budivelnik написав:Я був тим самим прапорщик,якого ви описуєте ,старшина РДР(Розвід Десантної Роти) В мирний час,основне заняття - видавати портянки ,проводити баню ,перевіряти справність зброї і підшитих підворотнічків.... У воєнний - командир відділення Спецрозвідки,основне завдання якого пошук Першінгів....
Когда для Украины наступило военное время, вас подвело здоровье (как вы неоднократно писали), и только из-за него вы не смогли поехать искать Першинги на востоке Украины и в Крыму, тем более, что на вооружении ни СССР, ни России Першингов никогда и не было.
У Збройних силах СРСР звання прапорщика і мічмана введено з 1 січня 1972 року (проіснували до 1991 р.). Прапорщики й мічмани являли собою окрему категорію військовослужбовців. За своїм службовим становищем, обов'язками і правами вони займають місце, близьке до молодших офіцерів, є їхніми найближчими помічниками й начальниками для солдатів (матросів) і сержантів (старшин) однієї з ними частини.
Фактически это звание ввели, в основном, для должностей зав. складами, которые до этого занимали старшины сверхсрочной службы. Обучались в школах прапорщиков (от 6 мес. до года), где их учили, в первую очередь, умению вести бухгалтерию и правильной работе с документами.
Не путать с прапорщиками Российской империи:
У російській армії за указом царя Олексія Михайловича в 1649 році вперше прапорщиками стали називатися прапороносці, що призначалися із числа наймужніших, фізично міцних, перевірених у боях воїнів.
В 1884 чин прапорщика був залишений в армії тільки для воєнного часу, з 1886 року встановлений для молодших офіцерів запасу.
Там же.
Для интересующихся
Краткая история прапорщика Кто такой прапорщик, кем были самые известные прапорщики в русской литературе и почему в XX веке прапор превратился в героя анекдотов
budivelnik написав:Я був тим самим прапорщик,якого ви описуєте ,старшина РДР(Розвід Десантної Роти) В мирний час,основне заняття - видавати портянки ,проводити баню ,перевіряти справність зброї і підшитих підворотнічків.... У воєнний - командир відділення Спецрозвідки,основне завдання якого пошук Першінгів....
Когда для Украины наступило военное время, вас подвело здоровье (как вы неоднократно писали),
А може проста арифметична дія? 1 Я був старшиною РДР в 1986-1990 і тоді мені було 25 2 Я не був в армії з 1990 по сьогодні...Б тобто до початку військових дій в 2014 від моменту звільнення-пройшло 24 роки 3 Ви не спробуєте мене звинуватити у тому що я пропустив Олімпіаду 2012 або 2016 років , на підставі того що в 1981 я був в складі команди яка виграла першість України, при чому готувався до цієї першості в три рази більше часу ніж був прапорщиком? Чи заявите - якщо міг в 1981 то зможу й в 2012?
Так що ваш допис - це чудове підтвердження Будь який дурень,задасть стільки запитань ,що й сто мудреців не дадуть на них відповідей... ТМ(с) Народна мудрість
ПС В звязку з тим що в СРСР практично не було контрактників солдат,а два роки було мало для освоєння складної техніки...то командирами наприклад танку Т-80 - були прапорщики ,хоча це сержантська посада... ППС Нагадайте мені звання Волонтіра в есесерівський пропогандиській стрічці Випадок в квадраті ... чи Крок у відповідь...
А так як тут море молодих - він був прапорщик( для ВДВ), або мічман(для Морпіхів)
yanyura написав:Когда для Украины наступило военное время, вас подвело здоровье (как вы неоднократно писали), и только из-за него вы не смогли поехать искать Першинги на востоке Украины и в Крыму, тем более, что на вооружении ни СССР, ни России Першингов никогда и не было.
Надо понимать, что под военным временем подразумевается АТО. Набор добровольцев осуществлялся через военные комиссариаты. Состояние здоровья для прохождения службы определяла врачебная комиссия.
Hotab В чем заключается ересь ? Если обсуждение шло относительно комбатантов, то пригодность к несению службы определяла врачебная комиссия военкомата, а не внутреннее убеждение лица призывного возраста о его состоянии здоровья. Можно иметь справку об инвалидности от ВТЭК, но только заключение врачебной комиссии военкомата ставит точку в вопросе прохождения службы. Если обсуждение включало в себя некомбатантов, то это отдельная тема.
tumos написав:Hotab В чем заключается ересь ? Если обсуждение шло относительно комбатантов, то пригодность к несению службы определяла врачебная комиссия военкомата, а не внутреннее убеждение лица призывного возраста о его состоянии здоровья. Можно иметь справку об инвалидности от ВТЭК, но только заключение врачебной комиссии военкомата ставит точку в вопросе прохождения службы. Если обсуждение включало в себя некомбатантов, то это отдельная тема.
Якщо конкретно по мені 1 Я як бувший спортсмен -чітко контролюю свій фізичний стан і знаю що можу робити а що ні. 2 Виходячи з п1 - мені навіть не потрібна була медична комісія,щоб знати що в воюючій армії- буду більшою обузою ніж допомогою 3 Медкомісію не цікавили мої способи самоконтролю і вона використовуючи свої правила признала мене не годним...
budivelnik написав:Якщо конкретно по мені 1 Я як бувший спортсмен -чітко контролюю свій фізичний стан і знаю що можу робити а що ні. 2 Виходячи з п1 - мені навіть не потрібна була медична комісія,щоб знати що в воюючій армії- буду більшою обузою ніж допомогою 3 Медкомісію не цікавили мої способи самоконтролю і вона використовуючи свої правила признала мене не годним...
Если есть заключение врачебной комиссии военкомата о непригодности к прохождению службы (в какое время ?) и снятии с учета, то и обсуждать нечего.