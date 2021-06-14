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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 чер, 2021 15:02
antey1969 написав: IgA написав:
https://www.bbc.com/ukrainian/news-57484877
Українські науковці занепокоєні поширенням штаму "Дельта" (так званий "індійський штам") у Росії та радять обмежити міграцію з країнами, де поширюється цей штам.
Полагаю это значит что этот штамм пока не выявили в Украине. И это обьясняет затишье на фоне роста заболеваемости в РФ
У нас то и обычный бесплатный ПЦР сделать проблемматично, если состояние не "караул!". А на штаммы так вообще унрил
начнем с того что у нас нету лабораторий которые могут секвенировать ( расшифровать) геном. Я это уже говорил. Образцы отправляли куда-то в Европу .
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Додано: Сер 16 чер, 2021 16:28
yama написав:
начнем с того что у нас нету лабораторий которые могут секвенировать
antey1969 написав: IgA написав:
https://www.bbc.com/ukrainian/news-57484877
Полагаю это значит что этот штамм пока не выявили в Украине. И это обьясняет затишье на фоне роста заболеваемости в РФ
У нас то и обычный бесплатный ПЦР сделать проблемматично, если состояние не "караул!". А на штаммы так вообще унрил
( расшифровать) геном. Я это уже говорил. Образцы отправляли куда-то в Европу .
А закончим тем, что для ПЦР теста это нафиг не нужно
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