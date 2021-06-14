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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3308330933103311
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Обычно они начинают сходить на нет после шести месяцев от перенесенного заболевания.
вы забили о Т лимофцитах
Т-клетки памяти — популяция Т-лимфоцитов, хранящих информацию о ранее действовавших антигенах и формирующих вторичный иммунный ответ, осуществляющийся в более короткие сроки, чем первичный иммунный ответ, так как минует основные стадии этого процесса.
Все больше появляется доказательств в пользу того, что в защите организма от инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, участвуют не только В-лимфоциты, образующие антитела, но и Т-лимфоциты, обеспечивающие клеточный иммунный ответ. Т-киллеры (субпопуляция CD8+ Т-клеток) убивают зараженные клетки, Т-хелперы (субпопуляция CD4+ Т-клеток) синтезируют сигнальные молекулы, которые стимулируют активность CD8+ клеток, а также участвуют в формировании длительной Т-клеточной памяти и в созревании антиген-специфичных В-клеток. Т-клетки действуют через Т-клеточные рецепторы (TCR), отличающиеся большим разнообразием. TCR связываются с антигенами, которые презентирует система главного комплекса гистосовместимости (МНС). (Еще о роли Т-клеточного иммунитета на PCR.news.)

Роль Т-клеток в иммунном ответе на SARS-CoV-2 подтверждается фактом выздоровления от COVID-19 некоторых пациентов, у которых по генетическим причинам В-клетки вообще не образуются. ...

https://pcr.news/novosti/detalno-issled ... -covid-19/
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:34

Один момент остался открытым. Действительно ли совпадали логотипы на коробках и ампулах.
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Полная иммунизация вакцинами Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca высокоэффективна против госпитализации с COVID-19, который вызван дельта-штаммом коронавируса (Δ, ранее назывался "индийским"). К такому выводу пришли в Public Health England. (https://khub.net/web/phe-national/publi ... /479607266)

После двух доз (полный курс) вакцина Pfizer в 96% случаев уберегла привитых от попадания в больницу. Аналогичный курс AstraZeneca показал результат 92%.

Эти показатели сопоставимы с эффективностью вакцин против госпитализации с ковидом от α-штамма (ранее "британский").

Анализ проведен по 14 019 случаях Δ-ковида; 166 человек из всех были госпитализированы с 12 апреля по 4 июня."

https://news.liga.net/world/news/vaktsi ... mma-korony
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