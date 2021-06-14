antey1969 написав:Обычно они начинают сходить на нет после шести месяцев от перенесенного заболевания.
вы забили о Т лимофцитах
Т-клетки памяти — популяция Т-лимфоцитов, хранящих информацию о ранее действовавших антигенах и формирующих вторичный иммунный ответ, осуществляющийся в более короткие сроки, чем первичный иммунный ответ, так как минует основные стадии этого процесса.
Все больше появляется доказательств в пользу того, что в защите организма от инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, участвуют не только В-лимфоциты, образующие антитела, но и Т-лимфоциты, обеспечивающие клеточный иммунный ответ. Т-киллеры (субпопуляция CD8+ Т-клеток) убивают зараженные клетки, Т-хелперы (субпопуляция CD4+ Т-клеток) синтезируют сигнальные молекулы, которые стимулируют активность CD8+ клеток, а также участвуют в формировании длительной Т-клеточной памяти и в созревании антиген-специфичных В-клеток. Т-клетки действуют через Т-клеточные рецепторы (TCR), отличающиеся большим разнообразием. TCR связываются с антигенами, которые презентирует система главного комплекса гистосовместимости (МНС). (Еще о роли Т-клеточного иммунитета на PCR.news.)
Роль Т-клеток в иммунном ответе на SARS-CoV-2 подтверждается фактом выздоровления от COVID-19 некоторых пациентов, у которых по генетическим причинам В-клетки вообще не образуются. ...
"Полная иммунизация вакцинами Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca высокоэффективна против госпитализации с COVID-19, который вызван дельта-штаммом коронавируса (Δ, ранее назывался "индийским"). К такому выводу пришли в Public Health England. (https://khub.net/web/phe-national/publi ... /479607266)
После двух доз (полный курс) вакцина Pfizer в 96% случаев уберегла привитых от попадания в больницу. Аналогичный курс AstraZeneca показал результат 92%.
Эти показатели сопоставимы с эффективностью вакцин против госпитализации с ковидом от α-штамма (ранее "британский").
Анализ проведен по 14 019 случаях Δ-ковида; 166 человек из всех были госпитализированы с 12 апреля по 4 июня."
_Mykola_ написав:"Полная иммунизация вакцинами Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca высокоэффективна против госпитализации с COVID-19, который вызван дельта-штаммом коронавируса (Δ, ранее назывался "индийским"). К такому выводу пришли в Public Health England. (https://khub.net/web/phe-national/publi ... /479607266)
После двух доз (полный курс) вакцина Pfizer в 96% случаев уберегла привитых от попадания в больницу. Аналогичный курс AstraZeneca показал результат 92%.
Эти показатели сопоставимы с эффективностью вакцин против госпитализации с ковидом от α-штамма (ранее "британский").
Анализ проведен по 14 019 случаях Δ-ковида; 166 человек из всех были госпитализированы с 12 апреля по 4 июня."
Термин "эффективность против госпитализации" придумали чтоб отмахиваться от претензий на последующие положительные тесты? Так кагбэ раньше говорилось, что большинство болеют "безсимптомно" и без вакцин. А теперь будут болеть "безсимптомно" - но уже "идеологически правильно"?