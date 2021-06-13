Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3307330833093310 Додано: Пон 14 чер, 2021 14:58 stm написав: fler написав: antey1969 написав: Ну и отлично, что отрицательный. Менее заразный для окружающих.

Весной процентов двадцать типичных ковидных пациентов в больницах лежали с отрицательными.

С чего начиналось.

Характерная пневмония есть, положительного теста нет. Ухудшение состояния... Повторный тест... опять отрицательный... На трубе... снова отрицательный... Вскрытие... положительный.

В результате наплевали на тесты и со старта лечили всех подобных по ковидным протоколам. Ну и отлично, что отрицательный. Менее заразный для окружающих.Весной процентов двадцать типичных ковидных пациентов в больницах лежали с отрицательными.С чего начиналось.Характерная пневмония есть, положительного теста нет. Ухудшение состояния... Повторный тест... опять отрицательный... На трубе... снова отрицательный... Вскрытие... положительный.В результате наплевали на тесты и со старта лечили всех подобных по ковидным протоколам.



Очень доходчивое объяснение смысла тестирования на ковид для тех, кто до сих пор не понял.

Добавлю только, что если уж так хочется этот ковид выявить лабораторно, то сдайте лучше анализы крови. Об этом здесь уже писали. Очень доходчивое объяснение смысла тестирования на ковид для тех, кто до сих пор не понял.Добавлю только, что если уж так хочется этот ковид выявить лабораторно, то сдайте лучше анализы крови. Об этом здесь уже писали.

Вы как раз не поняли сути. ПЦР стандарт т.к. показывает заразность пациента Если болеете хоть месяц, но не являетесь заразным для окружающих, мед.систему Вы беспокоите меньше, т.к. даёте меньше нагрузки Вы как раз не поняли сути. ПЦР стандарт т.к. показывает заразность пациентаЕсли болеете хоть месяц, но не являетесь заразным для окружающих, мед.систему Вы беспокоите меньше, т.к. даёте меньше нагрузки



Так вот оно чё, Михалыч! (с)

Оказывается, люди в огромных очередях стояли осенью 2020 и сейчас сдают ПЦР тесты, чтобы узнать, не заразны ли они для окружающих и не «нагружают» ли медсистему, а «плюс» или «минус» – какая разница, вскрытие покажет… Так вот оно чё, Михалыч! (с)Оказывается, люди в огромных очередях стояли осенью 2020 и сейчас сдают ПЦР тесты, чтобы узнать, не заразны ли они для окружающих и не «нагружают» ли медсистему, а «плюс» или «минус» – какая разница, вскрытие покажет… fler

Повідомлень: 1728 З нами з: 07.08.09 Подякував: 488 раз. Подякували: 594 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 15:13 fler написав: Так вот оно чё, Михалыч! (с)

Оказывается, люди в огромных очередях стояли осенью 2020 и сейчас сдают ПЦР тесты, чтобы узнать, не заразны ли они для окружающих и не «нагружают» ли медсистему, а «плюс» или «минус» – какая разница, вскрытие покажет… Так вот оно чё, Михалыч! (с)Оказывается, люди в огромных очередях стояли осенью 2020 и сейчас сдают ПЦР тесты, чтобы узнать, не заразны ли они для окружающих и не «нагружают» ли медсистему, а «плюс» или «минус» – какая разница, вскрытие покажет…

Вы опять же невнимательно читали, как только вскрытие показывало, то чего не показывали тесты, протокол лечения начал применяться ко всем поступившим при наличии симптоматики Вы опять же невнимательно читали, как только вскрытие показывало, то чего не показывали тесты, протокол лечения начал применяться ко всем поступившим при наличии симптоматики stm

Повідомлень: 2812 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3307330833093310 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням clash,

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: 2001 ЛОБ і 11 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 752 , 753 , 754

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7530 1817265

ЛОБ Пон 14 чер, 2021 10:55