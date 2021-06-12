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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3305330633073308
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 18:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Я був тим самим прапорщик,якого ви описуєте ,старшина РДР(Розвід Десантної Роти)
В мирний час,основне заняття - видавати портянки ,проводити баню ,перевіряти справність зброї і підшитих підворотнічків....
У воєнний - командир відділення Спецрозвідки,основне завдання якого пошук Першінгів....

Когда для Украины наступило военное время, вас подвело здоровье (как вы неоднократно писали), и только из-за него вы не смогли поехать искать Першинги на востоке Украины и в Крыму, тем более, что на вооружении ни СССР, ни России Першингов никогда и не было.
У Збройних силах СРСР звання прапорщика і мічмана введено з 1 січня 1972 року (проіснували до 1991 р.). Прапорщики й мічмани являли собою окрему категорію військовослужбовців. За своїм службовим становищем, обов'язками і правами вони займають місце, близьке до молодших офіцерів, є їхніми найближчими помічниками й начальниками для солдатів (матросів) і сержантів (старшин) однієї з ними частини.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B8%D0%BA

Фактически это звание ввели, в основном, для должностей зав. складами, которые до этого занимали старшины сверхсрочной службы. Обучались в школах прапорщиков (от 6 мес. до года), где их учили, в первую очередь, умению вести бухгалтерию и правильной работе с документами.

Не путать с прапорщиками Российской империи:
У російській армії за указом царя Олексія Михайловича в 1649 році вперше прапорщиками стали називатися прапороносці, що призначалися із числа наймужніших, фізично міцних, перевірених у боях воїнів.

В 1884 чин прапорщика був залишений в армії тільки для воєнного часу, з 1886 року встановлений для молодших офіцерів запасу.

Там же.

Для интересующихся
Краткая история прапорщика
Кто такой прапорщик, кем были самые известные прапорщики в русской литературе и почему в XX веке прапор превратился в героя анекдотов

https://bit.ly/3xhIM5f
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 19:09

  yanyura написав:
  budivelnik написав:Я був тим самим прапорщик,якого ви описуєте ,старшина РДР(Розвід Десантної Роти)
В мирний час,основне заняття - видавати портянки ,проводити баню ,перевіряти справність зброї і підшитих підворотнічків....
У воєнний - командир відділення Спецрозвідки,основне завдання якого пошук Першінгів....
Когда для Украины наступило военное время, вас подвело здоровье (как вы неоднократно писали),
А може проста арифметична дія?
1 Я був старшиною РДР в 1986-1990 і тоді мені було 25
2 Я не був в армії з 1990 по сьогодні...Б тобто до початку військових дій в 2014 від моменту звільнення-пройшло 24 роки
3 Ви не спробуєте мене звинуватити у тому що я пропустив Олімпіаду 2012 або 2016 років , на підставі того що в 1981 я був в складі команди яка виграла першість України, при чому готувався до цієї першості в три рази більше часу ніж був прапорщиком?
Чи заявите - якщо міг в 1981 то зможу й в 2012?

Так що ваш допис - це чудове підтвердження
Будь який дурень,задасть стільки запитань ,що й сто мудреців не дадуть на них відповідей... ТМ(с) Народна мудрість

ПС
В звязку з тим що в СРСР практично не було контрактників солдат,а два роки було мало для освоєння складної техніки...то командирами наприклад танку Т-80 - були прапорщики ,хоча це сержантська посада...
ППС
Нагадайте мені звання Волонтіра в есесерівський пропогандиській стрічці Випадок в квадраті ... чи Крок у відповідь...

А так як тут море молодих - він був прапорщик( для ВДВ), або мічман(для Морпіхів)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 22:27

  yanyura написав:Когда для Украины наступило военное время, вас подвело здоровье (как вы неоднократно писали), и только из-за него вы не смогли поехать искать Першинги на востоке Украины и в Крыму, тем более, что на вооружении ни СССР, ни России Першингов никогда и не было.

Надо понимать, что под военным временем подразумевается АТО. Набор добровольцев осуществлялся через военные комиссариаты. Состояние здоровья для прохождения службы определяла врачебная комиссия.
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 23:15

tumos , Тумос, перестань!Уж в 14-м то году,было бы только желание!! Что за ересь!! Добробаты всегда рады были,если только готов.
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 09:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Hotab
В чем заключается ересь ? Если обсуждение шло относительно комбатантов, то пригодность к несению службы определяла врачебная комиссия военкомата, а не внутреннее убеждение лица призывного возраста о его состоянии здоровья. Можно иметь справку об инвалидности от ВТЭК, но только заключение врачебной комиссии военкомата ставит точку в вопросе прохождения службы. Если обсуждение включало в себя некомбатантов, то это отдельная тема.
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 10:14

Хм,наверное повторная корона.А может и нет.
Горло болит третий день, 37.5 столько же времени.
Сегодня заметил отсутствие нюха и вкуса.
Нахожусь в гостях в провинции, тест тут негде делать.
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