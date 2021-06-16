Додано: Чет 17 чер, 2021 13:07

Украина отменила самоизоляцию и тесты ПЦР после путешествий за границу.Для граждан других стран по-прежнему актуальна необходимость предоставить при въезде в Украину негативный ПЦР-тест, документ о вакцинации двумя дозами или самоизоляция.(все страны на сайте МЗС)Греция и Болгария восстановили безвизовый въезд для украинцев при наличии одного из трех типов справок: отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 с переводом на английский, который сделан не ранее чем за 72 часа до въезда, или сертификата о завершении вакцинации не ранее чем через 14 дней до даты въезда, или справки о перенесенной коронавирусной болезни и выздоровлении или наличии соответствующих антител – с переводом на английский.помимо этого требует зарегистрироваться перед путешествием на специальном портале.также принимает вышеуказанные справки и обязывает зарегистрироваться перед вылетом. Но кроме этого позволяет предоставить результат быстрого антиген-теста на COVID-19 или даже пройти такое тестирование в аэропорту.требует предварительной регистрации и принимает только отрицательный результат ПЦР-теста, а по прилету обязывает пассажиров пройти платное тестирование повторно.Отдельно стоит выделить, которая еще в июне 2020 года разрешила иностранцам (в том числе украинцам) въезд в 30-километровую зону у границы на 24 часа без карантина, а также транзит по своей территории – и это правило до сих пор действует, хотя и не без проблем из-за пропускной способности пограничных КПП. А 10 июня 2021 года Украина достигла договоренности с Венгрией о взаимном признании сертификатов вакцинации против коронавируса, что позволяет вакцинированным украинцам путешествовать собственно в Венгрию в рамках безвиза., где в июне снова изменили требования к туристам, требуют от них при въезде обязательный отрицательный ПЦР-тест. А вотпозволил с 1 июня некоторым категориям путешественников не сдавать ПЦР-тест — это относится к вакцинированным, детям до 12 лет и к тем, кто уже переболел коронавирусом. Другие страны также рассматривают вариант, чтобы туристы не сдавали тесты.