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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3309331033113312
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:02

  antey1969 написав:
  IgA написав:https://www.bbc.com/ukrainian/news-57484877

Українські науковці занепокоєні поширенням штаму "Дельта" (так званий "індійський штам") у Росії та радять обмежити міграцію з країнами, де поширюється цей штам.


Полагаю это значит что этот штамм пока не выявили в Украине. И это обьясняет затишье на фоне роста заболеваемости в РФ

У нас то и обычный бесплатный ПЦР сделать проблемматично, если состояние не "караул!". А на штаммы так вообще унрил

начнем с того что у нас нету лабораторий которые могут секвенировать ( расшифровать) геном. Я это уже говорил. Образцы отправляли куда-то в Европу .
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:28

  yama написав:
  antey1969 написав:
  IgA написав:https://www.bbc.com/ukrainian/news-57484877
Полагаю это значит что этот штамм пока не выявили в Украине. И это обьясняет затишье на фоне роста заболеваемости в РФ

У нас то и обычный бесплатный ПЦР сделать проблемматично, если состояние не "караул!". А на штаммы так вообще унрил

начнем с того что у нас нету лабораторий которые могут секвенировать ( расшифровать) геном. Я это уже говорил. Образцы отправляли куда-то в Европу .

А закончим тем, что для ПЦР теста это нафиг не нужно :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:07

Украина отменила самоизоляцию и тесты ПЦР после путешествий за границу.
Для граждан других стран по-прежнему актуальна необходимость предоставить при въезде в Украину негативный ПЦР-тест, документ о вакцинации двумя дозами или самоизоляция.

Сейчас украинцы могут отправиться на отдых в более чем в 100 стран :shock: (все страны на сайте МЗС)
Греция и Болгария восстановили безвизовый въезд для украинцев при наличии одного из трех типов справок: отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 с переводом на английский, который сделан не ранее чем за 72 часа до въезда, или сертификата о завершении вакцинации не ранее чем через 14 дней до даты въезда, или справки о перенесенной коронавирусной болезни и выздоровлении или наличии соответствующих антител – с переводом на английский.

Греция помимо этого требует зарегистрироваться перед путешествием на специальном портале.

Хорватия также принимает вышеуказанные справки и обязывает зарегистрироваться перед вылетом. Но кроме этого позволяет предоставить результат быстрого антиген-теста на COVID-19 или даже пройти такое тестирование в аэропорту.

Кипр требует предварительной регистрации и принимает только отрицательный результат ПЦР-теста, а по прилету обязывает пассажиров пройти платное тестирование повторно.

Отдельно стоит выделить Венгрию, которая еще в июне 2020 года разрешила иностранцам (в том числе украинцам) въезд в 30-километровую зону у границы на 24 часа без карантина, а также транзит по своей территории – и это правило до сих пор действует, хотя и не без проблем из-за пропускной способности пограничных КПП. А 10 июня 2021 года Украина достигла договоренности с Венгрией о взаимном признании сертификатов вакцинации против коронавируса, что позволяет вакцинированным украинцам путешествовать собственно в Венгрию в рамках безвиза.
В Турции, где в июне снова изменили требования к туристам, требуют от них при въезде обязательный отрицательный ПЦР-тест. А вот Тунис позволил с 1 июня некоторым категориям путешественников не сдавать ПЦР-тест — это относится к вакцинированным, детям до 12 лет и к тем, кто уже переболел коронавирусом. Другие страны также рассматривают вариант, чтобы туристы не сдавали тесты.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:57

Из-за "бугра" (открывается через VPN):
Получившие вакцину «Вектор» добровольцы через 9 месяцев лишились антител к ковиду
17 июня 2021

Почти у половины добровольцев, которые получили вакцину центра «Вектор» 9 месяцев назад, не выявили антител к коронавирусу. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов в интервью «России 24».

При этом он добавил, что по состоянию на 3 и 6 месяцев было зафиксировано наличие антител у всех вакцинированных добровольцев.
...
Ранее директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России уже произведено свыше 3 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона».

До этого Максютов заявлял, что препарат «ЭпиВакКорона» дает иммунитет к COVID-19 на год.

https://turbo.gazeta.ru/social/news/202 ... 7256.shtml
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