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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3307330833093310
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:58

  stm написав:
  fler написав:
  antey1969 написав:Ну и отлично, что отрицательный. Менее заразный для окружающих.
Весной процентов двадцать типичных ковидных пациентов в больницах лежали с отрицательными.
С чего начиналось.
Характерная пневмония есть, положительного теста нет. Ухудшение состояния... Повторный тест... опять отрицательный... На трубе... снова отрицательный... Вскрытие... положительный.
В результате наплевали на тесты и со старта лечили всех подобных по ковидным протоколам.


Очень доходчивое объяснение смысла тестирования на ковид для тех, кто до сих пор не понял.
Добавлю только, что если уж так хочется этот ковид выявить лабораторно, то сдайте лучше анализы крови. Об этом здесь уже писали.

Вы как раз не поняли сути. ПЦР стандарт т.к. показывает заразность пациента ;) Если болеете хоть месяц, но не являетесь заразным для окружающих, мед.систему Вы беспокоите меньше, т.к. даёте меньше нагрузки ;)


Так вот оно чё, Михалыч! (с) :wink:
Оказывается, люди в огромных очередях стояли осенью 2020 и сейчас сдают ПЦР тесты, чтобы узнать, не заразны ли они для окружающих и не «нагружают» ли медсистему, а «плюс» или «минус» – какая разница, вскрытие покажет…
fler
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:13

  fler написав:Так вот оно чё, Михалыч! (с) :wink:
Оказывается, люди в огромных очередях стояли осенью 2020 и сейчас сдают ПЦР тесты, чтобы узнать, не заразны ли они для окружающих и не «нагружают» ли медсистему, а «плюс» или «минус» – какая разница, вскрытие покажет…

Вы опять же невнимательно читали, как только вскрытие показывало, то чего не показывали тесты, протокол лечения начал применяться ко всем поступившим при наличии симптоматики ;)
stm
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  #<1 ... 3307330833093310
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