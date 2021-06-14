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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3307330833093310
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:58

  stm написав:
  fler написав:
  antey1969 написав:Ну и отлично, что отрицательный. Менее заразный для окружающих.
Весной процентов двадцать типичных ковидных пациентов в больницах лежали с отрицательными.
С чего начиналось.
Характерная пневмония есть, положительного теста нет. Ухудшение состояния... Повторный тест... опять отрицательный... На трубе... снова отрицательный... Вскрытие... положительный.
В результате наплевали на тесты и со старта лечили всех подобных по ковидным протоколам.


Очень доходчивое объяснение смысла тестирования на ковид для тех, кто до сих пор не понял.
Добавлю только, что если уж так хочется этот ковид выявить лабораторно, то сдайте лучше анализы крови. Об этом здесь уже писали.

Вы как раз не поняли сути. ПЦР стандарт т.к. показывает заразность пациента ;) Если болеете хоть месяц, но не являетесь заразным для окружающих, мед.систему Вы беспокоите меньше, т.к. даёте меньше нагрузки ;)


Так вот оно чё, Михалыч! (с) :wink:
Оказывается, люди в огромных очередях стояли осенью 2020 и сейчас сдают ПЦР тесты, чтобы узнать, не заразны ли они для окружающих и не «нагружают» ли медсистему, а «плюс» или «минус» – какая разница, вскрытие покажет…
fler
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:13

  fler написав:Так вот оно чё, Михалыч! (с) :wink:
Оказывается, люди в огромных очередях стояли осенью 2020 и сейчас сдают ПЦР тесты, чтобы узнать, не заразны ли они для окружающих и не «нагружают» ли медсистему, а «плюс» или «минус» – какая разница, вскрытие покажет…

Вы опять же невнимательно читали, как только вскрытие показывало, то чего не показывали тесты, протокол лечения начал применяться ко всем поступившим при наличии симптоматики ;)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:23

Война с перерывами на выходные дни

В Киеве приостановили массовую вакцинацию против COVID-19 в МВЦ из-за праздников.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/14/7297193/
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:31

Замість Pfizer прострочена вакцина від дифтерії та правця – чим вакцинують викладачів у столиці?

«Моєму обуренню немає меж! Ось чим вакцинують викладачів від коронавірусу в рамках заявленої масової вакцинації вакциною Pfizer–BioNTech!!!!! Прострочена вакцина від дифтерії та правця індійського виробника, термін придатності якої вийшов в травні 2021! Така ситуація в трьох університетах, по яким в мене є дані» – розповідає в своєму дописі професорка кафедри НПУ ім. М.П. Драгоманова, членкиня наглядової ради Асоціації адвокатів України, кандидатка юридичних наук Леся Дубчак.

На фотографії, прикріпленій до допису чітко видно упаковку з написом англійською мовою: «Вакцина від дифтерії та правця (адсорбований, зменшений вміст антигенів), 24 флакони по 5 мл, 10 доз у флаконі, строк придатності – травень 2021 року, виробництво – «Biological E. Limited» (Індія).
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:43

[/quote]
Ссылка от бота на сайт Порошенка с ничем не подтвержденной чернухой от его же пиар-штаба. Прошу модератора забанить персонажа или хотя бы перенести "новость" на политветку.
Фото коробки - до фени бантики. Каждый флакон или ампула вакцины промаркированы, но фото флаконов почему-то публике не предъявили. И это типа адвокат... ржал и плакал.
Она бы еще в суде на голубом глазу заявила, что кто-то там кого-то зарезал, так как у него в гараже нашли чехол от ножа)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:55

  antey1969 написав:В Киеве приостановили массовую вакцинацию против COVID-19 в МВЦ из-за праздников.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/14/7297193/

И пусть "смертельный ковид" подождёт :)
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:44

  antey1969 написав:

Ссылка от бота на сайт Порошенка с ничем не подтвержденной чернухой от его же пиар-штаба. Прошу модератора забанить персонажа или хотя бы перенести "новость" на политветку.
Фото коробки - до фени бантики. Каждый флакон или ампула вакцины промаркированы, но фото флаконов почему-то публике не предъявили. И это типа адвокат... ржал и плакал.
Она бы еще в суде на голубом глазу заявила, что кто-то там кого-то зарезал, так как у него в гараже нашли чехол от ножа)))

И тут во всем порох виноват. Ну вы реально неизлечимы.
Зачем же так эмоционально реагировать? Я же не утверждаю, что информация - истина. Очень может быть - проделки антипрививочников.
Но проверять, чем нас колят - не помешает.
Schmit
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