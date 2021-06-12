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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3305330633073308
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 10:14

Хм,наверное повторная корона.А может и нет.
Горло болит третий день, 37.5 столько же времени.
Сегодня заметил отсутствие нюха и вкуса.
Нахожусь в гостях в провинции, тест тут негде делать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:00

  Hotab написав:Хм,наверное повторная корона.А может и нет.
Горло болит третий день, 37.5 столько же времени.
Сегодня заметил отсутствие нюха и вкуса.
Нахожусь в гостях в провинции, тест тут негде делать.


А смысл делать тест? Вас устроит плюс-минус результат?
Выздоравливайте, все-таки Албания ждет :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:09

  yama написав:
  ЛАД написав:Важно, что ее аргументация не выдерживает критики и не доказательна.
выдерживает. Не видел контраргументов . Один был от IgA но он немного спорный . Другой конструктивной критики никто не предоставил.

В прошлый раз писал, если правильно помню, подробнее.
Интересно разбирать и критиковать серьёзные и интересные работы и взгляды. А такое...
Плоскоземельцев критиковать тоже не буду. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:18

FDA советует (https://www.nytimes.com/2021/06/11/us/p ... rgent.html) Johnson & Johnson выбросить около 60 миллионов доз вакцины, произведенных на проблемном заводе. (https://t.me/markettwits/136712)

https://t.me/markettwits/142379

Почти как Меркель утилизировала вакцини от "свиного ковида"
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 17:36

Смотрю на рф опять поднимается ковид-паника

И вот ещё:
Посещение магазинов, торговых центров и других крупных объектов торговли в Саудовской Аравии с 1 августа станет невозможным для лиц, не получивших вакцину от коронавируса - пресс-секретарь министерства торговли С.Аравии - ТАСС

https://t.me/markettwits/142429
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 19:06

https://yesylevskyy.medium.com/%D0%B2-% ... 3967c6676e
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 19:33

  stargazer написав:https://yesylevskyy.medium.com/%D0%B2...-bc3967c6676e


Из вашей ссылки:
"Для простоты будем считать, что шанс повторного заболевания 15% не заморачиваясь возрастными группами (у стариков он намного выше)."
И при этом никаких ссылок на авторитетные исследования или источники. Просто автор так решил, что 15% :D . Ничего, что практикующие врачи говорят о не более 1% повторных случаев?
fler
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