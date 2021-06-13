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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3306330733083309
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 20:05

  antey1969 написав:
  fler написав:
  stargazer написав:https://yesylevskyy.medium.com/%D0%B2...-bc3967c6676e


Из вашей ссылки:
"Для простоты будем считать, что шанс повторного заболевания 15% не заморачиваясь возрастными группами (у стариков он намного выше)."
И при этом никаких ссылок на авторитетные исследования или источники. Просто автор так решил, что 15% :D . Ничего, что практикующие врачи говорят о не более 1% повторных случаев?

Все зависит от наличия антител. Обычно они начинают сходить на нет после шести месяцев от перенесенного заболевания.
Опять же, большая зависимость от количества контактов. У старика, живущего на отшибе и посещающего сельмаг раз в неделю, шансов подхватить повторный ковид на два порядка меньше, чем у медсестры поликлиники или кассира АТБ.


Маленькое уточнение. Там автор считает, что переболевших не более 30-35%. То есть шанс повторно заболеть исходя из авторских 15% - у каждого второго :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 20:10

  Binimovich написав:Имею, шо сказать за вакцинацию в Одессе. В течение часа привился Короноваком ( в очереди надо было постоять, плюс заполнение анкеты). Плюс полчаса посидеть надо было под наблюдением. На все про все 1,5 часа ушло.
Вторую дозу через 22-28 суток можно уколоть.
Симптомов никаких. Пока что, по крайней мере.


Друг вакцинировался в Киеве две недели назад тоже Короноваком. Вчера заболел, температура 37,5, слабость. Тест делать не хочет, раньше короной не болел. Может обычная простуда, хз...
fler
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 20:24

  fler написав:
  Binimovich написав:Имею, шо сказать за вакцинацию в Одессе. В течение часа привился Короноваком ( в очереди надо было постоять, плюс заполнение анкеты). Плюс полчаса посидеть надо было под наблюдением. На все про все 1,5 часа ушло.
Вторую дозу через 22-28 суток можно уколоть.
Симптомов никаких. Пока что, по крайней мере.


Друг вакцинировался в Киеве две недели назад тоже Короноваком. Вчера заболел, температура 37,5, слабость. Тест делать не хочет, раньше короной не болел. Может обычная простуда, хз...

По коронаваку
A large phase 3 trial in Brazil showed that two doses, administered at an interval of 14 days, had an efficacy of 51% against symptomatic SARS-CoV-2 infection, 100% against severe COVID-19, and 100% against hospitalization starting 14 days after receiving the second dose.

Імунітет накращий буде тільки через два тижні після другої дози.
Одна доза нічого не гарантує
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 20:34

  Ukrainian написав:
  fler написав:
  Binimovich написав:Имею, шо сказать за вакцинацию в Одессе. В течение часа привился Короноваком ( в очереди надо было постоять, плюс заполнение анкеты). Плюс полчаса посидеть надо было под наблюдением. На все про все 1,5 часа ушло.
Вторую дозу через 22-28 суток можно уколоть.
Симптомов никаких. Пока что, по крайней мере.


Друг вакцинировался в Киеве две недели назад тоже Короноваком. Вчера заболел, температура 37,5, слабость. Тест делать не хочет, раньше короной не болел. Может обычная простуда, хз...

По коронаваку
A large phase 3 trial in Brazil showed that two doses, administered at an interval of 14 days, had an efficacy of 51% against symptomatic SARS-CoV-2 infection, 100% against severe COVID-19, and 100% against hospitalization starting 14 days after receiving the second dose.

Імунітет накращий буде тільки через два тижні після другої дози.
Одна доза нічого не гарантує

получается, что первая доза ослабляет организм, и повышает вероятность подхватить ковид там, где непривитый бы не заболел
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 21:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  Ukrainian написав:
  fler написав:[quote="5243596:Binimovich"]Имею, шо сказать за вакцинацию в Одессе. В течение часа привился Короноваком ( в очереди надо было постоять, плюс заполнение анкеты). Плюс полчаса посидеть надо было под наблюдением. На все про все 1,5 часа ушло.
Вторую дозу через 22-28 суток можно уколоть.
Симптомов никаких. Пока что, по крайней мере.


Друг вакцинировался в Киеве две недели назад тоже Короноваком. Вчера заболел, температура 37,5, слабость. Тест делать не хочет, раньше короной не болел. Может обычная простуда, хз...

По коронаваку
A large phase 3 trial in Brazil showed that two doses, administered at an interval of 14 days, had an efficacy of 51% against symptomatic SARS-CoV-2 infection, 100% against severe COVID-19, and 100% against hospitalization starting 14 days after receiving the second dose.

Імунітет накращий буде тільки через два тижні після другої дози.
Одна доза нічого не гарантує

получается, что первая доза ослабляет организм, и повышает вероятность подхватить ковид там, где непривитый бы не заболел[/quote]Обоснуйте . На основании чего такой вывод?
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 21:40

  Binimovich написав:Обоснуйте . На основании чего такой вывод?

Флер написала выше про друга.
И подобные сообщения были и раньше
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 22:34

  Вкладчик1234 написав:
  Binimovich написав:Обоснуйте . На основании чего такой вывод?

Флер написала выше про друга.
И подобные сообщения были и раньше

Пишите, пожалуйста, аккуратнее.
Потому что Ваш вывод никак не следует из цитаты Ukrainian.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 23:04

Гляньте сюди
Избыточная смертность в Калифорнии (введен локдаун) и Флориде (локдаун не вводился) в 2020-2021 гг.
[url]t.me/infantmilitario/55355[/url]
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 04:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Гляньте сюди


В 2019 році на цьому форумі не було жодного згадування про covid, і при цьому жодної смерті від нього не зафіксували.
В 2020 році на цьому форумі кілька мільйонів раз прозвучав covid, і ось в світі загинули мільйони людей.

"Слвпадєніє - не думаю". Разведчик, которого мы заслужили.
Hotab
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  #<1 ... 3306330733083309
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