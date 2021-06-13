fler написав:[quote="5243596:Binimovich"]Имею, шо сказать за вакцинацию в Одессе. В течение часа привился Короноваком ( в очереди надо было постоять, плюс заполнение анкеты). Плюс полчаса посидеть надо было под наблюдением. На все про все 1,5 часа ушло. Вторую дозу через 22-28 суток можно уколоть. Симптомов никаких. Пока что, по крайней мере.
Друг вакцинировался в Киеве две недели назад тоже Короноваком. Вчера заболел, температура 37,5, слабость. Тест делать не хочет, раньше короной не болел. Может обычная простуда, хз...
По коронаваку A large phase 3 trial in Brazil showed that two doses, administered at an interval of 14 days, had an efficacy of 51% against symptomatic SARS-CoV-2 infection, 100% against severe COVID-19, and 100% against hospitalization starting 14 days after receiving the second dose.
Імунітет накращий буде тільки через два тижні після другої дози. Одна доза нічого не гарантує
получается, что первая доза ослабляет организм, и повышает вероятность подхватить ковид там, где непривитый бы не заболел[/quote]Обоснуйте . На основании чего такой вывод?
В 2019 році на цьому форумі не було жодного згадування про covid, і при цьому жодної смерті від нього не зафіксували. В 2020 році на цьому форумі кілька мільйонів раз прозвучав covid, і ось в світі загинули мільйони людей.
"Слвпадєніє - не думаю". Л.Логика. Разведчик, которого мы заслужили.
Hotab написав:antey1969 , сдавал сегодня экспресс-тест, так старшая медсестра , делавшая тест, узнав , что болел в октябре, сказала "уже может быть, да". Хз, это она из интернетов, или из личной врачебной практики. З.Ы. У меня отрицательный.
Ну и отлично, что отрицательный. Менее заразный для окружающих. Весной процентов двадцать типичных ковидных пациентов в больницах лежали с отрицательными. С чего начиналось. Характерная пневмония есть, положительного теста нет. Ухудшение состояния... Повторный тест... опять отрицательный... На трубе... снова отрицательный... Вскрытие... положительный. В результате наплевали на тесты и со старта лечили всех подобных по ковидным протоколам.