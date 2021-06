Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3306330733083309 Додано: Нед 13 чер, 2021 20:05 antey1969 написав: fler написав: stargazer написав: https://yesylevskyy.medium.com/%D0%B2...-bc3967c6676e https://yesylevskyy.medium.com/%D0%B2...-bc3967c6676e



Из вашей ссылки:

"Для простоты будем считать, что шанс повторного заболевания 15% не заморачиваясь возрастными группами (у стариков он намного выше)."

И при этом никаких ссылок на авторитетные исследования или источники. Просто автор так решил, что 15% . Ничего, что практикующие врачи говорят о не более 1% повторных случаев? Из вашей ссылки:"Для простоты будем считать, что шанс повторного заболевания 15% не заморачиваясь возрастными группами (у стариков он намного выше)."И при этом никаких ссылок на авторитетные исследования или источники. Просто автор так решил, что 15%. Ничего, что практикующие врачи говорят о не более 1% повторных случаев?

Все зависит от наличия антител. Обычно они начинают сходить на нет после шести месяцев от перенесенного заболевания.

Опять же, большая зависимость от количества контактов. У старика, живущего на отшибе и посещающего сельмаг раз в неделю, шансов подхватить повторный ковид на два порядка меньше, чем у медсестры поликлиники или кассира АТБ. Все зависит от наличия антител. Обычно они начинают сходить на нет после шести месяцев от перенесенного заболевания.Опять же, большая зависимость от количества контактов. У старика, живущего на отшибе и посещающего сельмаг раз в неделю, шансов подхватить повторный ковид на два порядка меньше, чем у медсестры поликлиники или кассира АТБ.



Маленькое уточнение. Там автор считает, что переболевших не более 30-35%. То есть шанс повторно заболеть исходя из авторских 15% - у каждого второго Маленькое уточнение. Там автор считает, что переболевших не более 30-35%. То есть шанс повторно заболеть исходя из авторских 15% - у каждого второго fler

Повідомлень: 1726 З нами з: 07.08.09 Подякував: 487 раз. Подякували: 594 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 20:10 Binimovich написав: Имею, шо сказать за вакцинацию в Одессе. В течение часа привился Короноваком ( в очереди надо было постоять, плюс заполнение анкеты). Плюс полчаса посидеть надо было под наблюдением. На все про все 1,5 часа ушло.

Вторую дозу через 22-28 суток можно уколоть.

Симптомов никаких. Пока что, по крайней мере. Имею, шо сказать за вакцинацию в Одессе. В течение часа привился Короноваком ( в очереди надо было постоять, плюс заполнение анкеты). Плюс полчаса посидеть надо было под наблюдением. На все про все 1,5 часа ушло.Вторую дозу через 22-28 суток можно уколоть.Симптомов никаких. Пока что, по крайней мере.



Друг вакцинировался в Киеве две недели назад тоже Короноваком. Вчера заболел , температура 37,5, слабость. Тест делать не хочет, раньше короной не болел. Может обычная простуда, хз... Друг вакцинировался в Киеветоже Короноваком., температура 37,5, слабость. Тест делать не хочет, раньше короной не болел. Может обычная простуда, хз... fler

Повідомлень: 1726 З нами з: 07.08.09 Подякував: 487 раз. Подякували: 594 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 20:24 fler написав: Binimovich написав: Имею, шо сказать за вакцинацию в Одессе. В течение часа привился Короноваком ( в очереди надо было постоять, плюс заполнение анкеты). Плюс полчаса посидеть надо было под наблюдением. На все про все 1,5 часа ушло.

Вторую дозу через 22-28 суток можно уколоть.

Симптомов никаких. Пока что, по крайней мере. Имею, шо сказать за вакцинацию в Одессе. В течение часа привился Короноваком ( в очереди надо было постоять, плюс заполнение анкеты). Плюс полчаса посидеть надо было под наблюдением. На все про все 1,5 часа ушло.Вторую дозу через 22-28 суток можно уколоть.Симптомов никаких. Пока что, по крайней мере.



Друг вакцинировался в Киеве две недели назад тоже Короноваком. Вчера заболел , температура 37,5, слабость. Тест делать не хочет, раньше короной не болел. Может обычная простуда, хз... Друг вакцинировался в Киеветоже Короноваком., температура 37,5, слабость. Тест делать не хочет, раньше короной не болел. Может обычная простуда, хз...

По коронаваку

A large phase 3 trial in Brazil showed that two doses, administered at an interval of 14 days, had an efficacy of 51% against symptomatic SARS-CoV-2 infection, 100% against severe COVID-19, and 100% against hospitalization starting 14 days after receiving the second dose.



Імунітет накращий буде тільки через два тижні після другої дози.

Одна доза нічого не гарантує По коронавакуA large phase 3 trial in Brazil showed that two doses, administered at an interval of 14 days, had an efficacy of 51% against symptomatic SARS-CoV-2 infection, 100% against severe COVID-19, and 100% against hospitalization starting 14 days after receiving the second dose.Імунітет накращий буде тільки через два тижні після другої дози.Одна доза нічого не гарантує Ukrainian

Повідомлень: 9886 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 682 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 20:34 Ukrainian написав: fler написав: Binimovich написав: Имею, шо сказать за вакцинацию в Одессе. В течение часа привился Короноваком ( в очереди надо было постоять, плюс заполнение анкеты). Плюс полчаса посидеть надо было под наблюдением. На все про все 1,5 часа ушло.

