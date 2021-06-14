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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3309331033113312
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:02

  antey1969 написав:
  IgA написав:https://www.bbc.com/ukrainian/news-57484877

Українські науковці занепокоєні поширенням штаму "Дельта" (так званий "індійський штам") у Росії та радять обмежити міграцію з країнами, де поширюється цей штам.


Полагаю это значит что этот штамм пока не выявили в Украине. И это обьясняет затишье на фоне роста заболеваемости в РФ

У нас то и обычный бесплатный ПЦР сделать проблемматично, если состояние не "караул!". А на штаммы так вообще унрил

начнем с того что у нас нету лабораторий которые могут секвенировать ( расшифровать) геном. Я это уже говорил. Образцы отправляли куда-то в Европу .
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:28

  yama написав:
  antey1969 написав:
  IgA написав:https://www.bbc.com/ukrainian/news-57484877
Полагаю это значит что этот штамм пока не выявили в Украине. И это обьясняет затишье на фоне роста заболеваемости в РФ

У нас то и обычный бесплатный ПЦР сделать проблемматично, если состояние не "караул!". А на штаммы так вообще унрил

начнем с того что у нас нету лабораторий которые могут секвенировать ( расшифровать) геном. Я это уже говорил. Образцы отправляли куда-то в Европу .

А закончим тем, что для ПЦР теста это нафиг не нужно :lol:
_hunter
 
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