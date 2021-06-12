Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 чер, 2021 10:14
Хм,наверное повторная корона.А может и нет.
Горло болит третий день, 37.5 столько же времени. Сегодня заметил отсутствие нюха и вкуса. Нахожусь в гостях в провинции, тест тут негде делать.
Hotab
Повідомлень: 3988
З нами з: 15.02.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 1282 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 13 чер, 2021 12:00
Hotab написав:
Хм,наверное повторная корона.А может и нет.
Горло болит третий день, 37.5 столько же времени.
Сегодня заметил отсутствие нюха и вкуса.
Нахожусь в гостях в провинции, тест тут негде делать.
А смысл делать тест? Вас устроит плюс-минус результат?
Выздоравливайте, все-таки Албания ждет
fler
Повідомлень: 1723
З нами з: 07.08.09
Подякував: 487 раз.
Подякували: 594 раз.
Профіль
Додано: Нед 13 чер, 2021 16:09
yama написав: ЛАД написав:
Важно, что ее аргументация не выдерживает критики и не доказательна.
выдерживает. Не видел контраргументов . Один был от IgA но он немного спорный . Другой конструктивной критики никто не предоставил.
В прошлый раз писал, если правильно помню, подробнее.
Интересно разбирать и критиковать серьёзные и интересные работы и взгляды. А такое...
Плоскоземельцев критиковать тоже не буду.
ЛАД
2
Повідомлень: 18956
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4773 раз.
Подякували: 4422 раз.
Профіль
2
2
5
Додано: Нед 13 чер, 2021 16:18
https://t.me/markettwits/142379
Почти как Меркель утилизировала вакцини от "свиного ковида"
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 14711
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8014 раз.
Подякували: 3885 раз.
Профіль
3
2
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
7527
1816437
П'ят 11 чер, 2021 15:49 ЛОБ