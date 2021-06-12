Hotab написав:Хм,наверное повторная корона.А может и нет. Горло болит третий день, 37.5 столько же времени. Сегодня заметил отсутствие нюха и вкуса. Нахожусь в гостях в провинции, тест тут негде делать.
А смысл делать тест? Вас устроит плюс-минус результат? Выздоравливайте, все-таки Албания ждет
Посещение магазинов, торговых центров и других крупных объектов торговли в Саудовской Аравии с 1 августа станет невозможным для лиц, не получивших вакцину от коронавируса - пресс-секретарь министерства торговли С.Аравии - ТАСС
Из вашей ссылки: "Для простоты будем считать, что шанс повторного заболевания 15% не заморачиваясь возрастными группами (у стариков он намного выше)." И при этом никаких ссылок на авторитетные исследования или источники. Просто автор так решил, что 15% . Ничего, что практикующие врачи говорят о не более 1% повторных случаев?