Вторую дозу через 22-28 суток можно уколоть.

Симптомов никаких. Пока что, по крайней мере. Имею, шо сказать за вакцинацию в Одессе. В течение часа привился Короноваком ( в очереди надо было постоять, плюс заполнение анкеты). Плюс полчаса посидеть надо было под наблюдением. На все про все 1,5 часа ушло.Вторую дозу через 22-28 суток можно уколоть.Симптомов никаких. Пока что, по крайней мере.



Друг вакцинировался в Киеве две недели назад тоже Короноваком. Вчера заболел , температура 37,5, слабость. Тест делать не хочет, раньше короной не болел. Может обычная простуда, хз... Друг вакцинировался в Киеветоже Короноваком., температура 37,5, слабость. Тест делать не хочет, раньше короной не болел. Может обычная простуда, хз...

По коронаваку

A large phase 3 trial in Brazil showed that two doses, administered at an interval of 14 days, had an efficacy of 51% against symptomatic SARS-CoV-2 infection, 100% against severe COVID-19, and 100% against hospitalization starting 14 days after receiving the second dose.



Імунітет накращий буде тільки через два тижні після другої дози.

Одна доза нічого не гарантує По коронавакуA large phase 3 trial in Brazil showed that two doses, administered at an interval of 14 days, had an efficacy of 51% against symptomatic SARS-CoV-2 infection, 100% against severe COVID-19, and 100% against hospitalization starting 14 days after receiving the second dose.Імунітет накращий буде тільки через два тижні після другої дози.Одна доза нічого не гарантує

получается, что первая доза ослабляет организм, и повышает вероятность подхватить ковид там, где непривитый бы не заболел получается, что первая доза ослабляет организм, и повышает вероятность подхватить ковид там, где непривитый бы не заболел Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14717 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8014 раз. Подякували: 3885 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 21:36 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: Ukrainian написав: fler написав: [quote="5243596:Binimovich"]Имею, шо сказать за вакцинацию в Одессе. В течение часа привился Короноваком ( в очереди надо было постоять, плюс заполнение анкеты). Плюс полчаса посидеть надо было под наблюдением. На все про все 1,5 часа ушло.

Вторую дозу через 22-28 суток можно уколоть.

Симптомов никаких. Пока что, по крайней мере. [quote="5243596:Binimovich"]Имею, шо сказать за вакцинацию в Одессе. В течение часа привился Короноваком ( в очереди надо было постоять, плюс заполнение анкеты). Плюс полчаса посидеть надо было под наблюдением. На все про все 1,5 часа ушло.Вторую дозу через 22-28 суток можно уколоть.Симптомов никаких. Пока что, по крайней мере.



Друг вакцинировался в Киеве две недели назад тоже Короноваком. Вчера заболел , температура 37,5, слабость. Тест делать не хочет, раньше короной не болел. Может обычная простуда, хз... Друг вакцинировался в Киеветоже Короноваком., температура 37,5, слабость. Тест делать не хочет, раньше короной не болел. Может обычная простуда, хз...

По коронаваку

A large phase 3 trial in Brazil showed that two doses, administered at an interval of 14 days, had an efficacy of 51% against symptomatic SARS-CoV-2 infection, 100% against severe COVID-19, and 100% against hospitalization starting 14 days after receiving the second dose.



Імунітет накращий буде тільки через два тижні після другої дози.

Одна доза нічого не гарантує По коронавакуA large phase 3 trial in Brazil showed that two doses, administered at an interval of 14 days, had an efficacy of 51% against symptomatic SARS-CoV-2 infection, 100% against severe COVID-19, and 100% against hospitalization starting 14 days after receiving the second dose.Імунітет накращий буде тільки через два тижні після другої дози.Одна доза нічого не гарантує

получается, что первая доза ослабляет организм, и повышает вероятность подхватить ковид там, где непривитый бы не заболел[/quote]Обоснуйте . На основании чего такой вывод? получается, что первая доза ослабляет организм, и повышает вероятность подхватить ковид там, где непривитый бы не заболел[/quote]Обоснуйте . На основании чего такой вывод? Binimovich Повідомлень: 4087 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 21:40 Binimovich написав: Обоснуйте . На основании чего такой вывод? Обоснуйте . На основании чего такой вывод?

Флер написала выше про друга.

И подобные сообщения были и раньше Флер написала выше про друга.И подобные сообщения были и раньше Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14717 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8014 раз. Подякували: 3885 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 22:34 Вкладчик1234 написав: Binimovich написав: Обоснуйте . На основании чего такой вывод? Обоснуйте . На основании чего такой вывод?

Флер написала выше про друга.

И подобные сообщения были и раньше Флер написала выше про друга.И подобные сообщения были и раньше

Пишите, пожалуйста, аккуратнее.

Потому что Ваш вывод никак не следует из цитаты Ukrainian. Пишите, пожалуйста, аккуратнее.Потому что Ваш вывод никак не следует из цитаты ЛАД 2 Повідомлень: 18957 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4773 раз. Подякували: 4422 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 23:04 Гляньте сюди

Избыточная смертность в Калифорнии (введен локдаун) и Флориде (локдаун не вводился) в 2020-2021 гг.

[url]t.me/infantmilitario/55355[/url] budivelnik

Повідомлень: 24521 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3306330733083309 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 751 , 752 , 753

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7528 1816666

buratinyo Нед 13 чер, 2021 20:56