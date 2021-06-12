Додано: Суб 12 чер, 2021 19:09

yanyura написав: budivelnik написав: Я був тим самим прапорщик,якого ви описуєте ,старшина РДР(Розвід Десантної Роти)

В мирний час,основне заняття - видавати портянки ,проводити баню ,перевіряти справність зброї і підшитих підворотнічків....

У воєнний - командир відділення Спецрозвідки,основне завдання якого пошук Першінгів.... Я був тим самим прапорщик,якого ви описуєте ,старшина РДР(Розвід Десантної Роти)В мирний час,основне заняття - видавати портянки ,проводити баню ,перевіряти справність зброї і підшитих підворотнічків....У воєнний - командир відділення Спецрозвідки,основне завдання якого пошук Першінгів.... Когда для Украины наступило военное время, вас подвело здоровье (как вы неоднократно писали), Когда для Украины наступило военное время, вас подвело здоровье (как вы неоднократно писали),

А може проста арифметична дія?1 Я був старшиною РДР в 1986-1990 і тоді мені було 252 Я не був в армії з 1990 по сьогодні...Б тобто до початку військових дій в 2014 від моменту звільнення-пройшло 24 роки3 Ви не спробуєте мене звинуватити у тому що я пропустив Олімпіаду 2012 або 2016 років , на підставі того що в 1981 я був в складі команди яка виграла першість України, при чому готувався до цієї першості в три рази більше часу ніж був прапорщиком?Чи заявите - якщо міг в 1981 то зможу й в 2012?Так що ваш допис - це чудове підтвердженняТМ(с) Народна мудрістьПСВ звязку з тим що в СРСР практично не було контрактників солдат,а два роки було мало для освоєння складної техніки...то командирами наприклад танку Т-80 - були прапорщики ,хоча це сержантська посада...ППСНагадайте мені звання Волонтіра в есесерівський пропогандиській стрічці Випадок в квадраті ... чи Крок у відповідь...А так як тут море молодих - він був прапорщик( для ВДВ), або мічман(для Морпіхів)