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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3306330733083309
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 20:05

  antey1969 написав:
  fler написав:
  stargazer написав:https://yesylevskyy.medium.com/%D0%B2...-bc3967c6676e


Из вашей ссылки:
"Для простоты будем считать, что шанс повторного заболевания 15% не заморачиваясь возрастными группами (у стариков он намного выше)."
И при этом никаких ссылок на авторитетные исследования или источники. Просто автор так решил, что 15% :D . Ничего, что практикующие врачи говорят о не более 1% повторных случаев?

Все зависит от наличия антител. Обычно они начинают сходить на нет после шести месяцев от перенесенного заболевания.
Опять же, большая зависимость от количества контактов. У старика, живущего на отшибе и посещающего сельмаг раз в неделю, шансов подхватить повторный ковид на два порядка меньше, чем у медсестры поликлиники или кассира АТБ.


Маленькое уточнение. Там автор считает, что переболевших не более 30-35%. То есть шанс повторно заболеть исходя из авторских 15% - у каждого второго :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 20:10

  Binimovich написав:Имею, шо сказать за вакцинацию в Одессе. В течение часа привился Короноваком ( в очереди надо было постоять, плюс заполнение анкеты). Плюс полчаса посидеть надо было под наблюдением. На все про все 1,5 часа ушло.
Вторую дозу через 22-28 суток можно уколоть.
Симптомов никаких. Пока что, по крайней мере.


Друг вакцинировался в Киеве две недели назад тоже Короноваком. Вчера заболел, температура 37,5, слабость. Тест делать не хочет, раньше короной не болел. Может обычная простуда, хз...
fler
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 20:24

  fler написав:
  Binimovich написав:Имею, шо сказать за вакцинацию в Одессе. В течение часа привился Короноваком ( в очереди надо было постоять, плюс заполнение анкеты). Плюс полчаса посидеть надо было под наблюдением. На все про все 1,5 часа ушло.
Вторую дозу через 22-28 суток можно уколоть.
Симптомов никаких. Пока что, по крайней мере.


Друг вакцинировался в Киеве две недели назад тоже Короноваком. Вчера заболел, температура 37,5, слабость. Тест делать не хочет, раньше короной не болел. Может обычная простуда, хз...

По коронаваку
A large phase 3 trial in Brazil showed that two doses, administered at an interval of 14 days, had an efficacy of 51% against symptomatic SARS-CoV-2 infection, 100% against severe COVID-19, and 100% against hospitalization starting 14 days after receiving the second dose.

Імунітет накращий буде тільки через два тижні після другої дози.
Одна доза нічого не гарантує
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 20:34

  Ukrainian написав:
  fler написав:
  Binimovich написав:Имею, шо сказать за вакцинацию в Одессе. В течение часа привился Короноваком ( в очереди надо было постоять, плюс заполнение анкеты). Плюс полчаса посидеть надо было под наблюдением. На все про все 1,5 часа ушло.
Вторую дозу через 22-28 суток можно уколоть.
Симптомов никаких. Пока что, по крайней мере.


Друг вакцинировался в Киеве две недели назад тоже Короноваком. Вчера заболел, температура 37,5, слабость. Тест делать не хочет, раньше короной не болел. Может обычная простуда, хз...

По коронаваку
A large phase 3 trial in Brazil showed that two doses, administered at an interval of 14 days, had an efficacy of 51% against symptomatic SARS-CoV-2 infection, 100% against severe COVID-19, and 100% against hospitalization starting 14 days after receiving the second dose.

Імунітет накращий буде тільки через два тижні після другої дози.
Одна доза нічого не гарантує

получается, что первая доза ослабляет организм, и повышает вероятность подхватить ковид там, где непривитый бы не заболел
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  #<1 ... 3306330733083309
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