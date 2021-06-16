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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3309331033113312 Додано: Сер 16 чер, 2021 15:02 antey1969 написав: IgA написав: https://www.bbc.com/ukrainian/news-57484877



Українські науковці занепокоєні поширенням штаму "Дельта" (так званий "індійський штам") у Росії та радять обмежити міграцію з країнами, де поширюється цей штам.



Полагаю это значит что этот штамм пока не выявили в Украине. И это обьясняет затишье на фоне роста заболеваемости в РФ https://www.bbc.com/ukrainian/news-57484877Полагаю это значит что этот штамм пока не выявили в Украине. И это обьясняет затишье на фоне роста заболеваемости в РФ

У нас то и обычный бесплатный ПЦР сделать проблемматично, если состояние не "караул!". А на штаммы так вообще унрил У нас то и обычный бесплатный ПЦР сделать проблемматично, если состояние не "караул!". А на штаммы так вообще унрил

начнем с того что у нас нету лабораторий которые могут секвенировать ( расшифровать) геном. Я это уже говорил. Образцы отправляли куда-то в Европу . начнем с того что у нас нету лабораторий которые могут секвенировать ( расшифровать) геном. Я это уже говорил. Образцы отправляли куда-то в Европу . yama Повідомлень: 3597 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7283 раз. Подякували: 789 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 чер, 2021 16:28 yama написав: antey1969 написав: IgA написав: https://www.bbc.com/ukrainian/news-57484877

Полагаю это значит что этот штамм пока не выявили в Украине. И это обьясняет затишье на фоне роста заболеваемости в РФ https://www.bbc.com/ukrainian/news-57484877Полагаю это значит что этот штамм пока не выявили в Украине. И это обьясняет затишье на фоне роста заболеваемости в РФ

У нас то и обычный бесплатный ПЦР сделать проблемматично, если состояние не "караул!". А на штаммы так вообще унрил У нас то и обычный бесплатный ПЦР сделать проблемматично, если состояние не "караул!". А на штаммы так вообще унрил

начнем с того что у нас нету лабораторий которые могут секвенировать ( расшифровать) геном. Я это уже говорил. Образцы отправляли куда-то в Европу . ( расшифровать) геном. Я это уже говорил. Образцы отправляли куда-то в Европу .

А закончим тем, что для ПЦР теста это нафиг не нужно А закончим тем, что для ПЦР теста это нафиг не нужно _hunter Повідомлень: 4425 З нами з: 22.03.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 чер, 2021 13:07

Для граждан других стран по-прежнему актуальна необходимость предоставить при въезде в Украину негативный ПЦР-тест, документ о вакцинации двумя дозами или самоизоляция.



Сейчас украинцы могут отправиться на отдых в более чем в 100 стран (все страны на сайте МЗС)

Греция и Болгария восстановили безвизовый въезд для украинцев при наличии одного из трех типов справок: отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 с переводом на английский, который сделан не ранее чем за 72 часа до въезда, или сертификата о завершении вакцинации не ранее чем через 14 дней до даты въезда, или справки о перенесенной коронавирусной болезни и выздоровлении или наличии соответствующих антител – с переводом на английский.



Греция помимо этого требует зарегистрироваться перед путешествием на специальном портале.



Хорватия также принимает вышеуказанные справки и обязывает зарегистрироваться перед вылетом. Но кроме этого позволяет предоставить результат быстрого антиген-теста на COVID-19 или даже пройти такое тестирование в аэропорту.



Кипр требует предварительной регистрации и принимает только отрицательный результат ПЦР-теста, а по прилету обязывает пассажиров пройти платное тестирование повторно.



Отдельно стоит выделить Венгрию, которая еще в июне 2020 года разрешила иностранцам (в том числе украинцам) въезд в 30-километровую зону у границы на 24 часа без карантина, а также транзит по своей территории – и это правило до сих пор действует, хотя и не без проблем из-за пропускной способности пограничных КПП. А 10 июня 2021 года Украина достигла договоренности с Венгрией о взаимном признании сертификатов вакцинации против коронавируса, что позволяет вакцинированным украинцам путешествовать собственно в Венгрию в рамках безвиза.

В Турции, где в июне снова изменили требования к туристам, требуют от них при въезде обязательный отрицательный ПЦР-тест. А вот Тунис позволил с 1 июня некоторым категориям путешественников не сдавать ПЦР-тест — это относится к вакцинированным, детям до 12 лет и к тем, кто уже переболел коронавирусом. Другие страны также рассматривают вариант, чтобы туристы не сдавали тесты. Украина отменила самоизоляцию и тесты ПЦР после путешествий за границу.Для граждан других стран по-прежнему актуальна необходимость предоставить при въезде в Украину негативный ПЦР-тест, документ о вакцинации двумя дозами или самоизоляция.(все страны на сайте МЗС)Греция и Болгария восстановили безвизовый въезд для украинцев при наличии одного из трех типов справок: отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 с переводом на английский, который сделан не ранее чем за 72 часа до въезда, или сертификата о завершении вакцинации не ранее чем через 14 дней до даты въезда, или справки о перенесенной коронавирусной болезни и выздоровлении или наличии соответствующих антител – с переводом на английский.помимо этого требует зарегистрироваться перед путешествием на специальном портале.также принимает вышеуказанные справки и обязывает зарегистрироваться перед вылетом. Но кроме этого позволяет предоставить результат быстрого антиген-теста на COVID-19 или даже пройти такое тестирование в аэропорту.требует предварительной регистрации и принимает только отрицательный результат ПЦР-теста, а по прилету обязывает пассажиров пройти платное тестирование повторно.Отдельно стоит выделить, которая еще в июне 2020 года разрешила иностранцам (в том числе украинцам) въезд в 30-километровую зону у границы на 24 часа без карантина, а также транзит по своей территории – и это правило до сих пор действует, хотя и не без проблем из-за пропускной способности пограничных КПП. А 10 июня 2021 года Украина достигла договоренности с Венгрией о взаимном признании сертификатов вакцинации против коронавируса, что позволяет вакцинированным украинцам путешествовать собственно в Венгрию в рамках безвиза., где в июне снова изменили требования к туристам, требуют от них при въезде обязательный отрицательный ПЦР-тест. А вотпозволил с 1 июня некоторым категориям путешественников не сдавать ПЦР-тест — это относится к вакцинированным, детям до 12 лет и к тем, кто уже переболел коронавирусом. Другие страны также рассматривают вариант, чтобы туристы не сдавали тесты. fler

Повідомлень: 1729 З нами з: 07.08.09 Подякував: 488 раз. Подякували: 596 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 чер, 2021 13:57

Получившие вакцину «Вектор» добровольцы через 9 месяцев лишились антител к ковиду

17 июня 2021



Почти у половины добровольцев, которые получили вакцину центра «Вектор» 9 месяцев назад, не выявили антител к коронавирусу. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов в интервью «России 24».



При этом он добавил, что по состоянию на 3 и 6 месяцев было зафиксировано наличие антител у всех вакцинированных добровольцев.

...

Ранее директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России уже произведено свыше 3 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона».



До этого Максютов заявлял, что препарат «ЭпиВакКорона» дает иммунитет к COVID-19 на год.

https://turbo.gazeta.ru/social/news/202 ... 7256.shtml Из-за "бугра" (открывается через VPN): yanyura Повідомлень: 5956 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1914 раз. Подякували: 1379 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3309331033113312 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7536 1819308

ЛОБ Чет 17 чер, 2021 13:20