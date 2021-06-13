Хм,наверное повторная корона.А может и нет.
Горло болит третий день, 37.5 столько же времени.
Сегодня заметил отсутствие нюха и вкуса.
Нахожусь в гостях в провинции, тест тут негде делать.
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Додано: Нед 13 чер, 2021 10:14
Хм,наверное повторная корона.А может и нет.
Горло болит третий день, 37.5 столько же времени.
Сегодня заметил отсутствие нюха и вкуса.
Нахожусь в гостях в провинции, тест тут негде делать.
Додано: Нед 13 чер, 2021 12:00
Додано: Нед 13 чер, 2021 16:09
В прошлый раз писал, если правильно помню, подробнее.
Интересно разбирать и критиковать серьёзные и интересные работы и взгляды. А такое...
Плоскоземельцев критиковать тоже не буду.
Додано: Нед 13 чер, 2021 16:18
Почти как Меркель утилизировала вакцини от "свиного ковида"
Додано: Нед 13 чер, 2021 17:36
Смотрю на рф опять поднимается ковид-паника
И вот ещё:
Додано: Нед 13 чер, 2021 19:06
Додано: Нед 13 чер, 2021 19:33
Из вашей ссылки:
"Для простоты будем считать, что шанс повторного заболевания 15% не заморачиваясь возрастными группами (у стариков он намного выше)."
И при этом никаких ссылок на авторитетные исследования или источники. Просто автор так решил, что 15% . Ничего, что практикующие врачи говорят о не более 1% повторных случаев?
Додано: Нед 13 чер, 2021 19:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Имею, шо сказать за вакцинацию в Одессе. В течение часа привился Короноваком ( в очереди надо было постоять, плюс заполнение анкеты). Плюс полчаса посидеть надо было под наблюдением. На все про все 1,5 часа ушло.
Вторую дозу через 22-28 суток можно уколоть.
Симптомов никаких. Пока что, по крайней мере.
Додано: Нед 13 чер, 2021 19:38
Все зависит от наличия антител. Обычно они начинают сходить на нет после шести месяцев от перенесенного заболевания.
Опять же, большая зависимость от количества контактов. У старика, живущего на отшибе и посещающего сельмаг раз в неделю, шансов подхватить повторный ковид на два порядка меньше, чем у медсестры поликлиники или кассира АТБ.
Додано: Нед 13 чер, 2021 20:02
antey1969 , сдавал сегодня экспресс-тест, так старшая медсестра , делавшая тест, узнав , что болел в октябре, сказала "уже может быть, да". Хз, это она из интернетов, или из личной врачебной практики.
З.Ы. У меня отрицательный.
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