте мені звання Волонтіра в есесерівський пропогандиській стрічці Випадок в квадраті ... чи Крок у відповідь...А так як тут море молодих - він був прапорщик( для ВДВ), або мічман(для Морпіхів) budivelnik

Повідомлень: 24504 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2627 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3305330633073308 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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