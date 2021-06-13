stm написав:fler написав:antey1969 написав:Ну и отлично, что отрицательный. Менее заразный для окружающих.
Весной процентов двадцать типичных ковидных пациентов в больницах лежали с отрицательными.
С чего начиналось.
Характерная пневмония есть, положительного теста нет. Ухудшение состояния... Повторный тест... опять отрицательный... На трубе... снова отрицательный... Вскрытие... положительный.
В результате наплевали на тесты и со старта лечили всех подобных по ковидным протоколам.
Очень доходчивое объяснение смысла тестирования на ковид для тех, кто до сих пор не понял.
Добавлю только, что если уж так хочется этот ковид выявить лабораторно, то сдайте лучше анализы крови. Об этом здесь уже писали.
Вы как раз не поняли сути. ПЦР стандарт т.к. показывает заразность пациента Если болеете хоть месяц, но не являетесь заразным для окружающих, мед.систему Вы беспокоите меньше, т.к. даёте меньше нагрузки
Так вот оно чё, Михалыч! (с)
Оказывается, люди в огромных очередях стояли осенью 2020 и сейчас сдают ПЦР тесты, чтобы узнать, не заразны ли они для окружающих и не «нагружают» ли медсистему, а «плюс» или «минус» – какая разница, вскрытие покажет…