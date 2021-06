Вкладчик1234 написав:

Ukrainian написав: fler написав: [quote="5243596:Binimovich"]Имею, шо сказать за вакцинацию в Одессе. В течение часа привился Короноваком ( в очереди надо было постоять, плюс заполнение анкеты). Плюс полчаса посидеть надо было под наблюдением. На все про все 1,5 часа ушло.

Вторую дозу через 22-28 суток можно уколоть.

Друг вакцинировался в Киеве две недели назад тоже Короноваком. Вчера заболел , температура 37,5, слабость. Тест делать не хочет, раньше короной не болел. Может обычная простуда, хз... Друг вакцинировался в Киеветоже Короноваком., температура 37,5, слабость. Тест делать не хочет, раньше короной не болел. Может обычная простуда, хз...

По коронавакуA large phase 3 trial in Brazil showed that two doses, administered at an interval of 14 days, had an efficacy of 51% against symptomatic SARS-CoV-2 infection, 100% against severe COVID-19, and 100% against hospitalization starting 14 days after receiving the second dose.Імунітет накращий буде тільки через два тижні після другої дози.Одна доза нічого не гарантує